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Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, fueron suspendidas este miércoles por la noche después de que un avión de carga de FedEx se saliera de la pista durante el aterrizaje, un incidente que no dejó heridos, según los primeros reportes oficiales.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso la suspensión de las salidas hacia el aeropuerto a partir de las 20:16 (hora local), debido a la presencia de una aeronave fuera de servicio sobre la pista. La medida, que también afectó el tráfico aéreo entrante, tenía vigencia inicial hasta al menos las 21:45.

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Los primeros informes indicaron que el avión involucrado era un McDonnell Douglas MD-11 de carga de FedEx, que se salió de la pista al aterrizar. El incidente obligó a interrumpir las operaciones mientras las autoridades trabajaban para despejar el área.

Por su parte, Miami-Dade Fire Rescue confirmó que no hubo heridos ni traslados médicos como consecuencia del episodio.

En su aviso, la FAA advirtió que existía una probabilidad media, de entre el 30% y el 60%, de que la suspensión se extendiera más allá de las 21:45.

El incidente ocurrió en la víspera de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos. Durante la jornada, las lluvias intensas en el sur de Florida ya provocaban demoras en los aeropuertos de la región, antes de la interrupción de las operaciones en Miami.

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Los primeros informes indicaron que el avión involucrado era un McDonnell Douglas MD-11 de carga de FedEx, que se salió de la pista al aterriza (REUTERS)

La suspensión afectó a vuelos procedentes de distintos centros regionales de control de tráfico aéreo, entre ellos Miami, Jacksonville y Atlanta; Washington e Indianápolis; y Fort Worth, Houston y Memphis.

Hasta el momento, FedEx y el Departamento de Aviación de Miami-Dade no emitieron declaraciones oficiales sobre la magnitud de los daños en la aeronave ni el tiempo estimado para la reapertura de la pista afectada.

La FAA comunicó la restricción a través de su sistema oficial de avisos aeronáuticos. Además, las autoridades aeroportuarias y federales de aviación continuaban con las tareas para despejar la pista y reunir información sobre el incidente. En tanto, recomendaron a los pasajeros con vuelos de llegada o salida desde Miami que consultaran directamente con sus aerolíneas ante posibles demoras.

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Se espera que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) inicie una investigación una vez que se estabilice la situación operativa en el aeropuerto.

En 2016, un avión de carga de la misma familia sufrió un incidente en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, cuando un MD-10 colapsó el tren de aterrizaje izquierdo tras el aterrizaje. El episodio provocó un incendio parcial en un ala y el cierre temporal de pistas. En aquella ocasión, ningún integrante de la tripulación resultó herido.

(Con información de EFE)