Windows 11 tiene una falla que permite sortear la pantalla de bloqueo mediante el Narrador del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un investigador de seguridad publicó el 19 de noviembre un método para saltar la pantalla de bloqueo de Windows 11 mediante el Narrador, el lector de pantalla del sistema, y ejecutar programas en una computadora bloqueada. Microsoft dijo que trabaja en la corrección. Hasta ahora no existe parche.

El método, llamado FastUnlock, lo difundió en GitHub Abdelhamid Naceri, quien publica fallas de Windows con el alias Nightmare Eclipse. Según su informe, lo probó en Windows 11 versión 26H2 con las actualizaciones de noviembre instaladas y en un equipo con el cifrado BitLocker activado.

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Naceri escribió que pasó de hallar la falla a entrar en esa máquina en cinco minutos, y la atribuyó a “total negligencia” de Microsoft. Afirmó que el método funcionó de forma consistente en todas las computadoras que probó. No comprobó si sirve en Windows 10.

La técnica combina el acceso al Narrador con atajos de teclado para llegar a los ajustes de Windows desde la pantalla de bloqueo. (Europa Press)

Cómo funciona y qué se necesita

El ataque empieza en la pantalla de bloqueo. El atacante elige la opción de recuperar el PIN o la contraseña olvidados y, cuando aparece la ventana de la cuenta de Microsoft, pulsa las teclas Windows y U para encender el Narrador.

El Narrador abre entonces una ventana que no se ve en pantalla. Con la tecla de mayúsculas fijas apretada y las flechas, el atacante llega a un enlace de configuración, abre los Ajustes de Windows y, desde ahí, activa la reproducción automática de unidades externas. Al conectar un USB, se ejecuta el programa que contiene.

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Ese programa corre con los permisos de WsiAccount, una cuenta restringida del sistema que usa la pantalla de bloqueo. Según Naceri, el origen del error es el rediseño del Narrador: Microsoft no impidió que la nueva interfaz se ejecute en el contexto de la pantalla de bloqueo.

Al conectar un USB tras activar la reproducción automática, el equipo ejecuta el programa con permisos de la cuenta WsiAccount. (Europa Press)

Hay límites claros: hace falta acceso físico al equipo y que al menos una cuenta esté vinculada a una cuenta de Microsoft en línea. No hay componente remoto. El investigador reconoce que el método rompe la garantía de que una computadora con BitLocker bien configurado no puede abrirse aunque alguien la tenga en las manos.

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Reproducción independiente y respuesta de Microsoft

Kenneth Walker, ingeniero de investigación de inteligencia de amenazas de la empresa de seguridad ThreatLocker, reprodujo la técnica en una máquina de pruebas, según Cybernews. Entró como usuario WsiAccount y copió un archivo desde un medio externo. Publicó un video del procedimiento.

Un vocero de Microsoft dijo al medio que la empresa conoce el informe y trabaja para corregir el problema. Subrayó que la compañía defiende la divulgación coordinada, un proceso en el que el investigador avisa antes al fabricante para que repare la falla antes de hacerla pública. El sitio francés Les Numériques informó que Microsoft no había recibido ese aviso previo. Tampoco se asignó un número de vulnerabilidad (CVE), el código con que se catalogan las fallas conocidas.

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Un ingeniero de ThreatLocker reprodujo el método de forma independiente y difundió un video del procedimiento. (Europa Press)

Qué se puede hacer mientras tanto

ThreatLocker recomienda activar el PIN de BitLocker previo al arranque. Cybernews precisa que esa medida protege a un equipo apagado o hibernado, pero no a uno que ya inició Windows y está en la pantalla de bloqueo.

El valor predeterminado de BitLocker, que se apoya solo en el chip de seguridad TPM, desbloquea la unidad al encender el equipo. Por eso el atacante encuentra los datos accesibles, y por eso un portátil en suspensión es más vulnerable que uno apagado, según Les Numériques.

Entre las medidas recomendadas figuran apagar o hibernar el equipo en lugar de suspenderlo, desactivar la reproducción automática de unidades extraíbles y no dejar sin vigilancia computadoras encendidas. Quienes solo usan cuentas locales, sin cuenta de Microsoft, quedan fuera del método descrito.

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El ataque requiere acceso físico a la computadora y una cuenta vinculada a Microsoft; no funciona de forma remota. (Europa Press)

Las próximas actualizaciones de seguridad regulares de Microsoft están previstas para el 8 de diciembre, salvo que la empresa publique antes una corrección de emergencia.