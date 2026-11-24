La AAA proyecta que 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros durante el período festivo de Acción de Gracias (REUTERS/Mike Segar)

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Los viajeros del Día de Acción de Gracias afrontan la semana más cara y caótica de los últimos años, con demoras aéreas, clima adverso y precios récord de combustible que complican los desplazamientos de millones de estadounidenses.

La semana de Acción de Gracias arranca con turbulencias en todos los frentes: fallas tecnológicas que sacudieron el sistema de aviación, tormentas en ambas costas y tarifas aéreas en su punto más alto en una década, según informó Associated Press.

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Según proyecciones de la AAA (Automobile Club Association), 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares entre el martes previo al feriado y el lunes siguiente, una cifra apenas 121.000 personas por debajo del récord del año pasado.

La TSA prevé el control de 17,6 millones de pasajeros en las terminales aéreas entre el 24 y el 30 de noviembre (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los precios del combustible podrían superar un récord histórico

El costo de moverse no da tregua. La gasolina regular promedió USD 3,82 por galón el domingo, frente a los USD 3,08 de hace un año, según la AAA. Si los precios se sostienen, este Día de Acción de Gracias superaría el récord previo de USD 3,58 registrado en 2022. El diésel, por su parte, se ubica en USD 5,82 por galón, un 54% por encima del nivel del año pasado.

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Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, señaló que la disparidad entre estaciones de servicio es amplia, ya que algunas aún no trasladaron a sus precios la baja del crudo. Algunos estados —como Ohio, Georgia, Indiana y Carolina del Norte— suspendieron temporalmente sus impuestos a la gasolina.

Para reducir el gasto en combustible durante el viaje en auto, los expertos recomiendan lo siguiente:

Usar aplicaciones para comparar precios de gasolina en el trayecto y en el punto de partida.

Activar el control de crucero , que reduce el consumo durante la marcha.

No superar los 113 km/h (70 mph) .

Viajar en horarios de bajo tráfico para evitar embotellamientos.

Retirar objetos innecesarios del vehículo para reducir el peso y mejorar la eficiencia.

Sumarse a clubes mayoristas o programas de fidelidad que ofrezcan precios preferenciales en combustible.

El precio de la gasolina regular se ubicó en USD 3,82 por galón y se acerca al récord registrado en 2022 (REUTERS/Daniel Cole)

Tráfico intenso en las tardes del martes y miércoles

La empresa de análisis de tráfico Inrix identificó el martes y el miércoles como los días de mayor congestión en las carreteras, mientras que el domingo y el lunes siguientes serán los más cargados en sentido contrario. Las principales áreas metropolitanas —Nueva York, Washington, Los Ángeles y Boston— podrían registrar más del doble de su congestión habitual.

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La recomendación central de Inrix es salir por la mañana para evitar las horas pico, que se concentran en la tarde y la noche. Quienes tengan flexibilidad horaria pueden optar por conducir el propio día del feriado, cuando la circulación tiende a ser mínima.

La firma Inrix identificó las tardes del martes y del miércoles como los períodos con mayor congestión en las rutas (REUTERS/Kamil Krzaczynski)

El kit de emergencia puede ser decisivo ante imprevistos en ruta

Ante condiciones climáticas adversas y posibles accidentes en cadena, el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) recomienda revisar los elementos de emergencia del vehículo cada seis meses. Una lista básica incluye:

Mecánica:

Neumático de repuesto correctamente inflado, llave de ruedas y gato trípode.

Cables de arranque y herramienta multiuso.

Linterna con pilas de repuesto y cinta adhesiva de tela.

Primeros auxilios:

Gasas, vendas, pomada antibiótica y compresas frías instantáneas.

Aspirinas, guantes sin látex, tijeras, termómetro y pinzas.

Alimentación:

Agua potable y alimentos no perecederos de alta energía: nueces, fruta seca y caramelos.

Clima:

Campera impermeable, cepillo para nieve, pala y ropa abrigada.

Arena para tracción y fluido limpiaparabrisas.

Varios:

Brújula, chaleco reflectante, extintor de incendios y cargador de celular.

El Consejo Nacional de Seguridad recomienda revisar el kit de emergencia del vehículo cada seis meses; el equipo debe incluir elementos mecánicos y de primeros auxilios, entre otros (Magnific)

Llegar con horas de anticipación para evitar demoras en los aeropuertos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) prevé controlar a 17,6 millones de pasajeros entre el 24 y el 30 de noviembre. Se espera que solo el domingo más de 3 millones de personas viajen en avión.

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La TSA recomendó llegar al menos dos horas antes de vuelos domésticos y tres horas antes de vuelos internacionales para cubrir el estacionamiento, el check-in, la entrega de equipaje y el control de seguridad, difundió la agencia AP.

Además, es clave considerar que los líquidos y salsas en envases de más de 100 mililitros —incluidos salsa de arándanos, gravy, jarabe de maple y conservas— deben ir en el equipaje facturado. Tartas, carnes y guisos sólidos sí pueden transportarse como equipaje de mano.

Las tarifas aéreas domésticas para Acción de Gracias subieron más de un tercio respecto al año anterior, según Hopper (REUTERS/Eduardo Munoz)

Cambiar la fecha de viaje por un día o dos puede generar ahorros

Los precios de los pasajes aéreos alcanzaron su nivel más alto en 10 años. Según la plataforma de reservas Hopper, los vuelos domésticos de ida y vuelta para Acción de Gracias subieron más de un tercio respecto del mismo período del año pasado, mientras que las búsquedas para Navidad arrojan un alza del 40%, con un promedio de USD 466 por trayecto de ida y vuelta.

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Hayley Berg, economista principal de Hopper, sugirió ajustes de agenda de uno o dos días para quienes tengan flexibilidad: volar el propio día del feriado en lugar del miércoles previo, o regresar el lunes o martes siguiente en vez del domingo, puede representar un ahorro considerable. Del mismo modo, salir el lunes o martes antes de Navidad, en lugar del fin de semana previo, suele ser más económico.

Berg también aconsejó explorar distintas aerolíneas y aeropuertos alternativos. Este es el primer período festivo sin Spirit Airlines, que cerró sus operaciones en mayo, pero Frontier y Allegiant siguen operando como opciones de bajo costo. Al comparar precios, conviene sumar los cargos por equipaje y selección de asiento, que suelen encarecer el pasaje final.

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“Si vas de vacaciones en lugar de visitar familia, busca ofertas desde tu aeropuerto local que quizás no hayas considerado antes”, aconsejó Berg en declaraciones recogidas por Associated Press.

Con la desaparición de Spirit Airlines en mayo pasado, Frontier y Allegiant se consolidaron como las principales opciones de bajo costo (REUTERS/Eric Lee)

Fallas técnicas y mal tiempo suman incertidumbre a los vuelos

Las turbulencias de esta temporada comenzaron antes del feriado. Una falla en la red de la FAA (Administración Federal de Aviación) provocó la paralización de vuelos más larga en 25 años, mientras que United Airlines y Delta Air Lines registraron interrupciones propias que derivaron en cientos de demoras.

Delta confirmó que el domingo su sistema automatizado de cálculo de peso de aeronaves falló, afectando más de 1.000 vuelos.

El clima suma otro factor de riesgo. El servicio meteorológico prevé lluvias intensas y vientos fuertes en la costa Este a partir del miércoles por la noche, con impacto en el área de Nueva York el propio día del feriado y extensión hacia Maine el viernes.

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Una falla en el sistema automatizado de cálculo de peso de Delta Air Lines afectó a más de 1.000 vuelos (REUTERS/Eduardo Munoz)

Mientras que en la costa Oeste, se esperan inundaciones costeras moderadas a graves desde el estado de Washington hasta el sur de California por las mareas más altas del año.

La portavoz de AAA Aixa Diaz, según AP, relativizó el impacto: “Los viajeros son resilientes y, por lo que hemos visto en el pasado, hace falta mucho para que quienes viajan en días festivos se queden en casa”.