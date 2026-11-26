Medhi Mahmoudian es un activista por los derechos civiles y uno de los guionistas de la película iraní It Was Just an Accident (Shota Mizuno / Associated Press)

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El régimen de Irán detuvo al activista y guionista nominado al Oscar Mehdi Mahmoudian en su casa de Teherán, después de que alertara sobre el riesgo de ejecución de dos manifestantes encarcelados por las protestas de 2022.

Agentes de seguridad ingresaron por la mañana a la vivienda, confiscaron sus dispositivos electrónicos y lo trasladaron a un lugar que no fue informado inicialmente. Más tarde, personas cercanas al activista indicaron que quedó recluido en la Prisión del Gran Teherán, situada en las afueras de la capital iraní.

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Mahmoudian, activista por los derechos civiles y uno de los guionistas de la película iraní It Was Just an Accident, no respondió llamadas después de la madrugada del miércoles.

Hosein Razzagh, amigo del activista y residente en Europa, relató que habló con Mahmoudian entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada sobre la situación de dos presos condenados a muerte. Luego perdió contacto con él. Según Razzagh, más de una decena de agentes armados participaron del operativo en la vivienda y se llevaron computadoras, teléfonos y otros equipos electrónicos.

Razzagh aseguró además que Mahmoudian sufrió golpes durante su detención. “Las autoridades iraníes son extremadamente sensibles con los casos de ejecución”, afirmó al referirse al trabajo del activista en defensa de manifestantes bajo condena capital.

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La detención ocurrió un día después de que Mahmoudian difundiera una advertencia sobre Milad Armoun y Navid Najaran, dos manifestantes encarcelados tras las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini. El activista señaló que ambos corrían peligro de ser ejecutados en un plazo de 24 horas.

Agentes de seguridad ingresaron por la mañana a la vivienda de Mahmoudian, confiscaron sus dispositivos electrónicos y lo trasladaron a un lugar que no fue informado inicialmente (Human Rights Activists News Agency)

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Irán, Mai Sato, también expresó preocupación por los dos casos. “Programados para ser ejecutados al amanecer de mañana”, escribió al referirse a los temores planteados por familiares y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, Mahmoudian publicó posteriormente que las ejecuciones no se realizaron. El mensaje citó información atribuida a un abogado y a los familiares de los presos. No se conocieron entonces detalles sobre un eventual cambio en la situación judicial de Armoun y Najaran.

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Las protestas de 2022 comenzaron luego de la muerte de Amini, de 22 años, que murió tras ser detenida por la policía de la moral iraní por el uso de su velo. La represión contra aquellas movilizaciones dejó cientos de muertos y miles de arrestos, según organizaciones de derechos humanos.

Grupos que siguen la situación de las ejecuciones en Irán contabilizaron al menos 15 manifestantes ejecutados por causas vinculadas con aquellas protestas. Dos de esas penas se concretaron durante 2026, de acuerdo con los registros difundidos por esas entidades.

Mahmoudian ya enfrentó otros procesos y arrestos por su actividad pública. En agosto, la Sala 23 del Tribunal Revolucionario de Teherán lo condenó a ocho meses de prisión bajo el cargo de “propaganda contra el régimen”. La información disponible no precisó si esa sentencia quedó firme ni si guardó relación directa con su arresto del miércoles.

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La detención ocurrió un día después de que Mahmoudian difundiera una advertencia sobre Milad Armoun y Navid Najaran (Facebook)

El activista también fue detenido el 31 de enero de 2026 y recuperó la libertad bajo fianza el 17 de febrero, tras permanecer recluido en la prisión de Nowshahr. Antes de ese episodio, firmó junto con otras 16 personas una declaración que cuestionó al entonces líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y denunció la respuesta estatal frente a las movilizaciones antigubernamentales de enero.

El caso de Mahmoudian se sumó a otros procesos contra figuras del cine y la cultura iraní. En octubre, la Justicia condenó en ausencia al director Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión, ordenó la confiscación de sus bienes y le prohibió salir del país y usar redes sociales durante dos años.

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El abogado de Panahi, Mostafa Nili, sostuvo que el cineasta no recibió una notificación para asistir a la audiencia que derivó en la sentencia. El expediente señaló que el director se encontraba fuera de Irán y no pudo ser localizado, aunque Panahi regresó al país el 30 de marzo.

Nili informó que las cuentas bancarias del director quedaron congeladas y que descubrió la nueva condena al acudir a la unidad de Ejecución de Sentencias de la Fiscalía de Cultura y Medios de Comunicación. “Mi cliente se encontraba en la Sala 26 del Tribunal Revolucionario para una audiencia relacionada con otro caso”, afirmó sobre una orden de arresto emitida en mayo.

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Las autoridades iraníes continúan con arrestos vinculados con las protestas de enero y endurecen la aplicación de condenas capitales contra personas detenidas. Monitores de derechos humanos registraron al menos 39 ejecuciones en ese contexto.

(Con información de AP)