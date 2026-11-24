Las herramientas de inteligencia artificial permiten detectar si los comercios inflaron los precios antes de las rebajas de Black Friday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial es una aliada clave para aprovechar las ofertas de Black Friday y, al mismo tiempo, evitar falsos descuentos y encontrar los productos que realmente valen la pena.

Detrás de las rebajas anunciadas, muchas tiendas suben el precio semanas antes para después presentarlo como una oferta mayor. Frente a esa práctica, hay distintas formas de usar asistentes como ChatGPT o Gemini para verificar si un descuento es real o programar agentes que rastreen precios de manera autónoma.

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Cómo usar la IA para detectar un descuento real

El experto en tecnología Manuel Murcia, conocido en redes como @el_hipster, explicó que un simple mensaje en ChatGPT con la búsqueda web activada permite saber si una oferta de Black Friday es auténtica.

Basta con pedirle a una inteligencia artificial con acceso a internet que revise el precio de un producto en los últimos meses, lo compare con el valor actual en distintas tiendas y verifique si existen cupones o alternativas más baratas antes de decidir la compra.

Las instrucciones a la inteligencia artificial solicitan recomendaciones sobre si conviene comprar de inmediato o esperar al Cyber Monday. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El prompt pide a la IA cuatro datos concretos: dónde está más barato el producto ahora mismo y su enlace, a qué precio estuvo en los meses previos, si existen cupones aplicables y qué alternativas similares y más económicas hay disponibles. También solicita una recomendación final sobre si conviene comprar de inmediato, esperar al Black Friday o aguardar al Cyber Monday.

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Cómo delegar la búsqueda de ofertas a la IA

Existen distintos grados de automatización para que la inteligencia artificial trabaje sin intervención constante del usuario. El primer nivel consiste en usar asistentes con acceso a internet, como Gemini, Perplexity o ChatGPT, combinados con rastreadores de historial de precios como Keepa o CamelCamelCamel.

Con esos datos, se le puede pedir a la IA que compare opciones en una tabla con precio, especificaciones y enlaces, o que evalúe si una rebaja fue inflada semanas antes.

El segundo nivel implica crear un agente sin programar, mediante plataformas como n8n o Make, que ofrecen planes gratuitos o económicos.

Las plataformas n8n y Make permiten estructurar agentes sin código para enviar avisos de compra por Telegram, WhatsApp o correo electrónico. (Imagen ilustrativa Infobae)

La estructura típica incluye un disparador que ejecuta el flujo cada dos o cuatro horas, un extractor web con herramientas como Firecrawl, Apify o Browse AI que recorre las URLs de interés, y un nodo de IA que analiza el texto extraído con una instrucción precisa: identificar el precio y la disponibilidad, y responder en formato JSON si conviene comprar. Si la condición se cumple, el sistema envía una alerta inmediata por Telegram, WhatsApp o correo electrónico.

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El tercer nivel está dirigido a quienes programan: consiste en construir un agente propio en Python alojado en GitHub Actions, que corre de forma automática cada hora sin necesidad de pagar un servidor.

Este agente combina una herramienta de navegación y extracción como Firecrawl o Playwright, una API de razonamiento como Gemini u OpenAI para filtrar productos según el presupuesto, un archivo JSON o SQLite que guarda el último precio visto para evitar alertas repetidas, y un bot de Telegram que envía el aviso al celular del usuario.

Cómo usar el modo agente de ChatGPT paso a paso

La cuenta de TikTok, xabatzz, difundió una función disponible en ChatGPT que permite activar un “modo agente” capaz de navegar por internet en busca de ofertas. El proceso comienza al pulsar el botón de opciones adicionales dentro del chat y seleccionar esa modalidad.

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La cuenta xabatzz difundió el uso del modo agente de ChatGPT para revisar tiendas como Amazon y Miravia con los costos de envío incluidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez activado el modo agente, se introduce un prompt que indica: buscar el producto en tiendas online o marketplaces como Amazon, Miravia u otras disponibles, comparar precios, incluir los costos de envío, aplicar cupones vigentes y recomendar la opción más barata junto con el procedimiento de compra.

Según el contenido de xabatzz, al iniciar la tarea la IA abre un escritorio virtual y navega por distintas páginas durante unos quince minutos antes de entregar un resumen con los sitios consultados y la mejor opción encontrada.