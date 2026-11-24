La fotografía policial documenta a la mujer detenida en Miami-Dade tras ser acusada de falsificar la escritura de la vivienda de una anciana. (NBC6 South Florida)

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Agentes del Sheriff de Miami-Dade arrestaron el jueves 19 de noviembre a Ailin de los Ángeles Fernández, de 62 años, acusada de falsificar documentos para quedarse con una finca de Redland valuada en USD 1,4 millones, según los registros del arresto citados por N+ Univision. La mujer la ofrecía en Airbnb como anfitriona destacada.

Una escritura de 2006 que apareció en 2022

La propiedad, de unos 4,8 acres (aproximadamente 1,9 hectáreas), pertenece a Blanca Méndez, de 87 años, quien la compró en 2003 y, según su abogado George Minski, permanecía en Colombia por problemas de salud. Se enteró de que algo andaba mal cuando recibió una carta, que Minski atribuyó a la oficina de tasación de impuestos, donde le informaban que el inmueble había sido transferido.

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Según un memorando presentado en el tribunal civil, Fernández registró en noviembre de 2022 una escritura fechada el 17 de julio de 2006, que transfería la casa por USD 10 a ella y a su padre. El hombre había muerto el 24 de julio de 2006, siete días después de esa fecha. Méndez negó haber firmado.

El detective del caso sostuvo que Fernández usó la plataforma LawDepot, plataforma estadounidense de plantillas de documentos legales, para crear la escritura y testamentos en 2022 con fecha de 2006. Una vez que la finca quedó a su nombre, el 10 de enero de 2023 obtuvo una hipoteca de USD 850.000, según los documentos del litigio.

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Juicio civil fallado a favor de Méndez y nueve cargos penales

La mujer acusada de falsificar la escritura de una vivienda comparece junto a su abogada ante un tribunal en el condado de Miami-Dade. (NBC6 South Florida)

Tras un juicio civil de cuatro días, un juez falló este mes a favor de Méndez. “Él determinó que, de hecho, ella falsificó una escritura”, dijo Minski a NBC 6, canal de televisión de Miami. El registro será corregido para reconocerla como dueña. Fernández negó las acusaciones en ese proceso y calificó la demanda de injusta.

En el caso penal, identificado como F-26-022686, enfrenta nueve cargos: fraude organizado por USD 50.000 o más, robo a una persona de edad avanzada, hurto mayor en primer grado por USD 100.000 o más, tres cargos por presentar documentos falsos y tres por usar documentos falsificados. Los cargos son acusaciones y no fueron probados.

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NBC 6 informó que se le concedió fianza y que saldría de la cárcel; Telemundo 51 informó añadió arresto domiciliario con monitoreo GPS. Su defensor público presentó un alegato de no culpabilidad y pidió juicio con jurado el 20 de noviembre.