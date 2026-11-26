El crimen que Frederick Tanzer admitió pero nunca enfrentó penalmente terminó en una condena civil millonaria (Dateline NBC/USA TODAY Network/Reuters)

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El 1 de agosto de 1989, Dana Beatty fue atacada en su apartamento de Cincinnati por un hombre enmascarado, armado con un cuchillo, que la ató a una cama y la agredió sexualmente durante más de cinco horas y media.

Cuando el agresor se fue, dejó una nota: “sin policía o vuelvo”. Beatty nunca supo quién era. Pasaron 35 años antes de que la justicia pusiera un nombre y un rostro a ese hombre.

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Esta semana, el juez Christopher McDowell, del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Hamilton, dictó una sentencia civil de USD 98.251.966 contra el agresor, según informó NBC News.

El fallo incluye USD 48,2 millones en daños compensatorios y USD 50 millones en daños punitivos, más intereses y costas judiciales.

Escena del crimen del ataque contra Dana Beatty en Cincinnati en 1989 (U.S. District Court for the Southern District of Ohio)

Cómo se resolvió un caso que estuvo frío por 35 años

La reapertura del caso comenzó en 2023, cuando la hija de Beatty, Andra Beatty, escuchó un podcast sobre investigaciones que habían resuelto delitos antiguos con nuevas técnicas de ADN. “Esto es justo lo que necesitamos para mi madre”, dijo Beatty, en declaraciones reproducidas por el canal local de televisión WLWT.

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Sin avisar primero a sus padres, Andra consultó a la Fiscalía General de Ohio quién podía ayudar con el expediente. La consulta llegó al detective de casos sin resolver de la Policía de Cincinnati, Jeffrey Smallwood, según informó el medio.

Durante la nueva revisión, un análisis del ADN preservado en la escena indicó que el agresor tenía ascendencia judía. Al preguntarle si conocía a alguien en Cincinnati con ese origen, Beatty pensó en Frederick Louis Tanzer, exmarido de su mejor amiga. “Le dije: ‘Es imposible que haya sido él’. Es médico. No encajaba con la descripción”, recordó.

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Beatty había asistido a la boda de Tanzer y lo conocía a través de su entonces esposa, pero nunca lo había considerado sospechoso. Los investigadores necesitaban una muestra directa de su ADN para confirmar la pista genética.

El apartamento de Cincinnati donde ocurrió el ataque conservó pruebas que, 35 años después, serían clave para identificar al responsable (WKRC)

El 9 de abril de 2024, especialistas en vigilancia del FBI siguieron a Tanzer desde su casa hasta una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de Milford. Según la reconstrucción de WLWT, Tanzer llevaba una taza de Starbucks y la arrojó a una bolsa de basura casi vacía. Uno de los agentes recuperó el recipiente, que tenía escrito el nombre “FRED”.

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La oficina forense del condado de Hamilton determinó que el ADN de la taza coincidía con el perfil genético del semen conservado en el vestido de Beatty desde el ataque de 1989, de acuerdo con la denuncia federal citada por WLWT. La muestra vinculó de manera directa el ataque a Tanzer, de 67 años, vecino de Sycamore Township.

Beatty, en su aparición en Dateline NBC, tras obtener la sentencia que el sistema penal nunca pudo darle (Dateline NBC/USA TODAY Network/Reuters)

Tanzer había obtenido su licencia médica apenas dos meses antes del ataque y ejerció la medicina durante las tres décadas siguientes en múltiples estados: Ohio, Colorado, Kansas y Arizona.

Fue arrestado en diciembre de 2024 y su licencia en Ohio fue revocada permanentemente en marzo de 2025; como parte de su acuerdo de culpabilidad, permitió que sus habilitaciones en otros estados expiraran.

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La prescripción penal le impidió a las autoridades juzgarlo por la violación: en 1989, Ohio contaba con un plazo de tan solo seis años para ese tipo de delito. Sin embargo, investigadores locales y federales diseñaron una estrategia alternativa para responsabilizarlo.

Con el ADN ya en su poder —y la coincidencia confirmada—, lo citaron a declarar. Tanzer negó haber violado a Beatty y haber estado en su apartamento ese día. Esa mentira ante un agente federal, con una prueba genética que la desmentía, fue suficiente para arrestarlo.

En septiembre de 2025 se declaró culpable de ese cargo y, en enero de este año, fue condenado a 15 años de prisión, la pena máxima.

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Tanzer cumple 15 años de condena federal, no por la violación que admitió, sino por haberle mentido al FBI cuando los investigadores lo interrogaron (Shelby County, Ohio, Sheriff’s Office)

El fiscal federal Dominick S. Gerace II, el FBI y el propio juez que lo sentenció lo calificaron públicamente de “violador serial”.

En una entrevista con el programa de televisión Dateline NBC, Tanzer admitió la violación y dijo que estaba “trabajando en entender el por qué”.

El fiscal federal fue uno de los impulsores de la estrategia que llevó a Tanzer a prisión sin poder acusarlo por el crimen que admitió haber cometido (@WCPO 9)

La batalla civil que el sistema penal no pudo dar

Beatty presentó la demanda civil en enero de 2025 —junto a su marido y usando iniciales para proteger su identidad en ese momento— por los cargos de agresión y provocación intencional de angustia emocional.

Tanzer no respondió a la demanda ni compareció en la audiencia del 17 de noviembre, y tampoco contó con representación legal durante el proceso, de acuerdo con la resolución del juez McDowell.

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Al fijar los daños, el magistrado consideró el terror infligido sobre Beatty y “la gravedad y permanencia de sus lesiones psicológicas, así como la continuación razonablemente cierta de su sufrimiento”.

El juez describió los daños punitivos como “justificados y constitucionalmente proporcionales”, dado que el comportamiento de Tanzer fue “intencional, violento, prolongado y extraordinariamente reprehensible”.

Sin posibilidad de juicio penal, Beatty recurrió a la vía civil, donde los plazos de prescripción no aplican de la misma forma y el peso de la prueba es menor (U.S. District Court for the Southern District of Ohio)

McDowell también dejó constancia de que Beatty padece actualmente trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad, trastornos del sueño y recuerdos intrusivos.

Pese a la magnitud del fallo, agradeció al juez su comprensión de las consecuencias que el crimen tuvo sobre su vida.

“A menos que hayas atravesado un delito de esta magnitud, es difícil comprender las repercusiones vitales y masivas que la víctima y su familia deben enfrentar por el resto de sus vidas”, declaró en una entrevista publicada el lunes.

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Que esa suma se traduzca en dinero real es, sin embargo, improbable: Tanzer declaró no tener propiedades ni activos, según consignó el Cincinnati Enquirer.

Nancy Aichholz (izq) y Dana Beatty (der), amigas desde antes del ataque de 1989, hoy unidas en la lucha para eliminar el plazo de prescripción para violaciones en Ohio (Dana Beatty)

Un fallo que va más allá del caso

El caso de Beatty pone de relieve una problemática más amplia dentro del sistema judicial estadounidense. Ohio extendió su plazo de prescripción para violaciones a 25 años, con la posibilidad de ampliarlo cinco años más si existe una coincidencia de ADN. Pero ese cambio llegó demasiado tarde para ella.

Un análisis de NBC News sobre los 50 estados y el Distrito de Columbia reveló que los plazos de prescripción para víctimas adultas varían de forma notable entre los más de 30 estados que los mantienen vigentes.

El caso expuso una brecha legal que afecta a víctimas en más de 30 estados: los plazos de prescripción pueden proteger a agresores identificados décadas después por ADN (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Casi una docena de estados eliminan la prescripción cuando hay pruebas de ADN, mientras que 14 ofrecen extensiones limitadas a cinco años o menos, o directamente no contemplan ninguna extensión.

En Montana, el plazo para el cargo más grave de agresión sexual es de cinco años con una extensión de un año por ADN. En New Hampshire, el límite es de seis años sin ninguna extensión.

Beatty indicó que su intención es aprovechar la sentencia como punto de apoyo para impulsar cambios legislativos en las leyes de prescripción y así beneficiar a otras víctimas.