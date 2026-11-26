Jared Kushner pidió a Israel priorizar la diplomacia económica y abandonar la mentalidad de guerra constante para facilitar la reconstrucción de Gaza. (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN)

Guardar

El enviado estadounidense Jared Kushner pidió a Israel que abandone la “mentalidad de guerra constante” y priorice la diplomacia económica, mientras la Casa Blanca busca destrabar un plan para el desarme gradual del grupo terrorista Hamas y la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Las declaraciones, recogidas por el pódcast MD MEETS, conducido por el empresario alemán Mathias Döpfner , se produjeron mientras el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu mantiene reservas sobre la propuesta impulsada por el llamado Consejo de Paz. El proyecto prevé un relevo paulatino de Hamas por organismos civiles y de seguridad, acompañado por la retirada de las tropas israelíes.

PUBLICIDAD

Kushner, uno de los arquitectos de esa iniciativa y enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, sostuvo que Israel cuenta con recursos económicos y tecnológicos que podrían favorecer su integración regional. Como ejemplo, planteó que Israel y Egipto podrían desarrollar centros de datos en la península del Sinaí si se alcanza una solución pacífica para Gaza.

Washington reclama medidas concretas para el plan de Gaza

Según el medio israelí, Hamas aceptó en julio una hoja de ruta que plantea la entrega gradual de sus armas a medida que Israel se retire del enclave. Netanyahu rechazó ese esquema: exige el desarme completo del grupo antes de cualquier repliegue israelí.

La propuesta del Consejo de Paz contempla la instalación de un gobierno provisional de tecnócratas palestinos para sustituir a Hamas. (REUTERS/Hannah McKay/Pool/File Photo)

Esa diferencia ha impedido, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y del Consejo de Paz citados por The MD MEETS, que entren en funcionamiento las instituciones civiles y de seguridad previstas para sustituir a Hamas. En la práctica, el grupo sigue bajo control de cerca de la mitad del territorio gazatí.

PUBLICIDAD

Kushner habló el martes con Netanyahu para pedirle que respalde los esfuerzos del panel liderado por Estados Unidos. Una fuente al tanto de la llamada señaló que el mandatario israelí manifestó disposición a colaborar y reafirmó su compromiso con el desarme de Hamas, aunque el Consejo de Paz espera hechos tras compromisos similares formulados con anterioridad.

La administración Trump solicita a Israel que permita el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, la salida de 4.000 palestinos para recibir formación policial y el ingreso de viviendas temporales antes del invierno. También reclama autorización para construir instalaciones de esa fuerza, iniciar la gestión de un gobierno palestino de tecnócratas en una zona donde se proyecta un barrio respaldado por Emiratos Árabes Unidos y llevar materiales para obras de agua y saneamiento.

PUBLICIDAD

La administración de Donald Trump solicitó a Israel permitir el despliegue de una fuerza internacional y la capacitación policial para cuatro mil palestinos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Israel anunció el lunes que autorizará reparaciones parciales en las dos principales plantas de tratamiento de aguas residuales de Gaza. La medida retoma un compromiso alcanzado en junio que no se había concretado durante los meses posteriores.

Netanyahu impulsa otra ofensiva contra Irán

La discusión sobre Gaza coincide con los intentos de Netanyahu de convencer a Washington de respaldar una nueva operación militar contra Irán. El primer ministro envió a comienzos de mes al jefe del Mosad, Roman Gofman, a presentar esa posición ante la Casa Blanca.

Netanyahu también ha aplicado una doctrina de seguridad en Gaza, Líbano y Siria que contempla amplias zonas militares de contención fuera del territorio israelí. Esa política ha generado tensiones con las iniciativas diplomáticas estadounidenses en la región.

PUBLICIDAD

El primer ministro explicó en una conversación anterior con Trump que no podía avanzar con el plan de 20 puntos para estabilizar Gaza porque encabeza un gobierno interino, tras los resultados inconclusos de las elecciones del 27 de octubre. Un funcionario estadounidense rechazó esa explicación y remarcó que Netanyahu no invoca esa limitación al promover una acción contra Irán.

El dirigente de Yashar, Gadi Eisenkot, tiene el mandato para intentar formar el próximo gobierno, aunque enfrenta obstáculos para reunir una mayoría. La Casa Blanca pretende que el plan para Gaza conserve respaldo incluso si Netanyahu pasa a la oposición.

PUBLICIDAD

Kushner vincula la reconstrucción con un nuevo gobierno palestino

Consultado sobre si un gobierno encabezado por Eisenkot facilitaría la puesta en marcha de la iniciativa, Kushner evitó dar una respuesta categórica. Señaló que el dirigente ha colocado Gaza entre sus prioridades, pero recordó que Netanyahu aprobó el plan de 20 puntos el año pasado y afirmó que puede cumplirlo, aunque “no siempre lo hace fácil”.

Benjamin Netanyahu rechaza la entrega gradual de armas de Hamas y exige el desarme completo del grupo antes de cualquier repliegue militar. (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Quienquiera que sea el próximo primer ministro, hará de esto una prioridad porque no hay otra alternativa”, sostuvo Kushner. También advirtió que, si fracasa el modelo del Consejo de Paz, Gaza podría quedar bajo control de Hamas, las Naciones Unidas o la Autoridad Palestina.

PUBLICIDAD

El enviado estadounidense afirmó que una solución de dos Estados dependerá, entre otros factores, de mejorar la gobernanza palestina. Cuestionó a la Autoridad Palestina y recordó que Hamas es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, Israel y otros países.

Kushner destacó que el Consejo de Paz creó un gobierno provisional de tecnócratas palestinos para reemplazar a Hamas. Además, sostuvo que Israel debe mostrar que su confrontación es con el terrorismo y no con la población palestina, y permitir la reconstrucción de Gaza una vez que el enclave haya sido desmilitarizado.

El funcionario planteó que primero deben consolidarse las estructuras de gobierno y seguridad antes de abrir una discusión sobre un horizonte político. La aplicación de ese esquema depende ahora de que Israel habilite las medidas que Washington considera necesarias para desplegar el plan en Gaza.

PUBLICIDAD