Dos hombres murieron al estrellarse un helicóptero Robinson R22 en la región vitivinícola de Temecula, California

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Dos hombres murieron tras el accidente de un helicóptero Robinson R22 ocurrido el lunes 23 de noviembre en una colina de la zona vitivinícola de Temecula, en el sur de California. Las autoridades identificaron a las víctimas como Christopher Lamaku, de 36 años, y Steven Madrid, de 26, mientras la investigación federal continúa sin una hipótesis oficial sobre las causas del siniestro.

La aeronave se precipitó cerca de las calles De Portola y Oak Mountain, un sector de viñedos y terrenos rurales del condado de Riverside. Ambos ocupantes fueron declarados muertos en el lugar, de acuerdo con la Oficina del Forense del condado.

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El helicóptero despegó del aeropuerto French Valley

El aparato, un Robinson R22 de dos plazas, había partido del aeropuerto French Valley, en el suroeste del condado de Riverside. Angela Jamison, gerente de aeropuertos del condado, confirmó ese punto de partida a Los Angeles Times.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ubicó el accidente alrededor de las 9:30 de la mañana. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Riverside precisó que recibió el aviso a las 9:29, en un punto situado a menos de 800 metros —media milla— de una planta de tratamiento de agua.

Agentes de la oficina del sheriff del condado de Riverside llegaron al lugar tras el aviso de emergencia. La zona donde cayó el helicóptero se encuentra en el entorno vitivinícola de Temecula, conocido por sus bodegas y por una actividad aérea vinculada a aeropuertos cercanos y vuelos recreativos.

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Personal de la FAA se presentó durante la tarde para realizar las primeras tareas de apoyo técnico. La agencia informó que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) asumió la conducción de la pesquisa sobre el accidente aéreo.

Lamaku tenía licencia de piloto y había servido en los Marines

Christopher Lamaku contaba con licencia de piloto y sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos

Lamaku, residente de Escondido, contaba con licencia de piloto, tal como muestran registros en línea consultados por The Press-Enterprise. No obstante, las autoridades todavía no aclararon cuál de los dos hombres manejaba el helicóptero cuando ocurrió el impacto.

El capitán Erik Witholt, portavoz de la Policía de Escondido, afirmó al diario que Lamaku había sido oficial de reserva de ese departamento antes de incorporarse al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. New York Post lo describió como exmarine, expolicía, piloto y padre de un bebé.

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La información pública no establece qué vínculo existía entre Christopher Lamaku y Steven Madrid, ni confirma el propósito del vuelo que terminó en la colina de Temecula. Madrid, de 26 años, era oriundo de Yuma, Arizona, indicó la Oficina del Forense.

La identificación de ambos hombres permitió avanzar en la notificación a sus familias, aunque la investigación técnica mantiene abiertas las preguntas centrales: quién estaba a los mandos, qué ocurrió durante el recorrido y si hubo factores mecánicos, meteorológicos u operativos que influyeran en el desenlace.

La NTSB revisará los restos, el mantenimiento y el clima

La NTSB deberá documentar el lugar del accidente y ordenar el traslado de los restos del helicóptero a una instalación segura. Allí se prevé que especialistas examinen los componentes de la aeronave y reconstruyan los últimos momentos del vuelo.

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The Press-Enterprise señaló que los investigadores también analizarán los registros de mantenimiento, los datos disponibles sobre la ruta y las condiciones meteorológicas registradas en la zona. Ese procedimiento busca determinar si existieron fallas técnicas, problemas en la operación o circunstancias externas relacionadas con el accidente.

La causa del siniestro aún no fue determinada, y ninguna de las autoridades involucradas difundió una explicación preliminar. La FAA participa habitualmente en las primeras diligencias, mientras que la NTSB es el organismo encargado de establecer las causas probables en este tipo de hechos.

El primer documento oficial será un informe preliminar de la NTSB, que suele publicarse semanas después de un accidente. Ese reporte normalmente reúne los datos iniciales confirmados, pero no fija todavía una causa definitiva. La conclusión final puede requerir un análisis de mayor duración, en función del estado de los restos y de la información técnica que logren recuperar los investigadores.

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