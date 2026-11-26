La información expuesta incluye nombres, direcciones, números de pasaporte y copias del documento del sistema My Number (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa ferroviaria japonesa Keio informó el 24 de noviembre que el ciberataque con ransomware (un programa que secuestra los sistemas y exige un pago) que sufrió el 26 de septiembre pudo exponer información personal de unos 10,63 millones de clientes y socios comerciales del grupo, entre ellos huéspedes extranjeros de sus hoteles.

Keio Corporation, uno de los grandes operadores ferroviarios privados de Japón, precisó en su comunicado que la cifra corresponde a personas cuyos datos podrían haberse filtrado, no a filtraciones confirmadas una por una. Aclaró además que un mismo individuo puede figurar en varias categorías, por lo que los totales no se suman.

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Según la compañía, la información en riesgo incluye nombres, direcciones, teléfonos y correos electrónicos. En una parte de los casos hay también números de tarjetas de crédito, números de pasaporte, copias de documentos de identidad y, en seis casos, copias de la tarjeta del sistema japonés de número personal conocido como My Number.

Keio no informó hasta ahora fraudes ni de otros usos indebidos derivados del ataque. The Japan Times atribuye el ataque al grupo de ciberdelincuentes Qilin, que según el rastreador Ransomware.live es el que más víctimas reclamó en el último año.

La compañía ferroviaria japonesa Keio sufrió un ataque con ransomware que puso en riesgo los datos personales de más de diez millones de clientes (Europa Press/Taidgh Barron)

Los hoteles concentran la mayor parte de los datos

De los 10,63 millones, unos 1,6 millones de registros corresponden a huéspedes extranjeros de Keio Presso Inn, Keio Plaza Hotel, Keio Plaza Hotel Sapporo y Takayama Green Hotel. Otros 65 registros pertenecen a clientes japoneses de la agencia de viajes Keio Kanko.

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El comunicado detalla que los pasaportes de huéspedes del hotel Keio Prelia de Kioto y de clientes de la agencia de viajes suman 942 casos (171 extranjeros y 771 japoneses). En esos casos solo se expuso el número del documento, no la copia. The Japan Times, en cambio, habla de más de un millón de fotos de pasaportes, una cifra que no figura en el texto de la empresa.

En cuanto a pagos, la compañía reconoce posible exposición de 382 números de la tarjeta del hotel Keio Plaza, contratada entre marzo de 2012 y enero de 2018, de 109 números de clientes de un servicio de consigna de ropa y de unos 20.000 números de la tarjeta propia de los grandes almacenes Keio. Las inmobiliarias del grupo, Keio Fudosan y Livit, recibieron unos 46.000 documentos de identidad en operaciones de compraventa y alquiler, que también podrían haberse filtrado.

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La lista también incluye a unos 360.000 postulantes a puestos en el grupo y a unos 77.000 empleados, extrabajadores y familiares a cargo, con datos como direcciones, teléfonos, información de recursos humanos y, en algunos casos, el número personal My Number.

La empresa confirmó la filtración efectiva de datos de unas 12.000 personas entre trabajadores, exempleados y familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un grupo menor, Keio dice que la filtración sí está confirmada: unas 150 personas con contratos de alquiler de inmuebles de la empresa, unas 160 que se postularon a un empleo y unas 12.000 entre empleados, extrabajadores y familiares.

Según el diario nipón, el 16 de octubre Keio informó que los atacantes afirmaban haber publicado parte de la información, y el 21 de octubre, de que expertos externos detectaron que se había difundido más material.

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Qué recomienda la empresa a los afectados

Keio pide revisar los movimientos de las tarjetas de crédito y avisar al emisor si aparece un cargo desconocido. También recomienda desconfiar de correos, mensajes de texto y llamadas que simulen provenir del grupo o de empresas vinculadas, y no abrir enlaces ni archivos adjuntos de esos mensajes.

La compañía dijo que avisará de forma individual a las personas cuya filtración esté confirmada o sea posible, a medida que se verifiquen los hechos, y habilitó un servicio de consultas del grupo. Detectó el ataque el 26 de septiembre, cortó la red y notificó a la Comisión de Protección de la Información Personal de Japón; el informe definitivo se presentó el 24 de noviembre.

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El ataque también afectó a la operación: la empresa suspendió las nuevas reservas de la cadena Keio Presso Inn, que según su comunicado se reanudarán durante diciembre.