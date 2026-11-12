Estados Unidos

Qué cubre realmente un seguro de viaje y cuándo puede dejarte sin reembolso

La protección depende del motivo, la fecha elegida, los límites económicos, junto con las exclusiones establecidas bajo cada contrato vigente

Manos con un bolígrafo sobre una póliza de seguro de viaje, junto a un pasaporte azul, una tarjeta de embarque y una tarjeta de crédito en una mesa.
Revisar en detalle las exclusiones y condiciones de la póliza antes de partir evita gastos inesperados ante cancelaciones o imprevistos en destino (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una póliza puede evitar gastos inesperados durante unas vacaciones, pero un seguro de viaje no garantiza el reembolso de cualquier imprevisto.

La protección depende de la causa del problema, el momento en que se contrató la cobertura, los límites económicos y las exclusiones que figuren en el contrato.

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La clave es distinguir entre los beneficios incluidos y las situaciones que la aseguradora deja fuera. Las pólizas suelen contemplar la cancelación o interrupción del viaje por causas concretas, la atención médica de urgencia, la evacuación sanitaria, las demoras y, según el plan, la pérdida o demora del equipaje. Cada prestación tiene requisitos propios y montos máximos.

CBS News advirtió que los viajeros pueden afrontar cuentas de miles de USD cuando adquieren la póliza tarde, confunden una cobertura opcional con una incluida o no pueden acreditar el gasto y el motivo de su reclamo.

La póliza cubre causas enumeradas, no cualquier cambio de planes

En los seguros estándar, la cancelación se reembolsa solo si responde a una causa cubierta en las condiciones. Una enfermedad o lesión grave, determinadas emergencias familiares, daños en la vivienda o hechos que impidan viajar pueden estar contemplados, siempre que el caso cumpla los requisitos del plan contratado.

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Persona de espaldas con abrigo, mochila y maleta frente a un ventanal de aeropuerto que da a la pista con aviones.
Las cancelaciones o demoras de vuelos solo son reembolsadas si la causa figura explícitamente entre los supuestos contemplados por el seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, una decisión personal de no viajar, un cambio de opinión, el encarecimiento de las vacaciones o una incomodidad que no figure en la póliza normalmente no habilitan un pago.

También puede haber límites para los gastos de transporte, alojamiento y actividades que sean reembolsables.

La cobertura de interrupción del viaje puede actuar cuando el pasajero ya inició el desplazamiento y debe regresar antes de lo previsto por una causa amparada.

En ese escenario, el contrato puede cubrir parte de los servicios no utilizados y ciertos gastos adicionales de regreso, hasta el límite establecido.

Cancelar por cualquier motivo amplía las opciones, pero no devuelve todo el dinero

La opción de cancelación por cualquier motivo ofrece una salida más flexible que la póliza estándar. Sin embargo, no equivale a recuperar el total de lo pagado: el reintegro suele ubicarse entre 50 % y 75 % de los gastos anticipados no reembolsables elegibles.

Manos de una persona y personal clínico intercambian documentos impresos sobre un mostrador con un pasaporte y una caja de pastillas.
La atención médica de urgencia y los traslados sanitarios suelen contar con topes máximos que pueden dejar parte de los gastos a cargo del viajero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mejora suele requerir que se compre poco después del primer depósito o pago no reembolsable del viaje.

También puede exigir que se asegure la totalidad del costo y que la cancelación se informe dentro de un plazo determinado antes de la salida. Si esas condiciones no se cumplen, la aseguradora puede rechazar el reclamo.

Contratar tarde también afecta otras garantías. Las exenciones por condiciones médicas preexistentes suelen depender de una ventana de compra temprana.

Una afección conocida antes de contratar puede quedar excluida si el plan no contempla expresamente esa exención o si se perdió el plazo para obtenerla.

Un hecho conocido antes de contratar puede quedar excluido

El seguro está diseñado para hechos inciertos. Por esa razón, si el viajero ya sabía que un huracán podía afectar el destino, que su salud se había deteriorado o que existía otro riesgo concreto antes de comprar la póliza, es probable que ese evento no esté cubierto.

Manos sobre un escritorio de madera con recibos impresos, facturas, dos pasaportes, un teléfono móvil y un marcador resaltador amarillo.
Guardar facturas, comprobantes médicos y tickets de transporte resulta indispensable para que la aseguradora evalúe el reintegro de los gastos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco deben suponerse incluidas las actividades recreativas. Lesiones durante deportes de aventura, excursiones de alto riesgo o prácticas excluidas por el contrato pueden requerir una ampliación específica. Revisar esa lista antes de reservar actividades evita que una emergencia quede fuera de la protección.

Para evaluar una póliza, conviene verificar el destino, las fechas, las actividades previstas y las exclusiones aplicables.

También es importante distinguir la asistencia médica de viaje de otros beneficios: tener cobertura por cancelación no implica contar con un límite suficiente para una hospitalización o un traslado sanitario.

Los límites médicos y de evacuación pueden definir el costo final

El seguro de salud habitual puede tener alcance limitado fuera del país de residencia. En particular, Medicare por lo general no cubre tratamientos fuera de Estados Unidos, salvo excepciones específicas.

Por eso, quienes viajan al exterior deben revisar cuánto paga la póliza por atención médica, internación, medicamentos y transporte de emergencia.

Una evacuación desde un destino remoto o hacia un centro con la complejidad necesaria puede costar decenas de miles de USD.

La cobertura debe indicar por separado el límite para gastos médicos y el límite de evacuación médica de emergencia, además de las condiciones para autorizar el traslado.

Los montos importan tanto como la existencia de la prestación. Una póliza con un tope bajo puede reembolsar una parte de la atención y dejar el resto a cargo del viajero.

Antes de comprar, corresponde confirmar si hay deducible, copago, restricciones territoriales o autorización previa para determinados servicios.

Una maleta rígida negra sobre una cinta metálica de equipajes en la sala de un aeropuerto, con una persona de pie al fondo.
La indemnización por demora o extravío de equipaje exige cumplir los tiempos de reporte establecidos en el contrato del seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarjetas de crédito pueden complementar, pero no sustituir, una póliza integral

Algunas tarjetas incluyen protección por cancelación, demoras, equipaje o alquiler de vehículos. Esos beneficios pueden resultar útiles, pero suelen exigir que el viaje se haya pagado con la tarjeta y establecen límites, causas cubiertas y procedimientos propios.

La principal diferencia suele estar en la atención sanitaria. Una tarjeta puede reembolsar parte de una reserva cancelada y no ofrecer protección médica suficiente para un viaje internacional.

Comparar su guía de beneficios con una póliza independiente permite detectar vacíos antes de la partida.

Ante una cancelación, una enfermedad o una interrupción, el viajero debe avisar a la aseguradora cuanto antes y conservar recibos, informes médicos, comprobantes de pago y constancias de la cancelación.

La documentación respalda el reclamo, aunque el reintegro final dependerá de que el motivo y el gasto estén incluidos en el contrato.

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