Nueve legisladores demócratas de Maryland exigieron a USCIS un plan para reducir los expedientes acumulados de naturalización (REUTERS/Brian Snyder)

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Nueve legisladores demócratas de Maryland reclamaron al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) medidas urgentes ante las demoras y el descenso de las resoluciones de naturalización. El pedido fue presentado el 20 de noviembre, mientras las aprobaciones de ciudadanía cayeron 72 % entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período del año anterior.

La solicitud fue dirigida al director de USCIS, Joseph B. Edlow, y lleva las firmas de los senadores Chris Van Hollen y Angela Alsobrooks, además de siete representantes demócratas. Los congresistas exigieron una respuesta escrita en un plazo de 30 días con un plan para reducir los expedientes acumulados y recuperar los tiempos habituales de procesamiento.

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Baltimore pasó de plazos de hasta 12 meses a esperas superiores a 20

La tasa de rechazo de solicitudes en la oficina de Baltimore subió del 7 % al 35 % durante el tercer trimestre de 2026 (REUTERS/Brian Snyder)

La oficina de USCIS en Baltimore concentra una parte central del reclamo. Los legisladores afirmaron que, entre el 1 de junio y el 22 de octubre, los tiempos estimados para resolver solicitudes de naturalización pasaron de un rango de entre ocho y 12 meses a otro de entre 15 y más de 20 meses.

También advirtieron sobre un aumento en las negativas. La tasa de rechazo de solicitudes habría subido de 7 % en el segundo trimestre a 35 % en el tercer trimestre del año fiscal 2026, de acuerdo con los datos trimestrales de la agencia citados en la carta.

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La oficina de Baltimore resolvió 391 casos durante el tercer trimestre, frente a 1.178 en el período anterior, indicaron los legisladores. El escrito cuestiona además la cancelación de ceremonias de juramento para personas cuya solicitud ya fue aprobada y que superaron el examen de naturalización.

“Los miles de residentes de Maryland que han cumplido con sus obligaciones merecen un camino justo, oportuno y transparente hacia la ciudadanía”, señalaron los firmantes en la carta.

La acumulación de expedientes superó los 800.000 casos

Los casos pendientes de naturalización en Estados Unidos superaron los 800.000 expedientes según datos de The Washington Post (REUTERS/Brian Snyder)

Una investigación de The Washington Post, contabilizó cerca de 173.000 solicitudes de ciudadanía aprobadas en los primeros ocho meses de 2026. Esa cifra representa una caída de 72 % respecto del mismo lapso de 2025.

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El medio sostuvo que los casos pendientes pasaron de alrededor de 500.000 al comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump a más de 800.000 en agosto. La carta de los legisladores, por su parte, expuso que las decisiones sobre expedientes de naturalización se redujeron 73 % en el último año, hasta el nivel más bajo de la última década.

El reclamo no se limita a Maryland. En Miami, los tiempos de procesamiento de naturalizaciones se ubicaban entre 10 y 14,5 meses al 22 de octubre. En Orlando, los plazos oscilaban entre 13,5 y 18,5 meses, de acuerdo con la información recogida por el medio cubano.

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Un juez anuló la suspensión de trámites por nacionalidad

Parte de las demoras está vinculada a políticas implementadas por USCIS a finales de 2025. Esas medidas suspendieron la resolución de solicitudes de naturalización y otros beneficios migratorios para personas de determinados países, entre ellos Cuba.

El 5 de junio de 2026, el juez federal John J. McConnell Jr. declaró ilegales esas disposiciones y las anuló en todo el país. Aunque la administración apeló el fallo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo en agosto la decisión que dejó sin efecto la suspensión, explicó The Washington Post.

La organización Press Unpause calculó que más de 2 millones de solicitudes de diversos beneficios migratorios quedaron afectadas durante los casi siete meses que duró la paralización. En la demanda colectiva Red Eagle Law v. Edlow, otra orden judicial dispuso en agosto la reanudación regular de los trámites de las personas incluidas en ese litigio.

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Los demandantes solicitaron después que se garantice el cumplimiento de esa resolución. La audiencia para analizar ese pedido fue reprogramada para el 22 de enero de 2027.

Las personas que presentaron el formulario N-400 pueden revisar el estado de su expediente en USCIS. Si transcurren 120 días desde la entrevista de naturalización sin una decisión, la legislación estadounidense permite solicitar la intervención de un tribunal federal, una alternativa que debe evaluarse con asesoramiento legal especializado.