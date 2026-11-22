Delta Air Lines recurrió a procedimientos manuales para despachar sus vuelos tras una avería en el sistema de cálculo de peso y balance (REUTERS/Megan Varner)

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Un fallo en el sistema de cálculo de peso y balance de Delta Air Lines desató cientos de demoras en el aeropuerto más transitado del mundo la mañana de este domingo, justo cuando comienza el período de mayor tráfico aéreo del año en Estados Unidos.

La avería afectó el sistema automatizado que calcula la distribución del peso en cada avión antes del despegue, una operación crítica que los pilotos necesitan para definir velocidades de despegue, empuje de motores y configuración de flaps.

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Sin esos datos, Delta debió recurrir a procedimientos manuales que ralentizaron la operación en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y propagaron demoras hacia docenas de ciudades del país.

La Administración Federal de Aviación ordenó una parada total inicial y luego aplicó un programa de demoras en tierra para los vuelos hacia Atlanta (REUTERS/Brian Snyder)

La FAA restringió vuelos y hubo casi 500 despegues demorados en Atlanta

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió inicialmente una orden de parada total para los vuelos de Delta con destino a Atlanta. Poco después de las 8:40 hora del Este, esa medida se suavizó y pasó a ser un programa de demoras en tierra, con retrasos promedio de 57 minutos. La restricción estaba programada para expirar antes de la 13, según datos de la FAA citados por FOX 5 Atlanta.

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La aerolínea confirmó que el problema era propio. “Los equipos de Delta están usando procedimientos manuales esta mañana para despachar los vuelos de forma segura mientras trabajamos para restaurar la automatización. Agradecemos la paciencia de nuestros clientes y el profesionalismo de nuestro personal”, señaló la empresa en un comunicado.

Según datos de FlightAware citados por Atlanta News First, cerca de las 10 había casi 500 vuelos demorados en el aeropuerto, lo que representó alrededor del 20% de los movimientos totales del hub. Hacia la media mañana, la cifra era de 364 demoras —unas 200 de llegadas y 164 de salidas—, de acuerdo con cifras recogidas por FOX 5.

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Las demoras no se limitaron a Atlanta. Los pasajeros de Delta informaron interrupciones en Newark, LaGuardia, el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington, Dulles, Boston, Baltimore, Miami, Mineápolis, Nashville, San Antonio y Birmingham, entre otros.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson registró casi 500 vuelos demorados durante la mañana del domingo (REUTERS/Tim Evans)

El sistema fallido calcula cuánto pesa un avión y dónde se concentra ese peso

La avería comprometió el sistema conocido como Automated Load Instruction System (ALIS), que genera la hoja de carga que el comandante firma antes de cada vuelo. Esa hoja recoge el número de pasajeros, la distribución del equipaje y la carga en las bodegas, y la cantidad de combustible por tanque. Con esos datos se determina el peso total y el centro de gravedad de la aeronave.

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Si el centro de gravedad queda fuera de los límites permitidos, el avión puede volverse difícil o imposible de controlar, según la referencia de seguridad aviación SKYbrary. El portal también documenta accidentes vinculados a errores en la carga: en un siniestro ocurrido en 2024 en Katmandú, la pérdida de un avión CRJ200 estuvo asociada a documentación de carga deficiente.

La demora en Atlanta se propagó como efecto cascada en otros aeropuertos

Cuando los aviones no podían despegar a tiempo de Atlanta, los vuelos que debían ocupar esas puertas de embarque tampoco tenían dónde llegar. Para evitar que las aeronaves quedaran inmovilizadas en la pista o en las calles de rodaje, la FAA retrasó las partidas de vuelos con destino a Atlanta desde sus aeropuertos de origen. Ese efecto dominó fue el que extendió las interrupciones a nivel nacional.

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Un pasajero que viajaba a bordo de uno de los vuelos demorados contó a FOX 5 Atlanta que el comandante les informó que un problema informático había impedido cargar el equipaje en el avión.

El sistema ALIS define la distribución de carga y combustible para asegurar la estabilidad del centro de gravedad de la aeronave (REUTERS/Elijah Nouvelage)

El momento más sensible del calendario aéreo y fallos previos en 2019

La interrupción ocurrió durante el fin de semana de apertura del período de viajes de Acción de Gracias, que este año cae el jueves 26 de noviembre. Las aerolíneas estadounidenses proyectan trasladar casi 29 millones de pasajeros entre el 20 y el 30 de noviembre, a un ritmo de aproximadamente 2,7 millones por día.

Solo en el hub de Atlanta, las autoridades del aeropuerto esperaban más de 4 millones de viajeros hasta el 1 de diciembre, un 5% más que en el mismo período del año pasado.

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La falla del domingo se produjo además apenas nueve días después de que una interrupción en el sistema de telecomunicaciones de la propia FAA, el 13 de noviembre, provocara una parada general del tráfico aéreo en todo el país por más de cuatro horas, según Simple Flying. Delta fue una de las aerolíneas que más tardó en normalizar sus operaciones tras ese incidente.

Un antecedente similar ocurrió el 1 de abril de 2019, cuando una avería en AeroData —proveedor de software de peso, balance y planificación de vuelos— afectó simultáneamente a Southwest, United, JetBlue, Alaska, Delta y las operadoras regionales de American, según informó CBS News. Southwest llegó a detener todas sus salidas durante 40 minutos.

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La interrupción coincidió con el inicio del período de viajes de Acción de Gracias, fecha con una proyección de casi 29 millones de pasajeros (REUTERS/Eric Lee)

Para mediados de esa mañana de 2019, más de 2.900 vuelos en todo el país acumulaban demoras, aunque no todas estaban relacionadas con el fallo, de acuerdo con cifras de Fortune.

Delta no precisó si el fallo del domingo correspondía a su propio software o al de un proveedor externo, ni cuándo quedaría completamente restaurado el sistema automatizado.