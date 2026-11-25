La TSA prevé revisar a 17,6 millones de viajeros en los aeropuertos durante el período festivo de Acción de Gracias (REUTERS/Jim Vondruska)

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Los viajes por el feriado de Acción de Gracias afrontan este miércoles 25 de noviembre riesgos de demoras por lluvias, nieve e inundaciones costeras en amplias zonas de Estados Unidos.

El sur de Florida, las Carolinas y el corredor de la Interestatal 95 concentran la amenaza de tormentas y viento; Misuri e Illinois esperan nieve, mientras que las mareas altas afectan sectores de la costa oeste.

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La combinación llega en uno de los períodos de mayor movimiento del año. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) prevé revisar a 17,6 millones de pasajeros entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre, y la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que 81,5 millones de personas se desplazarán al menos 80 kilómetros (50 millas) durante el feriado.

Según datos de FlightAware citados por The Associated Press, hasta el miércoles se habían registrado más de 3.700 retrasos y 60 cancelaciones de vuelos dentro de Estados Unidos.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) informó restricciones en San Francisco por techo bajo de nubes y en Miami a causa de las condiciones meteorológicas.

Las aerolíneas en Estados Unidos registraron más de 3.700 retrasos y 60 cancelaciones hacia el miércoles (REUTERS/Jim Vondruska)

El sur de Florida y la costa este enfrentan lluvias, viento e inundaciones

Las lluvias intensas en el sur de Florida elevan el riesgo de inundaciones y pueden complicar los accesos por carretera a los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale.

En esas terminales también se registraron esperas prolongadas en algunos controles de seguridad, con filas que superaron una hora en determinados momentos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que un sistema de tormentas sobre la costa este puede provocar lluvias fuertes, inundaciones costeras, ráfagas intensas y cortes de electricidad en las Carolinas durante el miércoles. Para el jueves, Día de Acción de Gracias, el pronóstico extiende esas condiciones hacia el Atlántico Medio y el noreste.

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Los avisos por viento abarcan desde el norte de Georgia hasta buena parte del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra. A lo largo del corredor de la Interestatal 95, las ráfagas podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora (50 millas por hora), una situación que puede afectar tanto la circulación por carretera como las operaciones aéreas.

La FAA anticipó posibles impactos en los aeropuertos del este desde el jueves hasta la mañana del viernes. La menor visibilidad, la turbulencia, los vientos cruzados y la posible acumulación de hielo son factores que pueden obligar a espaciar despegues y aterrizajes, con demoras en cadena para los viajeros.

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Las lluvias en el sur de Florida elevan el riesgo de inundaciones en los accesos viales a Miami y Fort Lauderdale (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Misuri e Illinois tienen alertas por nieve cerca de San Luis

En el centro del país, las advertencias y vigilancias por tormenta invernal rigen para zonas de Misuri e Illinois. El área metropolitana de San Luis podría registrar acumulaciones generales de entre 8 y 23 centímetros de nieve (3 a 9 pulgadas) antes de la tarde del jueves, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Esa nevada puede volver peligrosos los trayectos por carretera entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, además de reducir la capacidad operativa de los aeropuertos de la región.

Los pasajeros con conexiones en el Medio Oeste pueden verse afectados aunque su punto de salida o llegada no esté bajo alerta invernal.

Las mareas altas amenazan tramos de la costa del Pacífico

En la costa oeste, la principal preocupación son las inundaciones costeras por mareas altas. Las advertencias alcanzan desde el sur de California hasta el área de la bahía de San Francisco, además de sectores litorales de Oregón y Washington.

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El fenómeno puede anegar calles cercanas al mar y dificultar el acceso a zonas aeroportuarias o a rutas costeras. En San Francisco, además, el techo bajo de nubes ya generó limitaciones para los vuelos, de acuerdo con la FAA.

Cerca de 73 millones de personas utilizarán las carreteras para trasladarse durante el feriado, según la AAA (REUTERS/Jim Vondruska)

Aeropuertos y carreteras recibirán un flujo masivo de viajeros

La AAA estima que cerca de 73 millones de personas viajarán por carretera, casi seis millones lo harán en avión y otros 2,6 millones utilizarán autobuses, trenes o cruceros entre el martes y el lunes.

La proyección sitúa a las rutas terrestres como el principal foco de congestión, especialmente en las áreas alcanzadas por lluvias, nieve o anegamientos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, señaló en redes sociales que el martes se registró un máximo de 16 años, con 52.000 vuelos programados en una sola jornada. La FAA prevé más de 417.000 vuelos durante el período festivo de nueve días.

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Las recientes fallas tecnológicas también llevaron a algunos pasajeros a adelantar su llegada a las terminales. Una avería en la red de la FAA causó este mes una suspensión nacional de despegues, mientras que United Airlines y Delta Air Lines afrontaron problemas técnicos durante la última semana que ocasionaron cientos de demoras.

Darius Russman, que viajaba de Atlanta a Nueva Jersey, dijo a The Associated Press que decidió llegar tres horas antes de la salida.

El secretario Sean Duffy informó un máximo de 16 años con 52.000 vuelos programados en una sola jornada (REUTERS/JSteve Nesius)

“Es mejor llegar antes y no quedar atrapado en el caos”, afirmó. Otros viajeros que eligieron vuelos a primera hora informaron controles más ágiles, aunque la situación varía por aeropuerto y por la evolución del tiempo.

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Ante este escenario, los mayores riesgos de interrupciones se concentran en los aeropuertos y rutas del sur de Florida, la costa este entre las Carolinas y Nueva Inglaterra, el entorno de San Luis y los sectores costeros del Pacífico afectados por mareas altas.

La evolución de las tormentas durante el jueves y la mañana del viernes será determinante para los traslados posteriores al feriado.