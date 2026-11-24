FOTO DE ARCHIVO: Imagen facilitada por la Guardia Fronteriza de Finlandia que muestra el buque de carga ruso Sparta II, mientras continúan las labores de extinción del incendio en el golfo de Finlandia, el 22 de noviembre de 2026. Guardia Fronteriza de Finlandia/Imagen facilitada vía REUTERS

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, reconoció este martes que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron con drones el Sparta II, un carguero de bandera rusa que se incendió el sábado en el golfo de Finlandia cuando navegaba hacia Kaliningrado. En una entrevista con Bloomberg, Zelensky sostuvo que el barco transportaba armamento y que cualquier buque ruso con armas o carga sancionada es un objetivo legítimo, esté en aguas rusas o neutrales.

“Lo hemos hecho todo bien”, dijo el presidente ucraniano, quien admitió que la operación pudo inquietar a los socios de Kiev.

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La primera respuesta llegó desde Oslo. El ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, explicó que su Gobierno mantiene un diálogo con Ucrania sobre “la necesidad de la estabilidad en nuestras áreas próximas”. Añadió que no corresponde a Noruega decirle a Ucrania cómo defenderse de Rusia, pero pidió que actúe “dentro del derecho internacional”. Habló junto a su homólogo ucraniano, Yevgueni Jmara, con quien acordó ampliar la cooperación en defensa antiaérea.

Las Fuerzas de Defensa de Finlandia situaron el ataque al oeste de la isla rusa de Gogland. El buque quedó a la deriva y entró en aguas finlandesas, donde la Guardia Fronteriza evacuó a los dieciséis tripulantes y combatió el fuego durante horas con medios de Estonia y Rusia. El domingo, un remolcador ruso se lo llevó de vuelta.

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El Sparta II pertenece a Oboronlogistika, una empresa vinculada al Ministerio de Defensa ruso, y figura en la lista de sanciones de Estados Unidos por su presunto uso en el transporte de armas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el lunes el ataque de “tendencia muy peligrosa” y pidió a los países del Báltico que presionen a Kiev.

Una imagen satelital muestra una vista más cercana de la corbeta rusa Merkury volcada tras los presuntos ataques con drones ucranianos en Bengasi, Libia, el 23 de noviembre de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS T

El carguero fue el primero de tres barcos rusos alcanzados durante el fin de semana. En la madrugada del domingo, drones navales ucranianos hundieron la corbeta Merkury, amarrada en Bengasi, y dañaron el carguero MV Angara. Zelensky habló de “una operación ejemplar” y precisó que también fue destruido un helicóptero Ka-27. Según las autoridades y fuentes médicas locales, hubo al menos diez heridos entre rusos y libios.

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Musa al Koni, vicepresidente del Consejo Presidencial del Gobierno reconocido por la ONU, con sede en Trípoli, calificó el ataque de “declaración de guerra” contra Libia y pidió incluir a Zelensky en las listas internacionales de terroristas. En el este, la Cámara de Representantes también condenó la operación.

El portavoz de Exteriores ucraniano, Georgui Tiji, replicó que Kiev no traslada la guerra a Libia ni pretende implicar a terceros. “La amenaza a Libia fue creada precisamente por los buques de guerra y los transportes de armas rusos que llegan allí con regularidad”, declaró, según Ukrinform, agencia de noticias estatal ucraniana.

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Las autoridades del este libio, alineadas con el mariscal Jalifa Haftar, explicaron que la Merkury hacía escala para repostar en su regreso a Rusia, conforme a acuerdos marítimos firmados con Moscú. Libia tiene dos administraciones rivales desde la caída de Muamar Gadafi en 2011, una fractura que se agravó con el aplazamiento de las elecciones de diciembre de 2021. En marzo, el metanero ruso Arctic Metagaz fue atacado cerca de Malta, y funcionarios libios dijeron a AP que los drones habían salido de una instalación militar en Trípoli.

La misión de la ONU en Libia pidió una investigación independiente. Al Koni reclamó una sesión urgente del Consejo de Seguridad.