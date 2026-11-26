Threads sumó cashtags para permitir el seguimiento de cotizaciones bursátiles y criptomonedas en su plataforma. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Threads, la red social de Meta, incorporó los cashtags, etiquetas que permiten seguir el precio de acciones y criptomonedas dentro de la aplicación. La función comenzó a desplegarse el 24 de noviembre en iOS, Android y la versión web, según anunció Guy Dickinson, ingeniero de Threads.

Un cashtag es un símbolo de dólar seguido de la sigla con la que cotiza un activo, como $NVDA para Nvidia. Al tocarlo, el usuario accede a la conversación que se genera en torno a ese activo.

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En la parte superior de la página de cada cashtag aparecen cotizaciones en vivo, gráficos y otros datos de contexto. Cuando alguien busca una etiqueta, los resultados de autocompletado muestran el precio actual y el porcentaje de sube o baja.

La función despliega gráficos, valores en tiempo real y conversaciones vinculadas al pulsar el código de un activo financiero. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por ahora la función admite acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en el Nasdaq, fondos cotizados (ETF) y criptomonedas. Dickinson anunció el lanzamiento en la propia red, con un mensaje que mencionaba una polémica reciente en torno a Nvidia.

Un despliegue gradual, junto con la app para iPad

El despliegue es progresivo: algunos usuarios quizá no vean la función de inmediato. Además que la actualización llegó junto con la primera versión de Threads para iPad, la tableta de Apple.

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Esa versión para iPad muestra una sola columna con el feed principal, incluso en orientación horizontal, y no el diseño de varias columnas de la versión web. Según TechCrunch, algunos usuarios expresaron su decepción por ese formato.

Threads superó los 500 millones de usuarios mensuales y proyecta alcanzar los mil millones, según Mark Zuckerberg.

Los cashtags no son una invención de Threads. el medio citado recordó que la función fue popularizada años atrás por Twitter, hoy X, el principal competidor de la red de Meta.

Una apuesta por los inversores y la información en tiempo real

La novedad refleja la ambición de Threads de competir con X no solo como lugar de debate, sino como espacio para seguir noticias e información en tiempo real. El medio citado sostuvo que los cashtags podrían atraer a operadores e inversores que suelen recurrir a X.

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Esa lectura corresponde al medio y no a Meta, que no detalló una estrategia financiera para la función en los textos consultados. Tampoco se conoce qué proveedor suministra los precios ni con qué demora se actualizan las cotizaciones.

El sistema admite activos de la Bolsa de Nueva York, Nasdaq, fondos cotizados ETF y diversas criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Tampoco hay información sobre qué criptomonedas están incluidas. Un mismo símbolo puede corresponder a varias monedas, algo habitual entre los activos digitales de reciente creación, por lo que la etiqueta puede remitir a un activo distinto del buscado.

Threads superó los 500 millones de usuarios mensuales este año, según informó un anuncio de Meta. El director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, dijo que la compañía cree que la aplicación llegará con el tiempo a los mil millones.

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Los textos consultados no describen ninguna herramienta para comprar o vender activos desde un cashtag: la función permite consultar precios y leer conversaciones. Meta no informó una fecha para que el despliegue llegue a todos los usuarios.

La incorporación de cashtags acerca a Threads al terreno de la información financiera en tiempo real, un espacio donde X mantiene una comunidad activa de inversores, analistas y operadores. Su alcance dependerá de la precisión de las cotizaciones, la claridad sobre los activos disponibles y la capacidad de evitar confusiones en un entorno donde un símbolo puede condicionar decisiones económicas.

Por ahora, la función amplía la consulta y la conversación sobre mercados, sin convertir a la plataforma en una herramienta para comprar o vender acciones o criptomonedas.

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Threads funciona como una red social de publicaciones breves vinculada a Instagram. Los usuarios pueden crear mensajes de texto, compartir fotografías, videos y enlaces, responder a otras cuentas, citar publicaciones y seguir conversaciones públicas en un feed. La aplicación utiliza la cuenta de Instagram para iniciar sesión y permite seguir a muchos de los mismos perfiles, aunque cada usuario puede construir una audiencia propia.

Su funcionamiento se parece al de X: los contenidos aparecen en una cronología, se pueden indicar reacciones, republicar mensajes y consultar temas de actualidad mediante búsquedas y etiquetas.