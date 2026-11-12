Mundo

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping

Los encuentros se desarrollarán en Shenzhen, en el marco del foro de la APEC. Moscú aseguró que valora las gestiones de la Administración Trump para encontrar una solución duradera al conflicto

Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping
Trump y Putin volverán a discutir el futuro de la guerra en Ucrania en una cumbre que podría reunir también a Xi Jinping
Guardar

Vladímir Putin y Donald Trump retomarán la negociación sobre el fin de la guerra en Ucrania la semana próxima en Shenzhen, la ciudad del sur de China que acoge los días 18 y 19 de noviembre la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Lo anunció este jueves Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, que confirmó además que se trabaja en el contenido de un encuentro entre ambos y el presidente chino, Xi Jinping.

Durante una reunión prevista con él (Trump) en la cumbre de APEC en Shenzhen, continuará la discusión de todas las cuestiones relacionadas con el arreglo”, dijo Ushakov a la prensa.

PUBLICIDAD

El anuncio llegó después de que Putin recibiera en el Kremlin, durante algo más de dos horas, a los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Los dos estadounidenses tenían previsto viajar después a Dublín para ver a Volodímir Zelensky.

Witkoff y Kushner llegaron a Moscú desde Abu Dhabi, donde el 10 y el 11 de noviembre mediaron entre delegaciones rusas y ucranianas en la primera ronda trilateral desde febrero. Las conversaciones terminaron con un acuerdo preliminar para un intercambio de prisioneros a gran escala y sin avances sobre el territorio ni sobre un alto el fuego. Kushner admitió que el reparto territorial será lo más difícil de resolver, pero aseguró que hubo progresos en la arquitectura de seguridad para la posguerra.

PUBLICIDAD

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, asisten a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 12 de noviembre de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS
El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, asisten a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 12 de noviembre de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS

Trump y Putin se vieron en Anchorage (Alaska) el 15 de agosto de 2025, en la primera reunión entre presidentes de ambos países desde la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022, y se despidieron sin acuerdo. Las rondas mediadas por Washington se interrumpieron en febrero de este año, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran el día 28 sus operaciones militares contra Irán. El 21 de octubre, en San Petersburgo, Witkoff se reunió con Putin por novena vez y obtuvo su compromiso de reanudar el diálogo a tres después del 10 de noviembre.

Moscú exige el control de toda la región de Donetsk y la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, y rechaza un alto el fuego temporal en favor de un acuerdo de paz completo. Zelensky defendió en octubre congelar los combates como vía para terminar la guerra.

Ushakov también se refirió a la cita con Xi. “Naturalmente, tanto nosotros como los estadounidenses concedemos gran importancia a la próxima cumbre trilateral en Shenzhen, organizada por China, anfitriona de la cumbre de la APEC”, afirmó. Según el asesor, “en este momento se trabaja activamente para definir el contenido” de un encuentro que Moscú espera que tenga “un efecto positivo en la situación internacional en su conjunto”. El Ministerio de Exteriores chino confirmó a comienzos de noviembre que mantiene contactos con Washington y Moscú sobre la cumbre, sin precisar su formato ni su agenda.

Trump dijo el 8 de noviembre que viajará a Shenzhen y que espera que una de sus reuniones sea con Putin y Xi; mencionó la desnuclearización y el conflicto con Irán como asuntos de conversación. Putin, según informó The Wall Street Journal, propuso usar el formato a tres para hablar de Ucrania, una negociación en la que Kiev no tendría representación.

Los gobiernos europeos tampoco tuvieron asiento en Abu Dhabi. Witkoff dijo que espera anunciar una próxima ronda trilateral con participación europea.

China organiza por tercera vez la cumbre de líderes de la APEC, que reúne a 21 economías, entre ellas Rusia y Estados Unidos, después de Shanghái en 2001 y Beijing en 2014.

Estados Unidos invitó a Putin a la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Miami, y Ushakov reconoció el 25 de octubre que la decisión de viajar a Florida dependerá en buena medida del resultado de las reuniones en China.

Temas Relacionados

Vladimir PutinDonald TrumpAPECGuerra Rusia UcraniaEstados UnidosChina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El emotivo reencuentro del adolescente rescatado en Australia con su mamá tras seis días perdido en la montaña

William, de 17 años y con autismo, fue hallado con vida junto a un arroyo en el estado de Victoria. Un helicóptero policial lo localizó luego de divisar una caja de pesca en el matorral

El emotivo reencuentro del adolescente rescatado en Australia con su mamá tras seis días perdido en la montaña

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

La compañía de chips más importante del mundo designó a Colette Kress como CEO interina. El ex jefe de Apple dejó la dirección ejecutiva de la empresa el 1 de septiembre, tras 15 años, y pasó a presidente ejecutivo

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

Con cerca de 180 piezas que abarcan desde el siglo XIII hasta el presente, la exhibición se convirtió en la mayor presentación de arte moderno coreano convocada en territorio estadounidense

Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

Jensen Huang se va y su sucesora tiene el trabajo más difícil de la tecnología

Una empresa construida en torno a un solo hombre debe ahora aprender a funcionar sin él

Jensen Huang se va y su sucesora tiene el trabajo más difícil de la tecnología

Está en los Alpes franceses, fue elegida la mejor estación de esquí del mundo y acaba de sumar su undécimo premio

El resort francés de los Alpes, el más alto de Europa, se impuso por cuarto año consecutivo en los World Ski Awards 2026 ante competidores de Estados Unidos y Austria

Está en los Alpes franceses, fue elegida la mejor estación de esquí del mundo y acaba de sumar su undécimo premio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: pontífice asistirá a la vigilia juvenil por la tarde tras cumplir actividades matutinas

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: pontífice asistirá a la vigilia juvenil por la tarde tras cumplir actividades matutinas

Dictan prisión preventiva a Ricardo Alejandro “N” por el homicidio del regidor Gabriel Rivas en Cuernavaca

Papa León XIV concentra la atención de la prensa internacional tras llegar a Perú: así informaron los medios

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de noviembre de 2026

DEPORTES

La filosa frase de Verstappen sobre la crisis entre Leclerc y Hamilton en Ferrari

La filosa frase de Verstappen sobre la crisis entre Leclerc y Hamilton en Ferrari

17 años después, la esposa de Robert Enke dio detalles de las horas previas a su muerte: “El error de ambos fue no buscar ayuda”

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Perú que revolucionó las redes sociales: el comentario viral sobre Lionel Messi

Lionel Scaloni explicó por qué cambió de opinión y decidió renovar con la selección argentina: “El tiempo cura todo”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: Todos los ganadores de los premios Latin Grammy 2026

EN VIVO: Todos los ganadores de los premios Latin Grammy 2026

Duran Duran pierde a uno de sus integrantes históricos: Roger Taylor anuncia su retiro de la música

Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la película de un felino mafioso en su última vida

De Jennifer Aniston a Nicole Kidman: estos son los actores mejor pagados de la televisión

Lionel Richie vuelve a los escenarios tras problemas cardíacos: "Gracias por preocuparse por mí"