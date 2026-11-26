El valle de Bavona alberga alrededor de 405 refugios de piedra conocidos como splüi (Keystone / Francesca Agosta)

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Entre acantilados de gneis, lluvias intensas y grandes bloques desprendidos de la montaña, el valle de Bavona conserva una forma de arquitectura rural que no aparece en otras zonas de Suiza.

Allí se identificaron alrededor de 405 refugios de piedra, llamados splüi, que durante siglos sirvieron para proteger a personas y animales, guardar alimentos y desarrollar tareas vinculadas a la vida agrícola.

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El enclave está en el cantón suizo de Ticino, dentro de la región del valle de Maggia. Con 12,1 kilómetros de extensión y tramos de apenas unos cientos de metros de ancho, reúne 12 aldeas de piedra. Once de ellas permanecen sin conexión a la red eléctrica y el territorio cuenta con solo 11 residentes permanentes, según informó BBC News.

Los splüi surgieron de las rocas caídas en la montaña

Los splüi son grandes rocas que cayeron de las laderas y fueron modificadas por los habitantes del valle. A esas formaciones naturales les agregaron paredes de piedra seca, puertas de madera y divisiones internas para convertirlas en construcciones de uso cotidiano.

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Los pobladores construyeron paredes de piedra seca bajo rocas desprendidas de la montaña para crear los refugios (Keystone / Francesca Agosta)

Los ejemplares más antiguos que aún se conservan datan de la Edad Media. Aunque la presencia humana en la zona se remonta al Neolítico, no existe una fecha precisa sobre el inicio de las adaptaciones de estas cavidades. El relieve condicionó la vida local: solo el 1,5% de la superficie del valle resultaba apta para el cultivo.

Tanya Harvey Ciampi, guía de la zona, explicó al medio británico que estas estructuras forman parte de una tradición exclusiva del lugar. “Los graneros tradicionales son un elemento común del paisaje alpino. Pero los antiguos splüi solo se encuentran aquí”, afirmó.

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Con el paso de los siglos, los habitantes construyeron también viviendas de piedra de dos plantas, conocidas como rustici.

Los refugios rocosos quedaron destinados a bodegas, depósitos de queso, pajares y espacios para secar castañas mediante el fuego. En algunas aldeas tuvieron funciones más específicas: uno albergó un telar y otro fue utilizado como trampa para lobos.

La población rechazó la conexión eléctrica en la década de 1950

La historia del valle quedó marcada por inundaciones, derrumbes y desprendimientos de rocas. Desde el siglo XVI, esos fenómenos redujeron la ocupación estable y llevaron a muchas familias a permanecer allí solo durante los meses cálidos.

Las limitaciones del terreno restringieron la superficie apta para el cultivo a solo el 1,5% del valle (Keystone / Francesca Agosta)

La actividad se organizó alrededor de la trashumancia, con el traslado del ganado entre los distintos pastos según la estación. En ese sistema, los refugios y las edificaciones rurales cumplían una función central para almacenar recursos y resguardar animales.

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Durante la década de 1950, cuando se construyeron represas y centrales hidroeléctricas en la región, 11 de las 12 aldeas votaron contra la conexión a la red eléctrica. San Carlo fue la única localidad que adoptó ese servicio.

La población incorporó de manera gradual paneles solares para alimentar refrigeradores y gas para el agua caliente y las cocinas durante la década de 1980.

Roberto Pedrazzini, residente de Sonlerto, indicó al medio británico que el aislamiento no representa necesariamente una dificultad. Junto a su esposa Nadia, administra una casa rural y un pequeño taller artesanal.

Un alud de 300.000 m³ de rocas provocó siete muertes y el cierre del valle en junio de 2024 (Wikimedia)

“Tradicionalmente, en diciembre teníamos que irnos antes de que llegaran las nevadas. De lo contrario, nos quedaríamos atrapados aquí todo el invierno, sin forma de entrar ni salir”, relató. La limpieza periódica de la carretera con quitanieves permitió que algunas personas permanezcan en el valle durante todo el año.

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Un sendero recorre aldeas, pastos y antiguos almacenes

Parte de los splüi sigue en uso. En Mondada, por ejemplo, uno de ellos conserva un horno de pan. Otros continúan cerrados porque vecinos del valle los utilizan para guardar vino y queso, de acuerdo con Harvey Ciampi.

La llamada Ruta de la Trashumancia atraviesa varios de esos puntos. El recorrido tiene 13,8 kilómetros y sigue antiguos trayectos usados por los pastores.

Pasa por castañares, pastos alpinos, aldeas de piedra y sectores como Ritorto, Mondada y Sabbione, donde se concentra una parte de estos refugios.

La población local adoptó paneles solares y gas a partir de la década de 1980 para refrigeradores y cocinas (Flickr/@BluesPete)

Rachele Gadea Martini, directora de la Fondazione Valle Bavona, señaló a BBC News que las construcciones expresan la relación histórica entre la población y el entorno.

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“Los splüi son vestigios del pasado que dan forma a nuestro paisaje. Revelan la increíble necesidad que tenían nuestros antepasados de aprovechar todo lo que la naturaleza ofrecía”, sostuvo.

Las tormentas todavía condicionan la vida en Bavona

El aislamiento no eliminó los riesgos del terreno. El 30 de junio de 2024, una tormenta provocó un alud de 300.000 m³ de rocas y escombros que afectó las aldeas de Fontana, Bosco y Mondada.

El episodio causó siete muertes y obligó a cerrar el valle durante nueve meses. Las lluvias intensas y los movimientos de tierra continúan entre los factores que determinan la vida cotidiana en esta zona alpina, donde antiguos refugios de piedra aún forman parte del paisaje y de las actividades locales.

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