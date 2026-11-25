Imágenes aéreas muestran el derrumbe de un sector del muelle de Pacifica, California, mientras un fuerte oleaje golpea las viviendas ubicadas frente al mar (Video: @tvzuke)

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Las calles de Pacifica, una ciudad costera del norte de California, quedaron bajo el agua este miércoles después de que mareas extraordinariamente altas y un oleaje de intensidad extrema golpearan la costa. La inundación alcanzó viviendas del barrio de Sharp Park y obligó a algunos vecinos a evacuar sus casas, mientras una enorme ola derrumbó el extremo del muelle municipal, según informaron medios locales.

La situación se agravó durante la mañana, cuando el nivel del mar todavía no había llegado a su punto máximo. En Clarendon Road, una de las calles afectadas, el agua alcanzó al menos 45 centímetros de altura y llegó hasta las puertas de las viviendas. Los vecinos intentaron contener el avance con bombas de achique, mientras los contenedores de basura flotaban entre la espuma que cubría la calzada.

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Entre quienes abandonaron sus casas estuvieron Anthony Aceves y Amy Graeven, que salieron de su vivienda inundada en Sharp Park junto con su perro Zeus. Las imágenes publicadas por The San Francisco Chronicle mostraron a los residentes caminando por las calles anegadas mientras el agua continuaba avanzando sobre el vecindario poco antes de las 10 de la mañana.

Una persona observa las olas rompiendo contra un muro de contención, mientras una marea excepcionalmente alta comienza a azotar el noroeste del Pacífico, el 25 de noviembre de 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

El impacto también alcanzó la infraestructura costera. Una grabación difundida este miércoles mostró cómo el extremo de la estructura en forma de L del muelle de Pacifica se desprendió y cayó hacia el océano, después de que una ola golpeara la construcción. El muelle permanecía cerrado desde principios de año, cuando una parte de su acceso comenzó a agrietarse y deteriorarse.

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La inundación llegó además a sectores de la Pacifica State Beach y alcanzó tramos de la autopista 1, una de las principales rutas que recorren la costa californiana. Según el Chronicle, poco antes de las 9, el agua ya avanzaba desde el estacionamiento de la playa hacia sectores de la carretera, cuando todavía faltaba más de una hora para la pleamar.

Un fenómeno que combina mareas excepcionales y oleaje extremo

El agua alcanzó 45 centímetros de altura en Clarendon Road y obligó a residentes del barrio de Sharp Park en Pacifica a evacuar sus hogares (REUTERS/Carlos Barria)

Las inundaciones forman parte de un episodio de king tides, o mareas astronómicas, que afecta a distintas localidades de la costa oeste de Estados Unidos. La expresión se utiliza para describir las mareas más altas del año, que se producen cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra intensifica la atracción gravitatoria sobre los océanos.

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En esta ocasión, el fenómeno coincide con condiciones oceánicas y meteorológicas que aumentan el riesgo de inundaciones. El nivel del Pacífico ya se encuentra por encima de lo habitual debido a los efectos asociados a El Niño, mientras que una tormenta y los fuertes vientos impulsan grandes olas hacia la costa.

El martes, San Francisco registró una marea de 2,51 metros en el indicador de Crissy Field, que superó el récord anterior para noviembre, de 2,43 metros, establecido en 1982. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó que el nivel alcanzaría los 2,59 metros, una altura que podría convertirse en la mayor registrada en ese punto en más de cuatro décadas.

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La combinación de las mareas astronómicas con los efectos de El Niño y una tormenta elevó el nivel del océano Pacífico (REUTERS/Carlos Barria)

Los meteorólogos advirtieron que el oleaje fue más potente de lo previsto y coincidió con el momento de mayor nivel del agua. Una boya situada a unos 29 kilómetros al oeste de San Francisco registró olas significativas de 5,6 metros poco antes de las 9, y las mediciones continuaban en ascenso.

El NWS mantuvo una advertencia por inundaciones costeras y otra por oleaje peligroso. Los pronósticos contemplaron olas rompientes de entre 6 y 9 metros en distintos sectores de la costa del Pacífico. En el condado de Monterey, las autoridades advirtieron que algunas podrían alcanzar los 15 metros.

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Alertas y cierres en otras localidades de California

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por oleaje extremo con estimaciones de olas de hasta 15 metros en el condado de Monterey (REUTERS/Carlos Barria)

Pacifica no fue la única comunidad afectada. Desde Stinson Beach, en el condado de Marin, hasta Santa Cruz, las autoridades dispusieron cierres preventivos y emitieron advertencias ante la posibilidad de que el agua alcanzara viviendas, caminos e infraestructura cercana al océano.

En Stinson Beach, los bomberos emitieron una advertencia de evacuación para las primeras dos viviendas ubicadas detrás de la playa en cada una de las calles perpendiculares a la costa. El jefe del departamento de bomberos, Jesse Peri, pidió a esos residentes que estuvieran preparados para abandonar sus casas ante un posible empeoramiento de las condiciones.

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En Santa Cruz, las playas permanecieron cerradas y el muelle de la ciudad fue clausurado temporalmente. En Capitola, las autoridades también emitieron una advertencia de evacuación para sectores de la localidad, ante el riesgo de que las olas alcanzaran viviendas y provocaran cortes de calles.

En San Francisco, el agua cubrió sectores de Ocean Beach y las olas superaron las barreras de protección en distintos puntos de la costa. Los equipos municipales utilizaron maquinaria para reforzar las dunas y levantar barreras de arena en sectores vulnerables. También se cerró temporalmente un tramo de Marine Drive, cerca del puente Golden Gate, después de que el agua y las olas avanzaran sobre la calzada.

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El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse alejada de las playas, los muelles y los espigones, y advirtió que las condiciones del mar podían cambiar rápidamente.

La advertencia por inundaciones costeras en el litoral de la región se mantuvo vigente hasta las 16 del miércoles, mientras que la alerta por oleaje peligroso se extendió hasta la medianoche.