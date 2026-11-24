La FAA ordenó una suspensión temporal de llegadas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago debido a la falta de personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago suspendió de forma temporal la llegada de vuelos el lunes por una falta de personal, a pocos días del feriado de Acción de Gracias, uno de los períodos de mayor actividad para la aviación comercial en Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el ground stop, una medida que detiene o retrasa los vuelos con destino a una terminal determinada, durante la mañana del 23 de noviembre. La restricción fue breve y no provocó inconvenientes visibles para buena parte de los pasajeros que arribaron al aeropuerto, informó CBS News Chicago.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió mientras millones de personas se preparan para viajar por el feriado. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que más de 81 millones de estadounidenses se movilizarán durante esta semana, mientras que más de 350.000 residentes de Illinois tomarían vuelos.

La FAA frenó las llegadas a O’Hare por escasez de trabajadores

La AAA calcula que más de 81 millones de estadounidenses se movilizarán durante la semana de Acción de Gracias (REUTERS/Vincent Alban//File Photo)

La FAA explicó que el bajo nivel de dotación obligó a pausar momentáneamente el flujo de vuelos entrantes para resguardar la seguridad de las operaciones. La agencia no detalló cuántos controladores faltaban ni la duración exacta de la medida.

Varios viajeros consultados por CBS News Chicago aseguraron que desconocían que se hubiera aplicado la restricción. Tim Cole, quien regresaba desde Phoenix, afirmó que no recibió avisos de su aerolínea ni percibió alteraciones en su itinerario.

PUBLICIDAD

“No escuché nada. No recibimos anuncios, mensajes de texto ni ninguna notificación de la aerolínea, así que no fue un problema para nosotros”, señaló Cole al medio estadounidense.

Sean Cudahy, especialista en aviación del sitio de viajes The Points Guy, sostuvo que situaciones como la registrada en O’Hare pueden producirse cuando faltan trabajadores por enfermedad, vacaciones u otras licencias. En esos casos, explicó, las autoridades reducen el ritmo de las operaciones para mantener las condiciones de seguridad.

“Puede ocurrir que haya empleados enfermos o de vacaciones, y eso lleve a que deban disminuir el flujo de aviones para conservar la seguridad. Creo que eso fue lo que pasó hoy en O’Hare”, aseguró Cudahy.

PUBLICIDAD

El feriado concentra los días con mayor movimiento de pasajeros

El Aeropuerto O’Hare proyecta sus momentos de mayor afluencia el martes por la noche, el miércoles por la mañana y el domingo (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

La proyección de AAA sitúa en cerca de 6 millones la cantidad de pasajeros que volarán dentro de Estados Unidos durante Acción de Gracias. Para O’Hare, las franjas de mayor afluencia se esperan el martes por la noche y el miércoles por la mañana, además del domingo posterior al feriado.

El incidente también reavivó la preocupación entre pasajeros que todavía recuerdan la interrupción nacional que dejó aviones en tierra el viernes 13 de noviembre. A ese antecedente se sumaron fallos recientes en los sistemas de las aerolíneas United y Delta, de acuerdo con la cobertura de CBS News Chicago.

PUBLICIDAD

Cole dijo que se sintió aliviado por no haber quedado varado en medio de la nueva pausa. “Escuchar que hubo otra suspensión me hizo agradecer que no quedáramos atrapados, porque no poder comer el pastel de batata de mi madre sería un delito”, comentó.

Cudahy recomendó a los pasajeros verificar con frecuencia las aplicaciones de las aerolíneas y llegar al aeropuerto con antelación. “Han sido semanas turbulentas para los viajes aéreos y han recordado muchas cosas que pueden salir mal. Yo llegaría antes al aeropuerto”, afirmó.

Las tormentas en ambas costas pueden sumar demoras a la semana

Las condiciones meteorológicas podrían añadir presión a la red aérea durante los días de mayor demanda. La costa este de Estados Unidos esperaba una tormenta que coincidiría con el pico de viajes, mientras que la costa oeste afrontaba mareas de hasta 3 metros, con riesgo de inundaciones en pistas de aeropuertos de California.

PUBLICIDAD

El editor de viajes Peter Greenberg advirtió que las alteraciones en otros puntos del país pueden repercutir en Chicago, aun cuando los vuelos partan desde O’Hare. “No se trata del tráfico que se origina en O’Hare, sino de los aviones que deben llegar a O’Hare para poder salir después”, explicó.

Greenberg también vinculó los fallos recientes con problemas estructurales en la aviación estadounidense. A su juicio, una inversión de USD 50.000 millones no resolvería de inmediato las carencias de tecnología y personal. “Lo más pronto que podríamos instalar el equipo, construirlo, completar la dotación y capacitarla sería dentro de ocho años”, manifestó.

PUBLICIDAD