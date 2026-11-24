Microsoft activó un Código Rojo interno tras una interrupción de 24 horas que dejó sin servicio a empresas y gobiernos de todo el mundo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT

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Microsoft activó un Código Rojo interno después de que una interrupción de 24 horas, entre el 12 y el 13 de noviembre de 2026, dejara sin servicio aplicaciones de su entorno laboral en gobiernos y empresas de todo el mundo.

El fallo surgió por un defecto de escalabilidad de Windows que la empresa introdujo más de tres meses atrás y no detectó hasta que afectó a sus sistemas globales. Microsoft descartó que la causa hubiera sido una actividad cibernética o agentes autónomos de inteligencia artificial, según Reuters.

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El vicepresidente ejecutivo, Charles Lamanna, afirmó durante una revisión interna que el componente afectado había acumulado “aproximadamente diez años de fallos aceptables”. Esa tolerancia arquitectónica derivó en la interrupción de mayor impacto para los clientes en la historia de Exchange Online, de acuerdo con Jason Henderson, presidente de M365 Core.

El apagón afectó a Exchange Online, Outlook, Teams y Copilot. Henderson ordenó que la resolución de las fallas se convirtiera en la máxima prioridad de los equipos de ingeniería.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, tomó la decisión al entender que la falla está afectando la reputación de los clientes. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué significa Código Rojo en Microsoft

En el argot corporativo de Microsoft, el “Código Rojo” es mucho más que una simple alerta técnica: funciona como un estado de excepción que suspende la burocracia habitual de la compañía. Cuando la alta gerencia activa este protocolo, se establecen salas de crisis permanentes —conocidas en la industria como ‘war rooms’— donde ingenieros de distintas divisiones trabajan de forma ininterrumpida y bajo supervisión directa de los vicepresidentes.

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En esta instancia, se congelan los lanzamientos comerciales y las nuevas funciones para concentrar el talento humano y el poder de cómputo en un único objetivo: contener la hemorragia operativa y auditar cada línea de código comprometida.

Esta medida extraordinaria no se reserva únicamente para caídas de servidores, sino que también se ha utilizado históricamente ante amenazas existenciales o brechas de ciberseguridad críticas. A lo largo de las últimas décadas, Redmond recurrió a dinámicas similares cuando vulnerabilidades de día cero ponían en jaque la integridad de Windows a nivel global o cuando el avance repentino de un competidor obligaba a rediseñar toda su estrategia de producto en tiempo récord. En todos los casos, la etiqueta funciona como un mensaje interno inequívoco de que la reputación y la confianza de los clientes corporativos están en juego.

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El Código Rojo entra en una segunda fase de escrutinio y rendición de cuentas que suele extenderse durante semanas o meses. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Una vez que la emergencia inmediata logra estabilizarse, el Código Rojo entra en una segunda fase de escrutinio y rendición de cuentas que suele extenderse durante semanas o meses. Los líderes de área deben presentar informes detallados ante el comité ejecutivo explicando qué falló en los controles de calidad y por qué los sistemas de monitoreo no detectaron el problema a tiempo.

De estas revisiones nacen nuevas políticas de ingeniería, como despliegues de actualizaciones más graduales o mayores exigencias de redundancia, con la meta de evitar que un error técnico vuelva a escalar hasta convertirse en una crisis mundial.

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La empresa definió cinco líneas de trabajo para reducir la carga de sus plataformas, dividir geográficamente el tráfico y acelerar los mecanismos de recuperación. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo

La fragmentación interna durante la respuesta al apagón

Los ingenieros enfrentaron una “niebla de guerra” porque las herramientas de diagnóstico dispersaron la información sobre el estado de los sistemas, afirmó la vicepresidenta corporativa, Amanda Silver. Los equipos intercambiaron más de 11.000 mensajes en 11 chats separados de Teams para reunir los datos necesarios durante la emergencia.

La empresa definió cinco líneas de trabajo para reducir la carga de sus plataformas, dividir geográficamente el tráfico y acelerar los mecanismos de recuperación. El objetivo operativo fijó una resolución mundial en menos de una hora ante futuras interrupciones.

Microsoft previó apoyarse en agentes de inteligencia artificial para que los ingenieros identifiquen con mayor rapidez los problemas dentro de sus sistemas. Un portavoz confirmó a Reuters que los equipos trabajaban para aplicar las lecciones del episodio.

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