La Justicia francesa imputó a Carla Bruni bajo la sospecha de que intervino para favorecer una absolución irregular de su marido (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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El expresidente francés Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, serán juzgados en 2027 en París por una presunta conspiración criminal y encubrimiento del soborno a un testigo en torno a la retractación del empresario Ziad Takieddine sobre la financiación libia de la campaña presidencial de 2007.

La decisión alcanzó también a otras personas investigadas en esta causa, entre ellas Michèle Marchand, conocida como “Mimi” Marchand y vinculada a la prensa de celebridades. El calendario provisional fijó el juicio para noviembre de 2027 ante el Tribunal Penal de París, donde deberán comparecer 11 acusados.

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El caso se centró en el cambio de versión de Takieddine, un empresario franco-libanés que figuró como intermediario entre autoridades del régimen de Muamar el Gadafi y el entorno de Sarkozy. En declaraciones anteriores, Takieddine sostuvo que entregó maletines con millones de euros procedentes de Libia al equipo que dirigió la campaña presidencial de Sarkozy en 2007.

En noviembre de 2020, el empresario se retractó públicamente de esas acusaciones durante una entrevista. La Justicia francesa investigó las circunstancias de ese cambio de postura y concluyó que pudo formar parte de una operación destinada a alterar el curso del proceso por la presunta financiación libia de la campaña.

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Los investigadores sostuvieron que Sarkozy participó en las maniobras para conseguir la retractación. El expresidente quedó acusado de encubrimiento del soborno de testigos y de asociación ilícita con el propósito de preparar un fraude organizado ante la Justicia. Bruni quedó imputada por los mismos hechos, bajo la sospecha de que intervino para favorecer una absolución irregular de su marido.

Takieddine volvió a modificar su relato unos dos meses después de aquella entrevista y reafirmó sus acusaciones contra el exmandatario. El empresario murió en septiembre de 2025, por lo que no declarará durante el futuro proceso.

Marchand afrontará cargos por presunto soborno de testigos, asociación ilícita para preparar un fraude organizado y preparación de actos de corrupción de personal judicial extranjero. La investigación la situó entre las personas que pudieron intervenir en la estrategia para obtener la retractación de Takieddine.

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El procedimiento avanzó después de que la Justicia rechazó los recursos presentados por las defensas. A finales de 2025, la Fiscalía Nacional Financiera pidió que los imputados fueran enviados a juicio. De esta manera, los jueces confirmaron la celebración del proceso contra Sarkozy, Bruni y el resto de los investigados.

Sarkozy permaneció veinte días en prisión tras recibir en septiembre de 2025 una condena de cinco años por asociación ilícita en el proceso sobre fondos libios (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Este expediente quedó vinculado a la causa principal por la supuesta financiación libia de la campaña que llevó a Sarkozy a la presidencia francesa. El exjefe de Estado, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado en primera instancia el 25 de septiembre de 2025 a cinco años de prisión por asociación ilícita.

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El tribunal consideró entonces que los hechos presentaban una gravedad excepcional y podían afectar la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Sin embargo, Sarkozy fue absuelto de los cargos de encubrimiento de malversación de fondos públicos y corrupción pasiva, al considerar los jueces que no existían pruebas suficientes para condenarlo por esos delitos.

Durante aquel juicio, Sarkozy rechazó las acusaciones y declaró: “No hay dinero de corrupción, porque no hubo corrupción”. La Fiscalía Nacional Financiera sostuvo la posición contraria y describió el supuesto entramado como “un pacto de corrupción inconcebible, inaudito e indecente”.

La condena de septiembre de 2025 llevó a Sarkozy a prisión durante 20 días. Su ingreso marcó la primera vez que un expresidente de la Quinta República francesa cumplió una pena de prisión. Posteriormente recuperó la libertad bajo control judicial mientras se resolvía su apelación.

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El expresidente francés acumula condenas definitivas previas por el caso Bygmalion y por el expediente de escuchas telefónicas conocido como Azibert-Bismuth (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Las condiciones impuestas le prohibieron salir de Francia y ponerse en contacto con testigos. Durante el juicio de apelación, celebrado en la primavera de 2026, la Fiscalía General solicitó una pena de siete años de prisión para el exmandatario.

La causa de Takieddine se sumó a otros procesos judiciales que afectaron a Sarkozy. En el caso Bygmalion, relacionado con irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2012, recibió una condena definitiva de un año de prisión, con una parte de la pena sujeta a modalidades de cumplimiento fuera de la cárcel.

También recibió una condena definitiva en el caso de las escuchas telefónicas, conocido como Azibert-Bismuth. La Justicia lo declaró culpable de intentar obtener información reservada de un magistrado del Tribunal de Casación a cambio de prometer apoyo para un puesto en Mónaco. La sentencia fijó tres años de prisión, uno de ellos de cumplimiento efectivo bajo vigilancia electrónica.

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El juicio previsto para 2027 examinará exclusivamente las actuaciones relacionadas con la retractación de Takieddine. La acusación deberá demostrar si existió una operación coordinada para modificar el testimonio del empresario y si Sarkozy, Bruni y los demás imputados participaron en ella.

(Con información de AFP, Europa Press y Le Monde)