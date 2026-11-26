Personal de emergencia y testigos junto a los restos del camión cisterna que se incendió en el barrio de Al-Waraq, en la gobernación de Guiza. 25 de noviembre de 2026. (AFP)

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Las autoridades egipcias detuvieron a un conductor señalado como responsable del vuelco de un camión cisterna que desató un incendio masivo en una autopista de El Cairo. El siniestro, ocurrido el miércoles por la noche, dejó al menos 31 muertos.

El hecho tuvo lugar en la autopista de circunvalación (Ring Road), a la altura de Warraq, un barrio densamente poblado ubicado en el sector norte de la capital. Las llamas se propagaron desde el camión cisterna hacia más de dos docenas de vehículos, que quedaron calcinados a lo largo de varios carriles mientras los conductores abandonaban sus autos para escapar del fuego.

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La fiscalía egipcia informó que el detenido confesó haber circulado a 110 kilómetros por hora mientras realizaba cambios de carril y adelantaba a otros vehículos, cuando el lado izquierdo de su automóvil golpeó la parte trasera derecha de la cisterna. Según el organismo, el impacto le hizo perder el control del volante y desviarse hacia el extremo derecho de la calzada, justo cuando uno de los neumáticos del camión reventó. Esa combinación provocó que el vehículo se desplazara hacia la mediana, chocara contra la barrera de hormigón y volcara, lo que derivó en un derrame de combustible y el posterior incendio.

El operativo sanitario movilizó 39 ambulancias para trasladar a 21 personas heridas por quemaduras e inhalación de humo. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Antes de conocerse la confesión, fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estatales habían atribuido el siniestro a la caída de un cable de alta tensión frente al vehículo, que habría hecho que su conductor perdiera el control. Las autoridades no revelaron la identidad del sospechoso, aunque precisaron que viajaba acompañado por su padre al momento del choque.

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Salah Ahmed, chofer de uno de los microbuses públicos que circulan por la zona, relató que se encontraba en el lugar cuando el camión estalló en llamas y que el tráfico lo mantuvo a distancia del fuego. “Fue un infierno divino en la autopista de circunvalación”, describió. Un día después, agregó que “la gente sigue en estado de shock”.

Adel Abdallah, desde el sexto piso de un edificio con vistas a la ruta, escuchó una fuerte explosión y salió al balcón. “Los gritos y las llamas eran altísimos”, contó. Un video que grabó desde su departamento mostró el fuego a punto de alcanzar la altura de su vivienda.

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Su edificio, junto con otros dos próximos a la vía, debió evacuarse cuando las llamas llegaron hasta el quinto nivel. “Todos salieron de sus casas gritando y llorando”, añadió. Según su testimonio, el fuego se originó cerca de la llamada “Escalera 10”, un punto donde los pasajeros suelen hacer señas a los colectivos que circulan por la Ring Road.

Bomberos trabajan para apagar el incendio de un camión cisterna en la autopista de circunvalación, en el barrio de Al-Warraq, Guiza, el 25 de noviembre de 2026. (AP Photo/Mohammed Salah)

Las autoridades enviaron 39 ambulancias al lugar y reportaron 21 heridos, tratados en hospitales cercanos por quemaduras e inhalación de humo. Dada la magnitud de lo ocurrido, la fiscalía ordenó pruebas de ADN para identificar a parte de las víctimas fatales.

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El camino, considerado una arteria clave para la circulación alrededor de la capital egipcia, fue reabierto al tránsito pocas horas después por los equipos de emergencia, que retiraron los restos carbonizados con excavadoras y maquinaria pesada. Un ministro del gabinete señaló que el Gobierno destinó 10 millones de libras egipcias (182.000 dólares) a las familias de los fallecidos, mientras que el ministro de Deportes dispuso la cancelación de las actividades conmemorativas estatales previstas tras el hecho.

Egipto arrastra un historial deficiente en materia de seguridad vial, con miles de muertes anuales atribuidas al exceso de velocidad, el deterioro de las rutas y la escasa fiscalización del tránsito. En enero pasado, un choque múltiple cerca de la provincia de Beni Suef, al sur del país, había dejado 21 muertos y 16 heridos.

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