Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron en Deir al Balah a Jaled Husein Hashem Abu Nada, jefe económico del grupo terrorista Hamas. (X: @idfonline)

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a Jaled Husein Hashem Abu Nada, jefe del Departamento de Economía de la oficina política y ministro de Educación del grupo terrorista Hamas, durante una operación nocturna en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Según el comunicado militar israelí, Abu Nada administraba los bancos y el sistema de inversiones de Hamas como responsable del área económica. Las FDI afirmaron que desde esa función destinaba recursos a actividades terroristas y al fortalecimiento de la organización.

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El Ejército israelí sostuvo que la muerte de Abu Nada afecta la capacidad de Hamas para conducir su política económica y conservar sus recursos financieros. También describió a la oficina política como el máximo órgano ejecutivo y de toma de decisiones estratégicas de la organización, con incidencia sobre su actividad militar.

El Ejército de Israel sostuvo que la baja de Abu Nada perjudica la administración financiera y el sistema de inversiones del grupo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron el ataque en una declaración conjunta. Ambos identificaron al dirigente como encargado de las áreas de Economía y Educación de Hamas en Gaza y señalaron que la operación no lo vinculaba con el brazo militar del grupo.

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“En el último mes, han sido eliminados aproximadamente 80 terroristas de Hamas”, afirmaron Netanyahu y Katz. Los funcionarios añadieron que las fuerzas israelíes continuarán actuando contra integrantes de la organización y que ningún miembro de su cúpula quedará fuera de su alcance.

Fuentes médicas gazatíes informaron que Abu Nada murió junto a su esposa

Fuentes del hospital de los Mártires de Al Aqsa indicaron que Abu Nada, a quien identificaron como subsecretario del Ministerio de Educación en la Gobernación Central de la Franja, murió junto con su esposa. De acuerdo con esos informantes, un dron israelí atacó el apartamento en el que vivían en Deir al Balah.

La ofensiva contra el dirigente económico ocurrió tras las bajas recientes de dos altos mandos de la Seguridad Interna del grupo terrorista Hamas. (FOTO: BBC News)

La ofensiva dejó al menos ocho palestinos muertos durante la madrugada del jueves, según fuentes médicas del enclave. Otros seis hombres murieron en dos ataques sobre la ciudad de Gaza, informó el personal del hospital de Shifa.

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El primero ocurrió cerca de la medianoche en el barrio de Al Nafaq, al este de la ciudad, y causó tres muertes. El segundo se registró alrededor de la 01.30 hora local en el campamento de refugiados urbanizado de Al Shati, en el oeste de la misma localidad, donde murieron otras tres personas.

El Comando Sur del Ejército israelí ratificó su permanencia en la zona para neutralizar posibles amenazas.

El ataque contra Abu Nada se produjo después de que Israel informara la muerte del director general del Servicio de Seguridad Interna de Hamas en Gaza, el general de brigada Naim Mohamed Abu Nahal. Al día siguiente, las fuerzas israelíes anunciaron la muerte de Mohamed Mayid Abu al Uf, coronel y otro dirigente de ese organismo en el norte de la Franja.

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Las FDI señalaron que sus fuerzas del Comando Sur permanecen desplegadas en la zona conforme al acuerdo vigente y que mantendrán sus operaciones para neutralizar amenazas.