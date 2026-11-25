La TSA prevé el paso de 17,6 millones de viajeros por los controles de seguridad durante la semana de Acción de Gracias. (REUTERS/Jeenah Moon)

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El período de viajes por Acción de Gracias pondrá a prueba la capacidad de los aeropuertos de Estados Unidos, en una semana en la que millones de personas se trasladarán para reunirse con familiares y amigos. El aumento de la actividad aérea también exigirá coordinación entre las autoridades de seguridad, los controladores de tránsito y las compañías que operan los vuelos.

Las previsiones oficiales anticipan uno de los períodos de mayor movimiento de los últimos años, en un contexto en el que las condiciones meteorológicas pueden modificar los itinerarios y afectar las conexiones entre distintas ciudades. Las autoridades recomendaron a los viajeros revisar sus vuelos y organizar con anticipación su llegada a las terminales.

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La TSA prevé controlar 17,6 millones de pasajeros entre el 24 y el 30 de noviembre

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) prevé controlar aproximadamente 17,6 millones de pasajeros entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. La estimación comprende los filtros de seguridad de los aeropuertos estadounidenses durante la semana del feriado.

El domingo 29 podría convertirse en la jornada de mayor demanda, con más de 3 millones de pasajeros previstos en los controles. La fecha coincide con el regreso de quienes viajaron para celebrar Acción de Gracias, que este año cae el jueves 26 de noviembre.

El administrador de la TSA, David P. Cummins, afirmó que el organismo está preparado para atender el incremento de viajeros y mantener los procedimientos de seguridad, y agradeció al personal que trabajará durante el feriado para sostener las operaciones en las terminales.

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La agencia recomendó llegar al aeropuerto al menos dos horas antes de un vuelo nacional y tres horas antes de una salida internacional. Ese margen permite contemplar el estacionamiento, el registro con la aerolínea, la entrega del equipaje y el paso por los filtros de seguridad.

Entre las medidas preventivas, la TSA aconsejó revisar con anticipación qué artículos están permitidos en el equipaje de mano mediante su herramienta oficial What Can I Bring?. También pidió verificar los documentos de identificación y consultar las actualizaciones del vuelo con la compañía aérea.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que su departamento está preparado para colaborar con los organismos responsables de las operaciones aeroportuarias. La TSA se encarga de los controles de seguridad de los pasajeros y sus pertenencias, mientras que la FAA administra el tránsito aéreo.

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Las autoridades recomiendan llegar al aeropuerto dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas antes para viajes internacionales. (REUTERS/Jeenah Moon)

La FAA pronostica más de 417.000 vuelos, el mayor volumen en 16 años

La Administración Federal de Aviación (FAA) pronosticó más de 417.000 vuelos durante los nueve días del período festivo, una cifra que representa el mayor volumen previsto para Acción de Gracias en 16 años.

El martes 24 de noviembre concentraría la mayor actividad, con 52.345 vuelos programados. El movimiento también sería elevado durante el fin de semana posterior al feriado: para el sábado 28 se prevén 44.265 operaciones y para el domingo 29, otras 50.314.

Estas cifras corresponden a itinerarios previstos y no garantizan que todos los vuelos se realicen. Las compañías pueden modificar sus programaciones por condiciones meteorológicas, restricciones del control aéreo, problemas técnicos u otros factores operativos.

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El administrador de la FAA, Bryan Bedford, destacó que los controladores y profesionales de seguridad trabajarán durante el feriado para mantener el funcionamiento del sistema aéreo. También vinculó el crecimiento de la demanda con la necesidad de continuar modernizando la infraestructura de control de tránsito.

La agencia explicó que las condiciones meteorológicas constituyen uno de los principales factores que provocan demoras y cancelaciones en el transporte aéreo nacional. Ante situaciones adversas, los controladores pueden modificar rutas, establecer restricciones temporales y ajustar las secuencias de aterrizaje para preservar la seguridad.

Techos bajos en la costa oeste, tormentas en Florida y lluvia en el noreste

Las previsiones difundidas por la FAA contemplaban techos de nubes bajos en sectores de la costa oeste durante el martes 24. Esta condición puede reducir la visibilidad y limitar la capacidad de algunos aeropuertos para gestionar despegues y aterrizajes.

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También se pronosticaban posibles tormentas eléctricas en Florida y la costa del Golfo de México durante el martes y el miércoles. Estos fenómenos pueden obligar a modificar las rutas de las aeronaves o suspender temporalmente determinadas operaciones para evitar zonas de riesgo.

Para el miércoles 25, la agencia anticipó lluvias en el sureste, incluida el área de Atlanta, uno de los principales centros de conexión aérea del país. Las restricciones en un aeropuerto con un elevado volumen de conexiones pueden repercutir en otros destinos debido a la circulación de aeronaves y tripulaciones.

La previsión para el jueves 26 incluía lluvia y viento en el noreste, donde se encuentran importantes terminales aéreas como las de Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington.

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La FAA recomendó consultar las condiciones operativas de los aeropuertos y las actualizaciones de las aerolíneas antes de trasladarse a las terminales. Los pronósticos pueden cambiar a medida que evolucionan los fenómenos meteorológicos, por lo que no permiten anticipar con certeza qué vuelos sufrirán modificaciones.

La FAA pronostica más de 417.000 vuelos durante el feriado festivo, el mayor volumen de operaciones aéreas en 16 años. (REUTERS/Kylie Cooper)

La suspensión nacional de despegues del 13 de noviembre y sus causas técnicas

El período de alta demanda por Acción de Gracias llega después de una suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA el 13 de noviembre, debido a un problema técnico en su red de telecomunicaciones. La interrupción afectó los sistemas de comunicación y los flujos de datos utilizados para las operaciones de control aéreo.

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Según la explicación oficial de la agencia, el incidente comenzó aproximadamente a las 15:30 (hora del este), y el tránsito aéreo se reanudó a las 20:15 del mismo día. Durante ese período, alrededor de 3.500 aeronaves aterrizaron de manera segura.

La investigación inicial identificó una sobrecarga de conexiones de datos en la red de telecomunicaciones de la FAA. El organismo señaló dos posibles puntos relacionados con la inestabilidad: una instalación de radar en Amarillo, Texas, y un centro de comunicaciones por radio en El Dorado, Arkansas.

En este último lugar, el proveedor de servicios de red L3Harris realizaba trabajos que incluían la instalación de un nuevo enrutador. La FAA explicó que, cuando se detectaron las inconsistencias en los datos, se bloquearon los dos puntos identificados y la red recuperó su estabilidad.

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La agencia descartó que existieran indicios de un ciberataque o de una intervención externa maliciosa. También aclaró que el problema estuvo relacionado con un sistema de transmisión de datos antiguo y no con su plataforma SMART ni con las actualizaciones de infraestructura realizadas en las torres de control.

Como medida preventiva, la FAA desactivó una función de los nuevos enrutadores Juniper involucrados y extendió esa decisión a más de 60 dispositivos adicionales. Además, suspendió la instalación de esos equipos mientras continúa la investigación sobre el origen de la inestabilidad.

La interrupción del 13 de noviembre y el aumento de los viajes por Acción de Gracias son acontecimientos distintos y no existe una relación causal confirmada entre ambos. El primero respondió a una falla técnica en la red de telecomunicaciones; el segundo corresponde al incremento estacional de pasajeros y vuelos por el feriado.