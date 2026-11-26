Especialistas en entomología y aracnología validaron la identificación taxonómica de los organismos observados en interiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo internacional de investigadores publicó el estudio más extenso realizado sobre los organismos que habitan en hogares y espacios interiores de Estados Unidos y Canadá. El trabajo reúne más de 23.000 registros de casi 2.100 especies, desde arañas y escarabajos hasta un caimán hallado en el garaje de una vivienda, relevadas por ciudadanos a través de una plataforma digital.

De acuerdo con la revista científica Ecology, los expertos liderados por Bradley Allf y Rob Dunn, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, construyeron una base de datos con más de 20.000 entradas que abarca ecosistemas domésticos de al menos cinco continentes. El subconjunto analizado para esta publicación se concentró en ambos países e incluyó la fecha y el lugar de cada observación, junto con la clasificación taxonómica del organismo fotografiado.

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“Si bien los investigadores han centrado una atención significativa en una variedad de ecosistemas naturales, desde las copas de los árboles de las selvas tropicales hasta las profundidades marinas, sabemos sorprendentemente poco sobre los ecosistemas de los entornos interiores artificiales”, señaló Allf, quien impulsó el proyecto durante su posgrado y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Estatal de Colorado.

La ciencia ciudadana permitió mapear la vida que convive con las personas

Los grillos camello portan un microbio capaz de descomponer productos de papel en los hogares (Universidad Estatal de Carolina del Norte)

Para recolectar los datos, el equipo puso en marcha un proyecto de ciencia ciudadana, es decir, investigación con participación directa del público llamado Never Home Alone. El programa funcionó a través de la plataforma iNaturalist, donde cualquier persona podía subir fotos o videos de organismos silvestres encontrados en sus hogares, oficinas u otros espacios cerrados.

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La iniciativa convocó a decenas de entomólogos, aracnólogos y otros especialistas para validar las identificaciones de cada variedad. “Este trabajo subraya el valor de la experiencia en historia natural y la capacidad de identificar especies, una habilidad que es menos común entre los biólogos de lo que solía ser”, afirmó Allf.

Entre los organismos más frecuentes, la mariquita asiática resultó ser el grupo más común. Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención del equipo fue la cantidad de depredadores presentes: se registraron cientos de especies diferentes de arañas, junto a otros animales que actúan como controladores naturales de plagas. “Hasta un caimán que apareció inesperadamente en el garaje de una persona”, afirmó el especialista.

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Los ciempiés domésticos son el tercer animal más observado y nadie los estudia

La base de datos servirá como referencia para evaluar la adaptación de las especies y el efecto del clima en las estructuras cerradas (Magnific)

Rob Dunn, autor principal del artículo y profesor de entomología y fitopatología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, destacó que la mayoría de estas criaturas pasan completamente desapercibidas. “Sospecho que la mayoría de la gente no conoce a las arañas de patas peinadas, pero tenemos más de 1000 observaciones de esta familia de arañas”, indicó.

Otro dato que sorprendió a los académicos fue la presencia masiva de ciempiés domésticos, que ocuparon el tercer lugar entre los animales más comunes, pese a que prácticamente no existe investigación científica dedicada a ellos. “No tengo conocimiento de que nadie los esté estudiando. Vale la pena investigarlo”, señaló Dunn.

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El profesor también mencionó el caso de los grillos camello, que portan un microbio capaz de descomponer productos de papel. Para el experto, estos descubrimientos revelan una desconexión histórica: “Esto supone un cambio radical respecto a lo que cabría esperar históricamente, cuando nuestros antepasados ​​eran más conscientes de los seres vivos que los rodeaban”.

El registro permitirá medir cambios con el tiempo

Los ciempiés domésticos constituyeron el tercer animal más registrado en el estudio a pesar de la falta de investigaciones sobre ellos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto de datos permitirá responder preguntas que hasta ahora no tenían respuesta: entre ellas, si el clima exterior influye en qué organismos aparecen dentro de las viviendas, cuántas de las especies encontradas llegaron por accidente y cuáles están verdaderamente adaptadas a prosperar en estructuras artificiales.

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El registro también funcionará como línea de base para detectar cambios a lo largo del tiempo. Si una población desaparece o si aparece una nueva, los científicos tendrán una referencia concreta con la que comparar. “Una vez que sabemos qué hay, podemos empezar a plantearnos otras preguntas. ¿Por qué están ahí estos organismos? ¿Qué hacen? ¿Son beneficiosos? Pero saber qué hay es el primer paso”, concluyó Dunn.