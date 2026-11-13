Estados Unidos ordenó un “ground stop” en todos sus aeropuertos: cómo funciona esta medida extrema de seguridad aérea

La FAA ordenó la suspensión de todas las salidas de vuelos en los aeropuertos de Estados Unidos por fallas en las telecomunicaciones. (REUTERS/Jonathan Ernst)

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes un ground stop, es decir, la suspensión de todas las salidas en todos los aeropuertos del país. La orden se emitió a las 15:54, hora del Este de EEUU, según el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. El aviso oficial citó “circunstancias extraordinarias” y “razones de seguridad”.

En su alerta, el Centro de Comando ordenó que todos los aeropuertos quedaran en ground stop y que todo el tráfico de salida permaneciera en tierra hasta nuevo aviso. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos se manejarían caso por caso.

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Unos 20 minutos después, el secretario de Transporte, Sean Duffy, escribió en X que la FAA había emitido el ground stop para todos los aeropuertos del país tras un problema de comunicación que afectó a todos los Centros de Control de Tráfico en Ruta Aérea (ARTCC), y que los técnicos de la agencia estaban investigando el problema.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos investigan problemas en los Centros de Control de Tráfico en Ruta Aérea. (REUTERS/David Ryder)

Los aeropuertos de Chicago ya estaban en tierra antes del anuncio nacional

Un controlador aéreo que habló con Scripps News sin dar su nombre, porque no estaba autorizado a declarar, contó que cerca de las 15:36 (hora del Este) recibió aviso de un problema de frecuencias que obligó a frenar las salidas hacia un aeropuerto de la costa este. En pocos minutos, otras dos torres de control reportaron lo mismo, y poco después se anunció la suspensión nacional. Antes, según CBS News, los dos grandes aeropuertos de Chicago, O’Hare y Midway, ya habían quedado en ground stop por una falla de equipos. En las comunicaciones de radio del control aéreo se escuchó que Chicago estaba “cerca de quedar en ATC cero”, sin ningún equipo de comunicación funcionando.

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El Washington Examiner, que habló con empleados de la FAA, describió el origen como una caída escalonada de frecuencias en las instalaciones que vigilan los aviones en vuelo. Según un mensaje interno de Alaska Airlines al que tuvo acceso CNBC, los inconvenientes estaban relacionados con problemas de comunicaciones y de radar.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo a la prensa en la Casa Blanca que no había indicios de un “ataque malintencionado”. Según ABC News, Mullin afirmó que por ahora se trataba solo de una caída de las telecomunicaciones y que el gobierno investigaría el origen del problema.

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Qué es un ground stop y por qué paraliza los aeropuertos

Según la FAA, un ground stop es un procedimiento de control de tránsito aéreo que obliga a permanecer en tierra a las aeronaves que cumplen ciertos criterios. Esos criterios pueden ser un aeropuerto de destino, un tipo de equipo o un sector del espacio aéreo.

En la práctica, la orden detiene los vuelos en su punto de partida, no en el aire. Los aviones que ya están volando pueden aterrizar, pero los que están en tierra no pueden despegar. Según Flightradar24, cuando empezó la suspensión había unos 3.100 aviones en el aire con destino a aeropuertos de Estados Unidos.

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El glosario del Centro de Comando de la FAA enumera las razones más comunes para dictar uno:

Controlar el volumen de tráfico hacia aeropuertos cuya demanda prevista supere por un período corto la cantidad de llegadas que pueden recibir.

Frenar temporalmente el tráfico mientras se pone en marcha una solución de más largo plazo, como un programa de demoras en tierra.

Que la capacidad de recepción del aeropuerto afectado haya caído a cero.

El glosario oficial de pilotos y controladores advierte, además, que estas suspensiones normalmente ocurren con poco o ningún aviso previo.

Quién decide un ground stop y qué centros fallaron

Estas medidas las coordina el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC), cuya función es equilibrar la demanda de tráfico aéreo del país con la capacidad del sistema.

Esta falla afectó a otro tipo de instalación: los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta (ARTCC). Son los que guían a los aviones durante el trayecto entre un aeropuerto y otro, sobre todo en el espacio aéreo a gran altitud.

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El ground stop es la herramienta más drástica de la FAA. Un paso por debajo está el programa de demoras en tierra (Ground Delay Program), en el que, según la agencia, los aviones esperan en tierra para limitar las esperas en el aire. La diferencia es que el programa de demoras asigna a cada vuelo un horario de salida, mientras que el ground stop congela todas las salidas hasta que se levanta.

Solo hubo dos precedentes nacionales: el 11 de septiembre y enero de 2023

Las suspensiones locales son frecuentes, por tormentas, fallas de equipos o falta de personal. Las de alcance nacional, en cambio, son excepcionales. La de este viernes es apenas la tercera: la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda, en enero de 2023, cuando cayó el sistema NOTAM de la FAA y los pilotos no pudieron obtener la documentación previa al despegue. Esa interrupción provocó más de 10.000 demoras y más de 1.300 cancelaciones en todo el país.

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La interrupción del servicio aéreo provocó más de 8.000 demoras y 400 cancelaciones de vuelos en todo el territorio estadounidense. (FlightRadar)

Más de 8.000 demoras

Ya se regisran al menos 8.000 demoras y 400 cancelaciones, según el sitio de seguimiento FlightAware. El aviso de la FAA fija una vigencia hasta las 23:30, hora del Este de EEUU, aunque mantiene la instrucción de que los vuelos sigan en tierra hasta nuevo aviso.

Aun cuando se levante la orden, el impacto no termina enseguida. Como explicó CNBC, las alteraciones tienden a agrandarse si el ground stop se prolonga, porque las tripulaciones llegan a su máximo de horas de servicio permitidas en el día.