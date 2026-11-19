El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta prevé recibir a más de 4 millones de viajeros por el feriado de Acción de Gracias (REUTERS/Aaron Schwartz)

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El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta prevé recibir a más de 4 millones de pasajeros durante el período de viajes por Acción de Gracias, que se extenderá del 19 de noviembre al 1 de diciembre. La proyección representa un incremento del 5 % frente a la cifra registrada en el mismo lapso de 2025, informó la administración de la terminal.

La mayor concentración de viajeros está prevista para el viernes 20 de noviembre. Ese día, más de 364.000 personas pasarían por el aeropuerto, de acuerdo con las estimaciones divulgadas por las autoridades. El jueves 19 y el domingo 29 también aparecen entre las fechas con mayor movimiento de pasajeros.

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Ante la afluencia prevista, el aeropuerto pidió a quienes viajen en los próximos días que contemplen tiempo adicional para llegar a la terminal, estacionar sus vehículos y atravesar los controles de seguridad. La recomendación alcanza tanto a los pasajeros que comienzan su recorrido en Atlanta como a quienes deban realizar conexiones.

El viernes será el día de mayor circulación en la terminal

El viernes 20 de noviembre registrará el pico de mayor actividad en la terminal con más de 364.000 pasajeros estimados (EFE/Erik S. Lesser)

Los responsables del aeropuerto de Atlanta aconsejaron llegar con un mínimo de dos horas y media de antelación para los vuelos nacionales. Para los trayectos internacionales, la sugerencia es presentarse tres horas antes de la salida programada.

La medida busca reducir el riesgo de que los pasajeros pierdan sus vuelos por las demoras que podrían producirse en los accesos viales, las zonas destinadas al descenso de viajeros, los estacionamientos y los puntos de revisión de equipaje.

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CBS Atlanta indicó que la operación especial se desplegará a lo largo de los 13 días que abarca el período de Acción de Gracias. El flujo de pasajeros suele aumentar durante estas fechas por los desplazamientos familiares y turísticos vinculados al feriado estadounidense.

Las autoridades también recomendaron que los viajeros definan con anticipación quién los dejará o recogerá en la terminal. Esa coordinación, afirmaron, puede evitar congestionamientos en los carriles próximos a los edificios de pasajeros, donde se espera una circulación intensa.

El aeropuerto ofrece información actualizada antes de los controles

Un total de 18 pantallas informativas muestra en tiempo real las demoras en las áreas de inspección y filtros de seguridad (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

Para facilitar el recorrido dentro de la terminal, Hartsfield-Jackson habilitó 18 pantallas informativas en las áreas anteriores a los controles de seguridad. Esos monitores muestran en tiempo real los tiempos de espera en los distintos puntos de inspección.

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Además, representantes de atención al público identificados con abrigos verdes estarán disponibles para responder consultas y orientar a los pasajeros. La terminal señaló que este personal podrá asistir a quienes necesiten indicaciones sobre puertas de embarque, servicios o accesos internos.

La disponibilidad de estacionamientos y las demoras estimadas en los filtros de seguridad pueden consultarse en los canales oficiales del aeropuerto. La administración también instó a los viajeros a revisar las comunicaciones de sus aerolíneas antes de salir de casa, debido a que los horarios pueden modificarse.

El aeropuerto aseguró que la información anticipada permitirá a los pasajeros organizar su llegada y evitar contratiempos durante una de las semanas con mayor volumen de vuelos del año.

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Revisar el equipaje puede evitar demoras en los filtros

Las autoridades pidieron revisar el contenido de las valijas y bolsos de mano antes de dirigirse a la terminal. El objetivo es impedir que artículos no permitidos provoquen retenciones durante las inspecciones de seguridad.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (Transportation Security Administration, TSA) prohíbe transportar armas de fuego en el equipaje de cabina. Los pasajeros pueden verificar con antelación qué objetos están permitidos mediante la guía oficial What Can I Bring?, destinada a resolver dudas sobre el embalaje.

La recomendación cobra relevancia ante la proyección de más de 4 millones de usuarios, una cifra que presionará los servicios de una terminal considerada entre las de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos. La administración aeroportuaria sostuvo que llegar con margen, confirmar el estado del vuelo y preparar el equipaje antes del traslado son medidas centrales para atravesar el período de alta demanda.

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