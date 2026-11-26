Las tormentas en ambas costas de Estados Unidos provocaron la cancelación de más de 300 vuelos al inicio del Día de Acción de Gracias (REUTERS/Kylie Cooper)

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Al menos 328 vuelos ya fueron cancelados en las primeras horas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, según el sitio de seguimiento FlightAware, en medio de un colapso del tráfico aéreo impulsado por tormentas que sacuden tanto la Costa Este como la Costa Oeste del país.

El caos se acumuló sobre los efectos del miércoles, cuando más de 6.000 vuelos sufrieron demoras y casi 150 fueron cancelados.

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La cifra inicial de este jueves —328 cancelaciones y 213 demoras registradas en las primeras horas de la madrugada— marca el peor arranque festivo en años, según informó la CNN.

Las tormentas afectan simultáneamente ambos extremos del continente: en el este, un sistema de baja presión avanza desde el Golfo hacia el corredor del Atlántico Medio y el Noreste; en el oeste, lluvias e inundaciones costeras continúan impactando el Noroeste del Pacífico y el sur de California.

El tráfico aéreo en Estados Unidos alcanzó los 52.000 vuelos el martes previo a la festividad, la cifra más alta en 16 años (REUTERS/Jeenah Moon)

El martes fue el día de mayor tráfico aéreo en 16 años

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, precisó que el martes se registraron 52.000 vuelos en un solo día, la mayor cifra en 16 años. Duffy informó en la red social X que las demoras relacionadas con el clima representaron el 50,5% del total de retrasos ese día, seguidas por el volumen de tráfico con el 24,1%, lo que, según indicó, se encuentra dentro de los parámetros históricos normales.

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“El tiempo promedio de demora se mantuvo en torno a los 32,4 minutos”, escribió el funcionario, quien precisó que la prioridad siempre será la seguridad de los viajeros.

Duffy anticipó que el resto de la semana será exigente: “El resto de la semana de viajes festivos será desafiante, con grandes tormentas costeras que se esperan en el Atlántico Medio y partes del Noreste”.

De acuerdo con The Hill, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió advertencias de caos en los aeropuertos del Noreste para el Día de Acción de Gracias.

Sean Duffy, Secretario de Transporte de Estados Unidos, informó que las demoras relacionadas con el clima representaron el 50,5% de los retrasos del martes (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El aeropuerto de Miami, uno de los más afectados

Las demoras en el Aeropuerto Internacional de Miami persistieron incluso después de que la FAA levantara una paralización temporal del tráfico aéreo, activada cuando un avión de carga salió de la pista.

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El aeropuerto experimentó uno de los tiempos de espera en seguridad más largos del país el miércoles por la mañana: 81 minutos, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). En comparación, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y el Aeropuerto Internacional de Portland registraron esperas de alrededor de 40 minutos.

Los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami enfrentaron tiempos de espera en los controles de seguridad de hasta 81 minutos (EFE/ Alberto Boal)

La TSA proyectó revisar a unos 17,6 millones de pasajeros entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. La estimación comprende los filtros de seguridad de los aeropuertos estadounidenses a nivel nacional. En ese sentido, la AAA estimó que 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) durante los seis días del período festivo —entre el 24 y el 30 de noviembre—, incluyendo casi 73 millones por ruta y casi 6 millones por vía aérea.

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Aerolíneas emitieron exenciones para permitir reprogramaciones sin costo

Ante el impacto de los sistemas de tormentas, las principales aerolíneas del país adoptaron medidas preventivas. American Airlines, Delta, United Airlines y Southwest Airlines emitieron exenciones de tarifas para pasajeros que vuelen desde o hacia aeropuertos afectados el miércoles y el jueves.

Delta y United permiten reprogramar vuelos hasta el 28 de noviembre sin costo adicional; American extendió esa ventana hasta el 29 de noviembre, y Southwest otorga hasta 14 días desde la fecha original del vuelo para reorganizar el itinerario.

American también activó una exención para pasajeros de Miami del miércoles, con opción de rebooke hasta el 28 de noviembre. Por su parte, United emitió una exención adicional para aeropuertos del área de San Luis (Misuri) ante las previsiones de nevadas.

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El Departamento de Transporte (DOT) recuerda que, por ley, los pasajeros tienen derecho a un reembolso completo y automático —en la forma de pago original— dentro de los 20 días si su vuelo fue cancelado, independientemente de la causa. Las demoras de tres horas o más en vuelos domésticos, y de seis horas o más en internacionales, califican como “perturbaciones significativas” bajo la normativa federal.

Las aerolíneas estadounidenses emitieron exenciones de tarifas para permitir la reprogramación de pasajes sin penalización. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Volar antes de las 9 reduce riesgo de demoras

Más allá del clima, analistas de viajes advierten sobre un factor que duplica las probabilidades de sufrir retrasos: reservar un vuelo después de las 9. Según datos de la plataforma Hopper, “los vuelos que salen después de las 9 son generalmente el doble de propensos a sufrir demoras que los que parten entre las 5 y las 8 de la mañana”.

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El experto en viajes Gary Leff, autor del blog View From The Wing, explicó en Fox News el mecanismo detrás de esta estadística: “Los aviones pasan la noche en el aeropuerto, así que no hay vuelo entrante tardío por el que esperar”.

Las tripulaciones comienzan frescas su turno y no hay acumulación de retrasos previos del día. “Las demoras se apilan a lo largo del día. Si estás en el tercer o cuarto vuelo operado por tu tripulación o aeronave ese día, hubo varias oportunidades para que se atrasaran”, añadió Leff.

Según datos del Buró de Estadísticas de Transporte analizados por DelayGuard, apenas el 11% de los vuelos domésticos programados antes de las 8 llegaron con 15 minutos o más de retraso entre 2023 y 2025.

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El martes es el día de la semana con mayor puntualidad en los grandes aeropuertos de Estados Unidos, con menos del 19% de los vuelos retrasados, según los mismos registros; el domingo es el peor, con un 25%.

Los vuelos comerciales programados antes de las 9 de la mañana reducen a la mitad la probabilidad de sufrir demoras (REUTERS/Jim Vondruska)

Los aeropuertos del Oeste acumulan la mayoría de los vuelos retrasados

El impacto en los aeropuertos varía según la región. Los más afectados hasta el momento se concentran en la Costa Oeste, de acuerdo con FlightAware.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) registró 23 vuelos demorados y uno cancelado; el Aeropuerto Internacional de San Francisco acumuló 15 demoras, y el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma contabilizó cinco vuelos retrasados.

En el este, Newark y Boston fueron los aeropuertos más afectados del miércoles por la tarde. Para el Día de Acción de Gracias, el aeropuerto más transitado del país será Atlanta, según proyecciones de un sitio de viajes.

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El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) está siendo uno de los más afectados de la Costa Oeste durante el Día de Acción de Gracias (REUTERS/Sandra Stojanovic)

Fallas técnicas recientes añaden presión al sistema aéreo

El desorden climático se superpone a semanas de turbulencias tecnológicas que tensaron la confianza de los viajeros en el sistema. El 13 de noviembre, la FAA emitió una paralización nacional del tráfico aéreo —solo la segunda desde los atentados del 11 de septiembre de 2001— tras una falla en su red de telecomunicaciones.

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, el incidente provocó más de 12.400 cancelaciones.

El 24 de noviembre, una falla puntual en el sistema de comunicaciones derivó en una breve paralización del tráfico en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, uno de los más concurridos del país. En las semanas previas, United Airlines y Delta Air Lines también sufrieron interrupciones técnicas propias que generaron cientos de demoras.

Una falla técnica en el sistema de telecomunicaciones de la FAA causó más de 12.400 cancelaciones en las semanas previas (REUTERS/Jim Vondruska)

El 69% de los viajeros estadounidenses identifica actualmente las demoras y cancelaciones como su principal preocupación al momento de reservar un vuelo, según una encuesta de consumidores realizada por Hopper.

La FAA recomienda mantenerse suscrito a las alertas de la aerolínea correspondiente y consultar en tiempo real el estado del espacio aéreo a través del portal de la FAA antes de salir hacia el aeropuerto.