Antwon Fair pasó una década en prisión preventiva antes de que la justicia de Miami-Dade cerrara su caso (Miami-Dade Corrections and Rehabilitation)

Guardar

La madrugada del 31 de julio de 2016, Antwon Fair irrumpió en la casa de su expareja en el sur del condado de Miami-Dade y abrió fuego contra ella, dos de sus hijos y otro menor que también estaba en la vivienda. Tres personas murieron.

Diez años después, Fair fue condenado a 50 años de prisión, tal como informó el Miami Herald.

PUBLICIDAD

La condena se materializó sin juicio. Fair, hoy de 43 años, aceptó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de asesinato en segundo grado, intento de homicidio y abuso infantil.

Las víctimas fatales fueron Takeeya “KeKe” Fulton, de 39 años; su hija Nuckeria “Keria” Harris, de 19; y el joven Corey “C.J.” Johnson, de 17.

El acusado pasó más tiempo esperando un juicio que muchos condenados cumplen en prisión (WPLG Local 10)

El crimen

Fair forzó el ingreso a la vivienda de Fulton en la intersección de Southwest 203rd Terrace y 115th Avenue.

Disparó contra Fulton, Harris, Johnson y el hijo menor de la mujer, de 12 años. Este último recibió dos disparos en el pecho y sobrevivió tras ser trasladado al Kendall Regional Medical Center, afirmó WSVN.

PUBLICIDAD

Fulton y Harris murieron en la escena; Johnson falleció más tarde en el mismo centro médico.

Una ambulancia llevó a dos de las víctimas al hospital; solo uno de ellos salió con vida (WPLG Local 10)

Horas antes de la masacre, Fair y Fulton —madre de seis hijos— habían tenido una discusión, según los investigadores citados por el Herald.

Durante el ataque, Fair no disparó contra los tres hijos que tenía en común con ella, que en ese momento tenían 7 y 5 años y seis meses de edad.

Madre de seis hijos, Fulton tenía 39 años cuando fue asesinada en su propio hogar (Screengrab via National Gun Violence Memorial)

La fuga y el arresto

Tras los crímenes, Fair se trasladó al estado de Georgia. El 3 de agosto de 2016, agentes del Departamento de Policía de Savannah y alguaciles federales lo detuvieron sin incidentes en un domicilio de Valentine Drive, tal como precisó un comunicado de esa fuerza policial recogido por WSVN. Fair fue extraditado de regreso a Miami-Dade.

PUBLICIDAD

En el momento de los asesinatos, cumplía una libertad condicional por un cargo de posesión ilegal de arma de fuego.

Esa condición quedó violada automáticamente con su arresto, aunque el Herald señaló que no estaba claro si ya recibió sentencia por esa infracción.

Fair fue localizado a más de 1.100 kilómetros de Miami, cuatro días después del crimen (@MiamiDade_SO)

El acuerdo con la fiscalía

La fiscalía, a cargo del fiscal Scott Warfman, había ofrecido inicialmente una condena de 60 años. Fair —que enfrentaba múltiples cadenas perpetuas de haber ido a juicio, ya que la acusación original era de asesinato en primer grado— propuso como contrapropuesta una pena de 50 años, que la fiscalía aceptó.

La defensora Sasha Pernick argumentó ante el tribunal que una condición médica de su cliente convertía cualquier pena superior a 20 años en una sentencia de por vida, tal como consta en los registros judiciales obtenidos por el Herald.

PUBLICIDAD

Fair deberá cumplir al menos la mitad de la condena —unos 25 años— y recibirá crédito por los 10 que ya pasó detenido en el Metro West Detention Center. Permanecía recluido allí a la espera de su traslado a prisión estatal.

Además de la pena por los homicidios, una orden judicial dictaminó que Fair deberá mantenerse alejado de sus hijos sobrevivientes y de los familiares de Fulton, aseguró el Herald.

Harris tenía 19 años; murió junto a su madre en la misma escena del crimen (Screengrab via National Gun Violence Memorial)

La voz de la familia

Durante la audiencia del 16 de octubre, varios integrantes de la familia Fulton tomaron la palabra.

Una hermana de Takeeya expresó que el tiempo transcurrido desde los crímenes había sido un “camino largo” para la familia.

Dijo que perdonaba a Fair, pero que jamás olvidaría el sufrimiento que infligió. “Perdimos a tres personas”, afirmó. “Personas queridas por todos, no solo por los presentes en la sala”.

PUBLICIDAD

Johnson tenía 17 años; llegó con vida al hospital, pero no sobrevivió a las heridas de bala (Screengrab via National Gun Violence Memorial)

Una de las hijas que Fair tuvo con Fulton también habló ante el tribunal. “Perdí a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano”, declaró la joven. “Merezco crecer junto a mi familia”. Señaló que cada cumpleaños sin ellos le recuerda la ausencia que ya no tiene vuelta atrás.

Un pariente masculino de Fulton se dirigió directamente al condenado: “Lo hiciste tú, hermano. Tienes que quedarte ahí adentro de por vida”, dijo. “Masacraste a mi gente”.