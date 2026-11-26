2 de septiembre de 2022, Ucrania, Zaporiyia: Expertos del OIEA llegan a la central nuclear de Zaporiyia. Los expertos del OIEA se encuentran en la central nuclear de Zaporiyia desde el jueves para evaluar los daños. Foto: D. Candano Laris/OIEA/dpa

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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) negocia con Moscú y Kiev un alto el fuego localizado en torno a la central nuclear de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, para reparar la única línea eléctrica externa que la abastecía. La conexión se cortó el miércoles 25 de noviembre a las 05.28 hora local, por causas que los inspectores del OIEA investigan, según informó este jueves el organismo de Naciones Unidas.

Sería la novena tregua de este tipo desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

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La mayor central atómica de Europa depende ahora de sus generadores diésel de emergencia para mantener las funciones esenciales de seguridad nuclear y protección física. Es la 28.ª vez durante la guerra que la planta se queda sin ninguna conexión con la red exterior.

“Una vez más nos enfrentamos a una pérdida de suministro eléctrico externo en [Zaporizhzhia]. Su dependencia continuada de una única línea, junto con la ubicación de la central en la primera línea de un teatro de guerra activo, da lugar a una conexión externa extremadamente precaria”, afirmó en un comunicado el director general del OIEA, Rafael Grossi. El diplomático argentino pidió a las dos partes que cesen las operaciones militares contra la infraestructura eléctrica y colaboren con el organismo para reparar la línea.

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La conexión perdida es la Ferosplavna-1, de 330 kV. Los inspectores del OIEA en la planta investigan dónde y por qué se produjo la desconexión. La empresa estatal ucraniana Energoatom atribuyó el corte a un ataque ruso en la orilla derecha del río Dniéper, a unos 13 km de la subestación Ferosplavna, y advirtió de que los daños reiterados a la red que rodea la instalación aumentan el riesgo de un accidente nuclear.

La central nuclear de Zaporiyia desde la orilla del embalse de Kajovka, cerca de la ciudad de Nikopol, después de que la presa de Nova Kajovka se rompiera, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania. 16 de junio de 2023. REUTERS/Alina Smutko

Los seis reactores de Zaporizhzhia están en parada fría y no generan electricidad. Aun así, la central necesita un suministro continuo para mover las bombas que refrigeran los núcleos y las piscinas de combustible gastado, que siguen desprendiendo calor residual.

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Las tropas rusas tomaron la planta en marzo de 2022. Antes de la guerra, la central contaba con diez líneas externas (cuatro de 750 kV y seis de 330 kV). Desde el 24 de marzo de 2026 sobrevive con una sola.

Ese día se desconectó la Dniprovska, su línea principal de 750 kV, dañada en un tramo que cruza el Dniéper, que en esa zona marca el frente. La línea fue reparada en junio, pero no puede volver a operar por los graves daños en la subestación a la que se conecta, situada a más de 100 km al noroeste de la central, según el OIEA. Antes del corte del miércoles, el organismo ya negociaba un noveno alto el fuego para arreglar esa subestación.

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La propia Ferosplavna-1 ya necesitó una tregua hace tres meses. El 20 de agosto, la línea cayó por combates al norte del Dniéper y la planta pasó más de dos semanas con generadores. El 28 de agosto le quedaba diésel para unos diez días, el mínimo exigido por la normativa. Un séptimo alto el fuego, que entró en vigor el 5 de septiembre, permitió restablecer la conexión. El octavo sirvió en octubre para reparar un transformador de reserva junto a la central térmica de Zaporizhzhia.

El apagón del miércoles es el segundo de noviembre. El día 8, la Ferosplavna-1 sufrió daños y la planta pasó más de 12 horas sin suministro externo. Cuatro generadores de emergencia arrancaron de forma automática.

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El organismo no ha anunciado una fecha para el inicio de la tregua ni para los trabajos de reparación. La última entrega de diésel a los depósitos de la central se hizo en marzo de 2026, según comunicó la propia planta al equipo del OIEA.