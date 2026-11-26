Flight Centre Travel Group informó a la bolsa de Australia sobre una actividad inusual en el sistema de reservas de un proveedor externo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Flight Centre Travel Group, una de las mayores agencias de viajes del mundo, informó a la bolsa de Australia el 26 de noviembre que un sistema de reservas de alojamiento de un proveedor externo sufrió actividad inusual. La empresa cree que una cantidad significativa de registros de clientes pudo ser vista por personas desconocidas.

Según el aviso de la compañía a la bolsa australiana, el problema está en un sistema de reservas de hoteles y alojamiento que pertenece a un tercero. Lo usan marcas de viajes de ocio de Flight Centre, entre ellas la propia Flight Centre, Travel Associates y Cruiseabout, además de algunos agentes independientes.

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La empresa no informó cuántos clientes están afectados. Dijo que todavía no está claro cuántos de los registros a los que se pudo acceder fueron efectivamente extraídos del sistema del proveedor. Las reservas de vuelos no se vieron afectadas. Las reservas de viajes corporativos tampoco, porque se hacen en otros sistemas, precisó la compañía.

Qué datos podrían estar expuestos

De acuerdo con el medio especializado Cyber Daily, una primera revisión indica que la mayoría de los registros contiene nombres e información básica de viaje. Un porcentaje “muy pequeño” de los datos a los que se accedió podría incluir detalles de pasaporte, correos electrónicos, números de teléfono y fechas de nacimiento. La empresa no cree, por ahora, que se haya accedido a datos de tarjetas bancarias o de crédito. La investigación sigue abierta, de modo que esa evaluación puede cambiar.

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Cyber Daily añadió que ningún grupo de atacantes había reivindicado el incidente y que Flight Centre opera más de 450 tiendas y recibe 55 millones de visitantes en sus sitios web cada año.

En el aviso, la compañía afirmó que valora la privacidad de los clientes y la seguridad de sus datos. Reconoció que un incidente de este tipo puede resultar inquietante para quienes se vean afectados y pidió disculpas por la preocupación que pueda causar.

Las reservas de vuelos y los viajes corporativos de la compañía quedaron al margen del ciberataque (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas y recomendaciones

Flight Centre dijo que, al detectar la actividad, activó sus recursos de respuesta a incidentes. Junto con el proveedor reforzó la seguridad y la detección en los sistemas afectados, cambió las claves y credenciales de autenticación y aumentó la vigilancia del sistema. La compañía contrató a especialistas externos, entre ellos la firma de ciberseguridad Mandiant, para investigar el alcance. También está notificando a las autoridades pertinentes.

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En su sitio web, Flight Centre advierte a los clientes que estén atentos a correos, llamadas o mensajes inesperados sobre sus reservas, y asegura que se comunicará directamente con quienes tengan información comprometida.

Cyber Daily citó a Aaron Bugal, director de seguridad de la información de Sophos para Asia-Pacífico y Japón, quien señaló que un sistema de reservas vulnerado puede dar pie a ataques posteriores. Según el especialista, en Japón se vieron casos en los que los itinerarios de viajeros expuestos fueron usados para intentos de phishing, es decir, mensajes fraudulentos que buscan robar datos.

Flight Centre prometió publicar nuevas actualizaciones en su sitio web a medida que avance la investigación.