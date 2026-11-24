El Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de la ONU evaluó el grado de modernización digital en 194 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó la edición 2026 de su Informe sobre Gobierno Electrónico, una investigación que cumple 25 años y permite comparar el grado de modernización tecnológica de las administraciones públicas en todo el mundo. El estudio analiza cómo los gobiernos incorporan herramientas digitales para prestar servicios, gestionar sus organismos y facilitar la relación con los ciudadanos.

En esta edición, el organismo evaluó a 194 países mediante el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés), que utiliza una escala de 0 a 1 y combina tres indicadores con la misma ponderación. El primero mide la disponibilidad y calidad de los servicios públicos que pueden realizarse por internet; el segundo examina la infraestructura de telecomunicaciones, como las condiciones de conectividad necesarias para acceder a esas prestaciones; y el tercero considera el capital humano, a partir de factores educativos y de las capacidades de la población para utilizar las tecnologías digitales.

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De esta manera, una puntuación más cercana a 1 representa un mayor nivel de desarrollo en el conjunto de esas tres dimensiones. El índice no mide únicamente cuántos trámites ofrece un Estado en línea, sino también si cuenta con la infraestructura necesaria y con una población que pueda aprovechar esos servicios. Según los resultados, 151 de los 194 países alcanzaron niveles altos o muy altos de desarrollo digital.

Estos son los diez países con las puntuaciones más elevadas:

Corea del Sur

Corea del Sur recuperó el primer puesto mundial en desarrollo de gobierno digital tras doce años.

La República de Corea recuperó el liderazgo mundial después de doce años y se convirtió en el país con mayor desarrollo de gobierno digital. Su resultado se apoya en un desempeño elevado en las tres dimensiones: obtuvo 0,9966 en servicios en línea, 0,9465 en capital humano y 0,9953 en infraestructura de telecomunicaciones.

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El país cuenta con una administración pública ampliamente digitalizada, con plataformas que permiten centralizar gestiones y facilitar el acceso de los ciudadanos a distintos organismos estatales.

Dinamarca

Dinamarca ocupa el segundo puesto y mantiene una de las posiciones más destacadas de Europa. Sus principales fortalezas están en la infraestructura de telecomunicaciones, donde obtuvo 0,9995 puntos, y en el capital humano, con 0,9611.

El modelo danés se caracteriza por la integración de servicios públicos y el intercambio de información entre organismos estatales. La disponibilidad de plataformas digitales permite realizar numerosas gestiones administrativas sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas gubernamentales.

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Aunque descendió del primer lugar que había conseguido en 2024, continúa dentro del grupo de países con mejores resultados en las tres dimensiones evaluadas.

Singapur

Singapur alcanzó el tercer puesto y consiguió la máxima puntuación posible en servicios en línea, con 1 punto. También obtuvo 0,9874 en infraestructura de telecomunicaciones y 0,9291 en capital humano.

Su estrategia combina la digitalización de procedimientos administrativos con inversiones tecnológicas y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. El país utiliza plataformas integradas para facilitar la relación entre ciudadanos, empresas y organismos públicos.

La ONU identificó una brecha entre la oferta de trámites digitales y la infraestructura necesaria para su acceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Arabia Saudita

Arabia Saudita consiguió el cuarto lugar y registró la puntuación máxima en dos componentes: servicios en línea e infraestructura de telecomunicaciones. En capital humano obtuvo 0,9163.

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La transformación de su administración pública está vinculada con Vision 2030, el programa de reformas impulsado por el Gobierno saudita. Entre sus objetivos se encuentran modernizar los organismos estatales, ampliar las prestaciones digitales e incorporar nuevas tecnologías a la gestión pública.

El resultado representa una mejora respecto de 2024, cuando había obtenido 0,9602 puntos y también formaba parte del grupo de desempeño muy alto.

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos se ubicó en el quinto puesto, con la máxima calificación en infraestructura de telecomunicaciones y 0,9977 en servicios en línea. Su resultado en capital humano fue de 0,9155.

El país desarrolló una estrategia de digitalización que incluye identificación electrónica, plataformas de atención ciudadana y servicios gubernamentales accesibles desde dispositivos móviles.

Dubái también aparece entre las ciudades con mejores resultados en el índice de servicios digitales locales de Naciones Unidas, que evalúa el desempeño de los gobiernos municipales y sus portales oficiales.

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Islandia

Islandia ocupa el sexto lugar, con resultados equilibrados en las tres dimensiones. Alcanzó 0,9355 en servicios en línea, 0,9568 en capital humano y 0,9748 en infraestructura de telecomunicaciones.

El país nórdico combina una amplia disponibilidad de conectividad con capacidades educativas y tecnológicas que facilitan la utilización de herramientas digitales. Su administración electrónica permite realizar diferentes gestiones públicas a distancia.

En comparación con la edición de 2024, Islandia descendió un puesto, del quinto al sexto lugar, aunque permanece dentro de los diez países mejor posicionados.

Islandia combina una amplia disponibilidad de conectividad con capacidades educativas y tecnológicas que facilitan la utilización de herramientas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reino Unido

El Reino Unido quedó en la séptima posición, con 0,9459 en servicios digitales, 0,9507 en capital humano y 0,9691 en infraestructura de telecomunicaciones.

Su modelo de administración pública contempla plataformas centralizadas y servicios organizados alrededor de diferentes acontecimientos de la vida de las personas. Entre ellos figuran el nacimiento de un hijo, la búsqueda de empleo, el acceso a prestaciones y la jubilación.

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Estonia

Estonia ocupa el octavo puesto y continúa entre los referentes internacionales en administración electrónica. Obtuvo 0,9624 en servicios en línea, 0,9281 en capital humano y 0,9720 en infraestructura de telecomunicaciones.

El país báltico construyó un sistema estatal basado en la identificación electrónica y el intercambio de información entre organismos. Su experiencia en interoperabilidad permite que distintas instituciones compartan datos para facilitar los procedimientos administrativos.

A pesar de sus resultados, Estonia retrocedió desde el segundo lugar que había ocupado en 2024. Su puntuación pasó de 0,9727 a 0,9542.

Finlandia

Finlandia alcanzó el noveno puesto y obtuvo uno de los resultados más elevados en capital humano: 0,9854 puntos. En servicios en línea consiguió 0,9099 y en infraestructura de telecomunicaciones, 0,9651.

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La formación de la población y las capacidades educativas constituyen componentes centrales de su desempeño. El país combina esas condiciones con servicios públicos digitales y una infraestructura que facilita el acceso a los procedimientos administrativos.

Australia

Australia completa los diez primeros lugares y obtuvo la máxima puntuación en capital humano, con 1 punto. En servicios en línea alcanzó 0,9109 y en infraestructura de telecomunicaciones, 0,9429.

El país avanzó en la modernización de sus prestaciones nacionales y en la integración de plataformas digitales para facilitar la realización de trámites.

Australia avanzó en la modernización de sus prestaciones nacionales y en la integración de plataformas digitales para facilitar la realización de trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance mundial y las brechas que persisten

El promedio mundial del EGDI pasó de 0,6382 puntos en 2024 a 0,6675 en 2026, lo que representa un crecimiento del 4,6%.

El grupo de desarrollo muy alto también se amplió: pasó de 18 a 21 integrantes. Además de la recuperación de Estados Unidos, que quedó en el puesto 13, se incorporaron Irlanda, Kazajistán y Polonia. Japón, que anteriormente pertenecía a ese segmento, descendió al nivel alto y quedó en la posición 29.

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Entre los tres componentes del índice, los servicios en línea registraron el mayor crecimiento, con un aumento del 12% respecto de 2024. La infraestructura de telecomunicaciones avanzó un 2,1%, mientras que el capital humano creció apenas un 0,6%.

En la comparación regional, Europa conserva el primer lugar, con un promedio de 0,8595 puntos, seguida por Asia, América, Oceanía y África. Sin embargo, las dos últimas regiones registraron avances importantes. Oceanía creció un 15,5% y África, un 10,5%, aunque ambas todavía enfrentan dificultades estructurales para extender sus servicios.

Uno de los movimientos destacados en América Latina fue el descenso de México, que pasó de la categoría de desarrollo muy alto a la de nivel alto. El país obtuvo 0,7411 puntos y quedó en el puesto 88 mundial. Por su parte, la Ciudad de México ocupó la posición 63 en el Índice de Servicios en Línea a Nivel Local (LOSI).

La ONU atribuyó las dificultades a las diferencias territoriales, los problemas de conectividad y las desigualdades en la adopción de herramientas digitales. La evaluación también identificó una distancia entre el desarrollo de los servicios en línea y las condiciones de infraestructura y capital humano necesarias para utilizarlos.