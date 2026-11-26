El momento exacto en que pasajeros y tripulantes redujeron al hombre fue captado por varios celulares a bordo (Facebook/Sean Bennett)

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Era la madrugada del miércoles 25 de noviembre, plena semana de Acción de Gracias, cuando una auxiliar de vuelo gritó que se alejaran de la puerta.

Lo que siguió tomó segundos: pasajeros y tripulantes se abalanzaron sobre un hombre que intentaba manipular una salida de emergencia a bordo del vuelo 1494 de American Airlines, con la ruta San Diego-Chicago ya en el aire.

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El hombre había dejado su asiento sin aviso, avanzó hasta el frente de la aeronave y rechazó las instrucciones del personal.

La situación escaló lo suficiente como para que el capitán desviara la ruta hacia Phoenix, mientras el avión sobrevolaba la frontera entre Arizona y California, al sur de Needles, tal como precisó la policía de Phoenix.

Un episodio que pone en foco la seguridad a bordo durante uno de los fines de semana de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos (Facebook/Sean Bennett)

La reacción a bordo, en segundos

Sean Bennett, uno de los pasajeros a bordo, relató a ABC7 Chicago lo que vivió en el momento. “Fue notable la rapidez con que todos actuaron para sujetarlo, y las auxiliares de vuelo mantuvieron una calma y un orden ejemplares”, afirmó Bennett en declaraciones al medio.

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Videos grabados a bordo muestran al hombre en el suelo, forcejeando con la tripulación, con los brazos atados con precintos; las imágenes también muestran cinta en las piernas.

“Estábamos seguros”, aseguró Bennett. “El avión aterrizó sin problemas y nadie a bordo resultó herido”.

Pasajeros y auxiliares coordinaron la contención sin que nadie más resultara herido (Facebook/Sean Bennett)

El estado del pasajero y la investigación en curso

El hombre sufrió una lesión leve y fue trasladado a un hospital para su evaluación. No hubo otros heridos entre pasajeros ni tripulación, tal como confirmó la policía de Phoenix.

Las autoridades indicaron que el pasajero no fue detenido, aunque el FBI fue notificado del caso y revisará los informes policiales.

La identidad del individuo no fue divulgada y la investigación continuaba abierta hasta el momento.

Las autoridades no descartaron ninguna vía judicial mientras el expediente permanece abierto (Facebook/Sean Bennett)

American Airlines confirmó el desvío en un comunicado. “El vuelo 1494 de American Airlines se desvió a Phoenix debido a un cliente disruptivo. A la llegada, las fuerzas de seguridad se presentaron en la aeronave y colaboraron en el descenso del cliente antes de que el vuelo continuara hacia su destino”, señaló la compañía, tal como recogió Fox News.

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“La seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad. Agradecemos a nuestros tripulantes su profesionalismo y a nuestros clientes su comprensión y colaboración”.

Tras bajar al pasajero, el vuelo retomó el rumbo hacia el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, donde llegó con varias horas de demora.

La aerolínea agradeció públicamente tanto a su personal como a los pasajeros que intervinieron (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

El contexto regulatorio detrás del incidente

La FAA confirmó que investigará el caso. El organismo federal recordó, en declaraciones a Fox News, que las aerolíneas registraron más de 1.500 incidentes con pasajeros indisciplinados en lo que va de 2026.

La normativa federal contempla sanciones que pueden multiplicarse si el juez determina que hubo más de una infracción en el mismo episodio (Facebook/Sean Bennett)

Quien agreda, amenace, intimide o interfiera con un miembro de la tripulación puede recibir multas civiles de hasta USD 43.658 por violación, y un solo incidente puede derivar en cargos múltiples.

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Además, los pasajeros que protagonicen conductas disruptivas también pueden enfrentar cargos penales.

Quedan por determinar el estado legal del pasajero, si el FBI y la fiscalía federal presentarán cargos, y cuál será el resultado de la investigación de la FAA.