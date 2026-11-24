La Comisión de Servicios Públicos de California autorizó a PG&E una recaudación tarifaria provisional de hasta USD 456 millones (REUTERS/Carlos Barria)

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Los clientes de Pacific Gas & Electric (PG&E) podrían afrontar un aumento aproximado del 1,3 % en sus facturas de electricidad a partir de 2027.

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) autorizó el 19 de noviembre una recuperación tarifaria provisional de hasta USD 456 millones, mientras revisa el expediente de la compañía.

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La estimación oficial equivale a cerca de un 3 % en las tarifas eléctricas antes de las compensaciones vinculadas con el gas natural. El efecto final sobre cada boleta dependerá del consumo, el plan contratado y los demás cargos aplicables.

La autorización es provisional: PG&E podrá recaudar esos recursos durante el análisis del caso, pero deberá reembolsar a los clientes cualquier monto que la comisión determine posteriormente como injustificado o irrazonable.

Las decisiones se produjeron antes de la asunción del gobernador electo Xavier Becerra, quien prometió congelar las tarifas eléctricas. Dos de los cinco integrantes de la CPUC, todos designados por el gobernador saliente Gavin Newsom, terminan sus mandatos en enero.

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El gobernador electo Xavier Becerra prometió congelar las tarifas eléctricas antes del recambio de autoridades en la comisión reguladora (REUTERS/Mike Blake)

PG&E podrá recaudar hasta USD 456 millones mientras la CPUC revisa el caso

La recuperación tarifaria provisional autorizada permite a PG&E recaudar hasta USD 456 millones de cara a 2027. La resolución no establece un importe promedio en dólares para cada hogar y mantiene abierto el análisis de los gastos presentados por la empresa.

Mike Gazda, portavoz de PG&E, afirmó que la autorización no necesariamente elevará las boletas porque otros cargos vencerán al cierre del año.

La empresa, además, advirtió que podría demorar conexiones para nuevos desarrollos de viviendas y otros proyectos mientras posterga USD 2.000 millones de inversiones en infraestructura.

La compañía vinculó esa decisión con la falta de una ley que amplíe la protección de los accionistas de las eléctricas frente a eventuales responsabilidades por futuros incendios forestales.

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Jamie Court, presidente de Consumer Watchdog, cuestionó la aprobación de nuevas tarifas antes del cambio de gobierno y pidió explicaciones sobre los planes de gasto de la empresa.

PG&E postergó inversiones en infraestructura por USD 2.000 millones ante la falta de protecciones legales frente a incendios forestales (REUTERS/Carlos Barria)

San Diego Gas & Electric espera una definición sobre una suba del 3,7 %

La CPUC tiene previsto tratar el 3 de diciembre una propuesta que elevaría un 3,7 % las facturas de los clientes de San Diego Gas & Electric (SDG&E).

La información conocida tampoco establece un monto único en dólares para todos los hogares, ya que el efecto varía según el nivel de consumo y la estructura tarifaria de cada cliente.

Una parte importante de ese pedido financiaría un programa de inspección con drones valuado en USD 662 por poste. La cifra contrasta con los USD 3 a USD 18 por poste de las inspecciones sin esos equipos.

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SDG&E defendió el sistema con el argumento de que las revisiones aéreas detectan problemas de seguridad con una frecuencia casi diez veces mayor que las patrullas terrestres tradicionales.

La comisión también estudia otras medidas tarifarias para las tres mayores empresas eléctricas privadas del estado, informó Los Angeles Times.

Mark Toney, director ejecutivo de Utility Reform Network, señaló que esas compañías mantienen 39 solicitudes de aumento pendientes de análisis.

San Diego Gas & Electric solicitó un incremento del 3,7 % en las tarifas para financiar inspecciones del tendido eléctrico con drones (REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo)

El cargo fijo de USD 24 mensuales sigue bajo revisión

Además de los cargos ligados al consumo, los usuarios de las principales eléctricas privadas de California afrontan un cargo fijo mensual de USD 24, incluso si consumen poca o ninguna electricidad. Los hogares de menores ingresos pagan una cifra inferior.

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El presidente de la CPUC, John Reynolds, ordenó en septiembre elaborar una propuesta para modificar ese cargo. La revisión responde a una norma presupuestaria impulsada por Newsom en 2022, que estableció que la tarifa fija debía considerar los ingresos de cada hogar.

En 2023, Southern California Edison propuso un cargo mensual de USD 85 para familias con ingresos superiores a USD 180.000.

PG&E planteó USD 92 y SDG&E, USD 128. Tras los reclamos recibidos, la comisión aprobó el actual cobro uniforme de USD 24, con descuentos para clientes de bajos ingresos.

Brian Turner, director sénior de Advanced Energy United, advirtió que el calendario para revisar esa tarifa podría condicionar las propuestas de Becerra sobre la asequibilidad de la electricidad.

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Las tres empresas afirmaron que no presentaron pedidos para modificar el cargo fijo, mientras que la comisión indicó que cualquier iniciativa será sometida a comentarios públicos.

Las tarifas de electricidad en California se consolidaron como las segundas más altas de Estados Unidos detrás de Hawái (REUTERS/Carlos Barría)

Incendios forestales y deudas presionan sobre las tarifas eléctricas

Las alzas se suman a otros costos que las empresas buscan trasladar a las boletas. Southern California Edison obtuvo en octubre un aumento del 1,5 % para que los usuarios cubran gran parte de los daños atribuidos al incendio Woolsey de 2018. La compañía ya había recibido el año anterior otra suba superior al 10 %.

Edison deberá atravesar otro proceso para determinar su responsabilidad por el incendio Eaton, que causó 19 muertes en Altadena y destruyó miles de viviendas.

Investigadores estatales concluyeron que el fuego se originó por un arco eléctrico en una línea de transmisión fuera de servicio de la empresa en Eaton Canyon.

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La ley estatal AB 1054, aprobada en 2019, no fija un tope general de USD 4.300 millones: establece una fórmula basada en el 20 % de la base de capital de transmisión y distribución de cada compañía, dentro del Fondo de Incendios Forestales de USD 21.000 millones. Para Southern California Edison, los USD 4.300 millones corresponden a un límite individual estimado.

Por su parte, una propuesta de la CPUC permitiría a PG&E evitar gran parte de los costos vinculados con los incendios Kincade, de 2019, y Dixie, de 2021.

El gobernador de California, Gavin Newsom, designó a los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos que aprobó la recuperación tarifaria provisional para PG&E antes del cambio de gobierno (REUTERS/Jonathan Ernst)

Organizaciones de consumidores sostienen que la empresa fue negligente; la compañía aceptó pagar USD 55 millones en un acuerdo que llevó al retiro de cargos penales relacionados con el incendio Kincade. La resolución definitiva podría votarse desde el próximo mes.

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Durante la sesión del 19 de noviembre, clientes también rechazaron una propuesta que facilitaría los cortes de servicio por falta de pago.

Casi uno de cada cinco hogares californianos acumula deudas de electricidad vencidas, según la oficina de defensores públicos de la comisión.

La CPUC no determinó que los USD 456 millones fueran irrazonables ni ordenó su devolución. La autorización es provisional y establece que PG&E deberá reembolsar a los clientes solo los montos que, tras la revisión del caso, sean declarados injustificados o irrazonables.

Desde 2019, las tarifas residenciales de electricidad de California pasaron del séptimo al segundo puesto entre las más altas de Estados Unidos, solo por detrás de Hawái, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos. La próxima definición sobre la suba para los clientes de SDG&E está prevista para el 3 de diciembre.