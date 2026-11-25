Centros educativos locales suspendieron las clases presenciales y comercios cercanos detuvieron su actividad (REUTERS/Jim Urquhart).

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El Ejército de Estados Unidos detonó casi cinco toneladas de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, en Middletown, tras determinar que el material degradado podía explotar de forma incontrolada. Los 68 barriles almacenados en dos búnkeres detonaron simultáneamente cerca de las 9 de la mañana.

Para limitar la dispersión de polvo con plomo, las autoridades rodearon ambos búnkeres con barreras de hormigón y arena de aproximadamente dos pisos de altura. A su vez, utilizaron geles balísticos, espuma y una cortina de agua, informaron Associated Press y ABC News.

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Dos columnas blancas se elevaron desde el predio y se disiparon rápidamente. El mayor general Eric Shirley, comandante del Mando de Sostenimiento del Ejército, sostuvo que la operación “superó las expectativas” y que las municiones empleadas eliminaron la amenaza que representaba el material.

El presidente Donald Trump afirmó en redes sociales que los informes iniciales indicaban que “los esfuerzos de mitigación del Ejército han superado con creces las expectativas”.

Por su parte, Robert Cekada, director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, aseguró que el diseño del operativo dirigió el impacto hacia el subsuelo y redujo la liberación de plomo a la atmósfera.

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Las fuerzas armadas levantaron barreras de hormigón y emplearon geles balísticos con agua para contener la dispersión de partículas de plomo (EJÉRCITO DE EEUU).

Las primeras mediciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) no detectaron plomo en el aire. Sin embargo, esto no puso fin a los controles ni a las precauciones en el sureste de Iowa. La EPA desplegó equipos para tomar muestras de aire, suelo y agua durante los próximos días.

El administrador de la agencia, Lee Zeldin, señaló en un comunicado recogido por CNN que 300 empleados y contratistas están distribuidos en la zona para realizar una vigilancia exhaustiva y aplicar medidas de descontaminación si los análisis lo exigen.

Las primeras mediciones de la Agencia de Protección Ambiental descartaron la presencia de plomo en el aire tras las detonaciones (REUTERS/Jim Urquhart).

Evacuaciones, clases suspendidas y cautela vecinal tras la explosión

Algunas escuelas que aún no habían iniciado el receso por Acción de Gracias suspendieron las clases, mientras que una estación de servicio cercana a la planta cerró temporalmente hasta que las autoridades consideraran seguro reabrir.

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Las autoridades recomendaron evacuar, como medida de precaución, a los habitantes ubicados hasta 8 kilómetros al suroeste de la planta. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ofreció alojamiento hasta el viernes a quienes decidieran abandonar la zona, según CNN.

En el área comprendida dentro de un radio de 32 kilómetros, la recomendación fue permanecer bajo techo y mantener las ventanas cerradas. FEMA envió una alerta a los teléfonos móviles y prometió avisar cuando fuera seguro regresar, aunque no informó una hora estimada para comunicarlo.

Tras la detonación, militares recorren viviendas cercanas a la planta para verificar la situación de los residentes, precisó The New York Times. La EPA ofreció realizar análisis a quienes solicitaran revisar su vivienda, terreno o escuela.

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La Agencia de Protección Ambiental desplegó a 300 inspectores para recolectar muestras de aire, suelo y agua en los alrededores de Middletown (REUTERS/Jim Urquhart).

Linda Ross, quien vive a unos 1,6 kilómetros de los búnkeres, contó a The New York Times que oyó dos estallidos, sintió vibrar las ventanas y escuchó ladrar a sus perros. Ella y su esposo decidieron permanecer 24 horas dentro de su vivienda antes de revisar a sus gallinas.

En el campus de West Burlington de Great River Health System, ubicado a unos 11 kilómetros al este de la instalación, Sheena Abbott observó junto a su hija de 11 años la nube que se elevó sobre los árboles. “Después desapareció. La buena noticia es que fue algo sin incidentes”, dijo al diario.

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Kiki Hope, responsable de una guardería situada a unos 32 kilómetros al suroeste de la planta, tampoco oyó ni vio la detonación. Aun así, mantuvo a los niños en el interior durante el día, a la espera de que las autoridades autorizaran retomar la rutina.

Para Gavin Thompson, de 27 años, la principal incertidumbre está en el agua. Compró dos paquetes de agua embotellada porque él y su abuelo dependen de un pozo en Mount Hamil, localidad ubicada en la trayectoria prevista de la nube. “Es lo único que nos preocupa. Si se contamina, ¿qué hacemos?”, declaró a The New York Times.

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De acuerdo con Associated Press, las plantas de tratamiento de agua situadas en los ríos Misisipi y Misuri realizarán pruebas periódicas para verificar que no se registren aumentos detectables de plomo.

La agencia FEMA ofreció alojamiento temporal a los residentes tras emitir una recomendación de evacuación en un radio de ocho kilómetros (REUTERS/Jim Urquhart).

Productores rurales monitorean al ganado tras la detonación

La vigilancia también se extiende a la actividad agropecuaria. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que unas 350 granjas podrían quedar dentro de la trayectoria prevista de la nube. La autoridad agrícola pidió a los productores que trabajen con veterinarios para vigilar al ganado durante los días posteriores.

La recomendación para el sector rural indica lavar con agua a presión establos, cercas, comederos, tanques móviles de agua, remolques, utensilios para el cuidado animal y otros equipos una vez que las partículas se hayan asentado.

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Henry Bohlen, un criador de alces de 89 años que vive a pocos kilómetros de la instalación, dejó a su rebaño de unos 25 animales al aire libre y se acercó a observar la explosión. Luego expresó su decepción a CNN: “Pensé que habría una gran bola de fuego”.