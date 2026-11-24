El Aeropuerto Internacional de Miami prevé el tránsito de 1,95 millones de pasajeros durante los 11 días del período de Acción de Gracias

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El Aeropuerto Internacional de Miami se prepara para recibir 1,95 millones de pasajeros durante el período de Acción de Gracias, una cifra que lo encaminaría hacia su temporada más concurrida para esta fecha, informó CBS Miami. La previsión coincide con la presentación de obras y mejoras incluidas en una inversión de USD 14.000 millones destinada a modernizar la infraestructura de la terminal.

El período de mayor demanda abarcará 11 días y supondrá un aumento del 1 % respecto del año pasado, de acuerdo con los datos divulgados por la dirección del aeropuerto y recogidos por el medio estadounidense. El flujo previsto incluye a viajeros que parten de Miami y a pasajeros en conexión con destinos nacionales e internacionales.

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La directora ejecutiva del aeropuerto, Ralph Cutie, aseguró ante CBS Miami que la estimación convertiría a esta semana festiva en la más transitada de Acción de Gracias registrada por la terminal. La proyección llega en uno de los principales momentos del calendario aéreo de Estados Unidos, cuando millones de personas se desplazan para reunirse con familiares y amigos.

Las obras apuntan a mejorar ascensores, escaleras y pasillos móviles

La alcaldesa Daniella Levine Cava afirmó que más del 95 % de los ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles opera con normalidad

Las autoridades del condado de Miami-Dade destacaron el avance de las mejoras en equipos utilizados a diario por los pasajeros. La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, afirmó que más del 95 % de los ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles del aeropuerto se encuentra operativo.

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“Estamos por encima del 95 %. Esos ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles pueden ser muy irritantes cuando no funcionan y muy inconvenientes para los pasajeros. Ahora estamos por encima de los estándares de la industria”, declaró Levine Cava, en palabras recogidas por CBS Miami.

La funcionaria vinculó ese nivel de funcionamiento con el paquete de USD 14.000 millones en infraestructura, una inversión que la administración aeroportuaria presenta como parte de su plan de actualización. La información difundida por el medio no detalló cuánto del presupuesto total ya fue ejecutado ni precisó un calendario completo para las obras restantes.

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El desempeño de estos servicios cobra relevancia ante el incremento esperado de usuarios, ya que las áreas de circulación interna suelen concentrar demoras durante los picos de llegadas y salidas. Las autoridades locales pusieron el foco en el estado de esos sistemas al anunciar la preparación de la terminal para el feriado.

El aeropuerto recomienda llegar tres horas antes del vuelo

La administración de la terminal aconsejó a los viajeros presentarse tres horas antes de la salida programada de sus vuelos

Ante la elevada afluencia prevista, los responsables del Aeropuerto Internacional de Miami recomendaron a los pasajeros arribar con tres horas de anticipación a la hora programada de salida. La medida busca contemplar los controles de seguridad, el despacho de equipaje y los tiempos de traslado dentro de la terminal, indicó CBS Miami.

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La advertencia también incluye un llamado a revisar el estado de los vuelos directamente con las aerolíneas. El medio señaló que se esperaban tormentas durante el martes y el miércoles de esa semana, una situación que podía modificar los itinerarios o generar retrasos.

Durante la jornada del lunes, algunos viajeros consultados por CBS Miami indicaron que no habían tenido inconvenientes relevantes. Claire Megna, una pasajera que viajaba hacia Carolina del Sur para el feriado, sostuvo que su experiencia había sido positiva: “El viaje ha ido bien”.

Las aerolíneas deberán informar posibles cambios de itinerario

La recomendación de verificar los horarios responde a la posibilidad de alteraciones por las condiciones meteorológicas, además de la presión habitual que experimenta el sistema aéreo en los días previos a Acción de Gracias. La dirección del aeropuerto no informó, en las declaraciones citadas por CBS Miami, sobre cancelaciones específicas al momento de la cobertura.

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Con la expectativa de casi dos millones de pasajeros en 11 días, el aeropuerto de Miami afrontará uno de los períodos operativos más exigentes de su calendario anual. La terminal pidió a los viajeros que anticipen su llegada y sigan las comunicaciones de sus compañías aéreas ante cualquier modificación.