Arqueólogos documentaron fragmentos de una cota de malla de aleación de cobre hallados bajo el castillo de proa del buque Griffin en el mar Báltico. (Florian Huber/Griffin 2026 - University of Southampton (UK))

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En el fondo del mar Báltico, bajo varios metros de agua y siglos de sedimento, un barco de guerra medieval conservaba una pieza de armadura que los arqueólogos documentaron: fragmentos de cota de malla de aleación de cobre y excepcional calidad, hallados en el casco de una nave hundida hace más de 500 años.

El navío es el Griffin, también conocido como Gribshunden, el buque insignia del rey Hans de Dinamarca y Noruega. En 1495, mientras permanecía anclado frente a la isla sueca de Stora Ekö, una explosión provocó el incendio y el posterior hundimiento. Redescubierto en la década de 1970 y estudiado formalmente desde 2013, es uno de los pecios más significativos del Báltico.

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Sus aguas de baja salinidad y la ausencia de broma marina, un molusco que perfora la madera sumergida, favorecieron una conservación poco común. Un equipo de la Universidad de Southampton (Reino Unido), la Universidad de Södertörn y la Universidad de Estocolmo (Suecia) documentó ahora nuevos materiales en el sitio.

La baja salinidad del agua y la ausencia de moluscos perforadores favorecieron la conservación del pecio durante más de cinco siglos. (Florian Huber/Griffin 2026 - University of Southampton (UK))

La cota de malla, fabricada en aleación de cobre, apareció expuesta bajo el castillo de proa, la plataforma de combate elevada en la parte delantera del barco, durante la documentación de un cofre de munición y herramientas. El descubrimiento fue posible gracias a la tecnología robótica submarina y al registro fotogramétrico tridimensional, una técnica que captura imágenes de alta resolución para reconstruir con detalle las dimensiones y la forma exacta de los objetos.

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Los mercenarios del Griffin y el enigma de la armadura

“Los restos de la armadura estaban justo debajo del castillo de proa, en una sección que pudo haber servido como área de almacenamiento de equipo militar a bordo del barco. ¡Fue un hallazgo verdaderamente asombroso!”, afirmó el Dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz, investigador visitante del Centro de Arqueología Marítima de la Universidad de Southampton y coinvestigador del proyecto Griffin, según el comunicado de prensa de la institución.

Las fuentes históricas indican que a bordo del Griffin viajaban mercenarios alemanes conocidos como Landsknechts, soldados profesionales de infantería muy demandados por las monarquías europeas de la época. Según Pacheco-Ruiz, esa sección del barco pudo haber servido para guardar el equipo de esos soldados, aunque todavía no se ha determinado con precisión su función exacta.

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El equipo científico tomó muestras de un cofre de munición denominado zeuglade para comprobar si conserva restos de pólvora original. (Florian Huber/Griffin 2026 - University of Southampton (UK))

Rolf Fabricius Warming, arqueólogo de la Universidad de Estocolmo y líder del proyecto Griffin, aportó una advertencia clave: “Si bien la alta calidad artesanal de la cota de malla es de interés arqueológico, su presencia no indica necesariamente una asociación con un individuo de alto rango”, según el comunicado de prensa.

Este tipo de armadura podía permanecer en uso durante períodos prolongados, sometida a reparaciones o reutilizada por distintos soldados, de modo que los fragmentos hallados podrían representar equipo militar más antiguo que seguía en servicio activo al momento del naufragio.

Un barco de guerra que también fue herramienta diplomática

El Griffin no era una nave de combate exclusivamente. En 1493, dos años antes de su hundimiento, había zarpado hacia Inglaterra en una misión diplomática del rey Hans, lo que lo convierte en testigo de la política internacional del norte de Europa en el ocaso de la Edad Media.

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La misión arqueológica combinó inmersiones directas de buzos con el uso de un vehículo robótico de superficie y fotogrametría tridimensional. (Florian Huber/Griffin 2026 - University of Southampton (UK))

Warming lo describió en 2024 como una pieza clave en la llamada “revolución militar en el mar” del periodo moderno temprano, cuando la táctica naval comenzó a virar del combate cuerpo a cuerpo hacia la artillería pesada, según CBS News.

Junto con la cota de malla, el equipo documentó un cofre de munición poco común, denominado zeuglade, del que tomó muestras para buscar posibles trazas de pólvora y determinar su contenido original. También analizó objetos de plomo hallados en campañas anteriores, que podrían estar relacionados con moldes para fabricar munición.

Robots y buzos, una alianza para descifrar el pasado

La expedición combina tres enfoques complementarios: buceo arqueológico tradicional, cartografía robótica del lecho marino mediante un vehículo de superficie no tripulado y registro fotogramétrico de alta resolución.

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Rodrigo Pacheco-Ruiz y Rolf Fabricius Warming revisan las zonas de exploración (Credit: Florian Huber/Griffin 2026 - University of Southampton (UK))

Mientras los arqueólogos trabajaban directamente sobre el pecio documentando maderas y estructuras, un vehículo robótico de superficie Otter de la empresa Maritime Robotics operaba de forma simultánea sobre el sitio y proporcionó una plataforma independiente de mapeo que permite integrar los hallazgos en su contexto espacial más amplio.

Warming señaló a Live Science que el descubrimiento de la cota de malla fue, en parte, fortuito: “Estaba, sorprendentemente, completamente expuesta”, y fue durante la documentación del cofre de munición cuando apareció a la vista. Esa circunstancia demuestra cuánto queda todavía por descubrir en el sitio.

El análisis químico de los fragmentos de malla y del cofre busca determinar su origen geográfico y arrojar luz sobre una pregunta que el propio investigador definió como central: si los mercenarios llevaban su propio equipo a bordo o si lo suministraba la flota real, una distinción que podría revelar aspectos inéditos sobre las cadenas de abastecimiento y la logística militar de la Europa medieval tardía.

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