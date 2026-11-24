La directora interina de la EOIR, Sirce Owen, dispuso una normativa que elimina las audiencias preliminares para extranjeros con representación legal (REUTERS/Shannon Stapleton)

Guardar

Las cortes de inmigración de Estados Unidos modificarán el trámite de los casos de extranjeros que cuentan con representación legal: una nueva directiva elimina las audiencias preliminares y establece plazos de 10 días para presentar argumentos por escrito y solicitudes de protección frente a la deportación.

La medida fue dispuesta el lunes 23 de noviembre por Sirce Owen, directora interina de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), y cambia los tiempos y procedimientos que deberán seguir abogados y migrantes durante sus procesos.

PUBLICIDAD

Cuáles son las modificaciones

El memorando 27-02 reemplaza una normativa vigente desde abril de 2021 y modifica la primera etapa de los procesos de deportación en Estados Unidos. Hasta ahora, los inmigrantes debían presentarse a una convocatoria inicial, conocida como “audiencia de calendario maestro”.

Allí, el juez identificaba a las partes, informaba los cargos que el Gobierno les atribuía y establecía cómo continuaría el expediente. En esa primera cita no se decidía todavía si la persona podía permanecer en el país.

Con la nueva disposición, esa audiencia podrá ser reemplazada por un intercambio de escritos entre las partes, siempre que el inmigrante tenga un abogado o representante acreditado y se cumplan los requisitos establecidos.

PUBLICIDAD

Para ello, el profesional debe presentar ante el tribunal el formulario EOIR-28, que acredita que asumió la representación del caso, al menos 15 días antes de la audiencia inicial. Si cumple con ese plazo, el tribunal cancelará la cita y enviará una orden con las fechas para presentar la documentación.

Una vez cancelada la audiencia inicial, comienza la primera etapa del procedimiento escrito. El juez deberá determinar si el inmigrante es deportable, es decir, si los cargos formulados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifican su expulsión de Estados Unidos.

Por consiguiente, las partes tendrán 10 días corridos para presentar sus argumentos y las pruebas sobre esos cargos. Después contarán con otros 20 días para responder a los planteos de la contraparte. El juez podrá entonces resolver si la persona es deportable, pedir más información o convocar a una audiencia.

PUBLICIDAD

Si el juez determina que los cargos están probados y que la persona es deportable, se abrirá una segunda etapa. El inmigrante tendrá entonces 10 días para presentar una solicitud de protección frente a la deportación, junto con los documentos que respalden su pedido.

Entre las alternativas posibles están el asilo, la suspensión de la deportación y la protección prevista en la Convención contra la Tortura. Si el expediente está listo para que el juez evalúe esa solicitud, se programará una audiencia de fondo.

En esa instancia se analizarán las pruebas y los testimonios antes de decidir si el inmigrante puede permanecer en el país. La directiva indica que esa audiencia deberá fijarse dentro de los 90 días, según la disponibilidad del tribunal.

PUBLICIDAD

A quiénes alcanza el cambio y qué pasa si no cumplen los plazos

La nueva modalidad se aplicará, en general, a los procesos iniciados desde el 23 de noviembre de 2026. Los casos que ya estaban en trámite también podrán incorporarse, pero el juez deberá evaluar cada uno y decidir si corresponde.

Si el abogado presenta el formulario EOIR-28 con menos de 15 días de anticipación, la audiencia inicial no se cancelará. El inmigrante deberá presentarse a esa cita y a las demás que el tribunal haya programado, salvo que reciba una notificación formal que indique lo contrario.

Los plazos son especialmente importantes porque no cumplirlos puede perjudicar la defensa del inmigrante. El reglamento federal 8 C.F.R. § 1003.31(c) permite que el juez considere que una solicitud o un documento presentado fuera de término fue abandonado. Si la persona no responde por escrito a los cargos, el DHS puede pedir una orden final de deportación.

PUBLICIDAD

Los días se cuentan de manera corrida: incluyen fines de semana y feriados. Si alguna de las partes necesita más tiempo, puede solicitar una prórroga mediante una presentación escrita, pero el juez debe aprobarla.

El memorando fue emitido por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), el organismo del Departamento de Justicia que administra los tribunales migratorios. La disposición aclara que es una directiva interna y que no crea derechos que puedan reclamarse judicialmente. Por eso, cada persona alcanzada por el cambio deberá revisar las notificaciones de su expediente y consultar con su representante legal.