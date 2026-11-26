Explosión en una instalación de combustible en Moscú tras una ataque con drones ucraniano en junio de 2026. EFE/EPA/STRINGER

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La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) atacó con drones de largo alcance, en la madrugada de este jueves, la refinería de Slaviansk del Kubán, en la región rusa de Krasnodar. La planta seguía en reparación después de otro ataque ucraniano en septiembre. El GUR informó en sus redes sociales de un incendio dentro del recinto.

“Fueron atacadas capacidades clave de producción, una zona de tanques de almacenamiento y un conducto de transporte”, señaló el GUR, que calcula que el nuevo golpe retrasará la vuelta al funcionamiento de la refinería.

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La empresa operadora, Slavyansk ECO, confirmó los daños a Neftegaz.ru, sitio especializado en energía. Según la compañía, los drones alcanzaron la unidad de destilación atmosférica de crudo y varias tuberías. También perforaron tanques de petróleo y destruyeron un depósito de productos pesados, con incendios de gran tamaño y un derrame. La firma precisó que la planta no estaba operando en el momento del ataque.

El cuartel operativo regional de Krasnodar informó de cuatro heridos en el distrito de Slaviansk, dos de ellos hospitalizados, y de daños en fachadas y ventanas de cuatro edificios de viviendas de la ciudad. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado durante la noche 343 drones ucranianos sobre 15 regiones, la península de Crimea ocupada y los mares de Azov y Negro.

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Se eleva humo de un depósito de petróleo tras un presunto ataque con drones ucranianos en el krai de Krasnodar, Rusia, el 4 de septiembre de 2026; imagen capturada a partir de un video en redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

La refinería procesa hasta 5,2 millones de toneladas de crudo al año, en torno al 9% de la capacidad de refino del Distrito Federal Sur de Rusia. Produce gasolina, diésel y fueloil, entre otros derivados, y parte de ese combustible se destina a Crimea y a las Fuerzas Armadas rusas. La Unión Europea sancionó a Slavyansk ECO el 16 de noviembre, en una ronda de designaciones contra refinerías rusas y buques de la flota fantasma.

El de este jueves es al menos el cuarto ataque contra la planta en menos de un año. Drones ucranianos la alcanzaron el 17 de diciembre de 2025 y en junio. La madrugada del 13 de septiembre, el GUR y las Fuerzas de Defensa la atacaron en una operación conjunta que alcanzó el parque de tanques y una unidad de procesamiento. Las imágenes satelitales mostraron al menos dos tanques destruidos.

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Ucrania ataca casi a diario la industria petrolera rusa. El petróleo y el gas aportan alrededor del 20% de los ingresos del presupuesto federal ruso, que para 2026 prevé recaudar por esa vía 8,9 billones de rublos (USD 107.000 millones).

Según Euromaidan Press, medio de seguimiento de la guerra en Ucrania, Ucrania atacó al menos 15 refinerías rusas en noviembre. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó el 15 de noviembre, con base en un informe del general de división Mijailo Drapatyi, que sus fuerzas habían dejado fuera de servicio más del 55% de la capacidad de refino de Rusia. No hay estimaciones independientes que confirmen ese porcentaje.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el 23 de noviembre el 22º paquete de sanciones contra Rusia. La propuesta amplía la prohibición de servicios energéticos para que ninguna empresa europea pueda construir, operar o reparar infraestructura energética rusa, incluidas las refinerías dañadas por los ataques ucranianos.

El primer ministro ucraniano, Serhii Koretski, había reclamado el 16 de noviembre en Bruselas “una rápida adopción del 22º paquete de sanciones más fuerte posible”, según el Gobierno ucraniano. La propuesta necesita la unanimidad de los 27 Estados miembros y la Comisión aspira a cerrar el acuerdo en diciembre. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebran este jueves y viernes en Bruselas una cumbre extraordinaria sobre el presupuesto comunitario de 2028 a 2034 y la financiación de Ucrania en 2027, que incluye una propuesta de préstamo de 45.000 millones de euros.

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