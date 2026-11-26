Miami-Dade auditará las licencias de conducir tramitadas con pruebas de First Driving School Corp. para solicitar su cancelación ante indicios de fraude (Facebook: Miami-Dade Police Department)

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Miami-Dade revisará todas las licencias de conducir tramitadas con resultados de exámenes vinculados a First Driving School Corp. y pedirá cancelar las obtenidas con fraude, anunció el miércoles el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, según un comunicado de su oficina.

La oficina examinará cada solicitud procesada en sus centros de servicio con un resultado de examen ligado a la escuela, con sede en Hallandale Beach. Verificará que el solicitante haya rendido y aprobado personalmente cada prueba. En las próximas semanas publicará sus hallazgos, incluida la cantidad de personas que usaron esos resultados.

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Florida permite rendir el examen teórico de Clase E o la prueba práctica de manejo con proveedores privados autorizados por el estado. Luego, el solicitante acude a un centro del recaudador, donde el personal verifica los resultados y los demás requisitos antes de emitir la licencia.

El Recaudador de Impuestos Dariel Fernandez caminando por su oficina, mientras supervisa las ventanillas de atención (Miami-Dade Tax Collector Office)

Si la revisión confirma un fraude, la oficina enviará las pruebas al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y pedirá la cancelación, según la sección 322.22 de los estatutos estatales. Quien eluda parte del examen debe repetirlo, según la sección 322.12(3)(b), detalló el comunicado oficial del recaudador.

“Si confirmamos que obtuvo su licencia mediante fraude, cancelaremos su licencia de conducir. Para cada caso confirmado, mi oficina enviará las pruebas al FLHSMV y solicitará formalmente la cancelación”, afirmó Fernández, en declaraciones recogidas por NBC 6 South Florida.

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El funcionario añadió que, cuando una familia sube a un vehículo, debe poder confiar en que el conductor del carril contiguo conoce las reglas de tránsito y haya demostrado que sabe manejar.

Un arresto originó el caso

La revisión sigue al arresto, el 16 de noviembre, de Lynnette Stitt Williams, empleada de la oficina del recaudador al momento de su detención. Los cargos se refieren a su trabajo anterior como examinadora estatal en Pembroke Pines, condado de Broward, donde permaneció durante casi 19 años.

Según la orden de arresto, un empleado de la escuela derivaba a los solicitantes directamente hacia ella; además, un hombre que se identificaba como abogado de inmigración coordinaba la documentación.

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Los investigadores detectaron facturas de servicios con números de cuenta repetidos y documentos falsos de residencia en los trámites procesados (X/Miami-Dade Police)

Según informó CBS Miami, Stitt Williams enfrenta 360 cargos, seis por cada una de las 60 licencias comprometidas: 60 cuentas de posesión o exhibición no autorizada de licencia de conducir, 60 de emisión ilícita, 60 de suministro o asistencia en la entrega de una licencia no autorizada, 60 de falsificación, 60 de uso criminal de un registro público o suministro de información falsa, y 60 de mala conducta oficial.

Una jueza fijó una fianza de USD 15.000, frente a los USD 900.000 que pidió la fiscalía. Stitt Williams no fue condenada.

Los investigadores detectaron números de cuenta repetidos en facturas de servicios presentadas por distintos solicitantes, así como licencias emitidas a personas que nunca completaron los exámenes.

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Las autoridades también hallaron presuntos procesamiento irregular de solicitudes con documentos de prueba de residencia fraudulentos, y estimaron en 60 las credenciales obtenidas ilegalmente.

El caso Dixon y un patrón previo

El esquema no es el primero de su tipo en el sur de Florida. Un exfuncionario del DMV en Sunrise fue acusado previamente de emitir licencias falsas que luego fueron usadas para cometer fraude. Quonteria Dixon enfrentó decenas de cargos, entre ellos asociación ilícita para delinquir, robo de identidad y emisión de licencias fraudulentas.

Uno de los afectados fue el quiropráctico Thomas D’Amico, quien se enteró de que era víctima cuando un empleado bancario lo llamó para avisarle que un desconocido intentaba retirar USD 25.000 de su cuenta. “Me informé de que era una estafa”, contó D’Amico en NBC 6.

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“Me preguntaron: ‘¿Es usted un hombre blanco?’ Les respondí que sí, y me dijeron: ‘¿Sabe que en nuestra sucursal hay un hombre negro con barba presentando su identidad?’”, repasó la víctima de suplantación. Cuatro personas fueron arrestadas en esa causa hasta el momento.

En julio, dos instructores cubanos enfrentaron cargos similares en Miami-Dade: Luis Alberto Vidal, de Millennium Traffic School Corp., y Daniel Delgado, de Amigos Traffic School Inc., fueron detenidos por falsificar resultados de exámenes.

La ex examinadora estatal Lynnette Stitt Williams enfrenta 360 cargos penales por la emisión irregular de al menos 60 credenciales vehiculares (Miami-Dade Tax Collector Office)

Exdueño de la escuela y estado de la investigación

El exdueño de la escuela, Jhon Pardo, dijo a NBC 6 que cerró el negocio en junio por razones ajenas al caso. Las autoridades no lo acusaron de participar en el esquema.

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La semana pasada, el Director Financiero del estado, Blaise Ingoglia, afirmó que “cada licencia de un inmigrante ilegal está siendo revocada” tras el arresto de Stitt Williams. Para quienes no regularizaron su situación migratoria, conducir con una licencia cancelada a sabiendas constituye un delito en Florida y puede derivar en contacto con las autoridades migratorias.

Quienes quieran verificar el estado de su licencia pueden hacerlo sin costo en el portal MyDMV del FLHSMV (mydmvportal.flhsmv.gov), sin necesidad de acudir a una oficina. La cantidad exacta de licencias de Miami-Dade que quedarán bajo revisión se conocerá cuando el recaudador publique sus conclusiones en las próximas semanas.

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