California vende mansiones frente al océano a precios récord aunque sus playas desaparecen y el seguro de inundación se dispara

El valor de las propiedades frente al mar en California mantiene cifras millonarias pese a la acelerada erosión costera (REUTERS/Dan Levine)

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Una propiedad frente al océano en Long Beach que sufrió daños graves durante las tormentas de septiembre pasado bajó su precio de USD 4,95 millones a USD 2,9 millones, y aún así los desarrolladores compiten para comprarla, informó Los Angeles Times.

La escena condensa una paradoja que define al litoral de California: las casas frente al mar siguen valiendo fortunas aunque la costa se erosiona a un ritmo que los científicos describen como irreversible sin intervención masiva. El invierno que se avecina, marcado por un potente fenómeno de El Niño, podría poner esa certeza a prueba como nunca antes.

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Precios en el frente costero que desafían cualquier lógica de riesgo

Los precios en el frente costero de California desafían cualquier lógica de riesgo. En Malibu, un terreno vacío sobre el océano que se vendió por USD 1,7 millones en 2011 hoy se oferta a USD 34,5 millones; una mansión cercana que, según Los Angeles Times, cambió de manos por USD 2,4 millones en 2005, está ofertada a USD 88 millones. Las propiedades sobre el agua alcanzan con frecuencia los USD 100 millones y se revalorizan a un ritmo muy superior al de los inmuebles tierra adentro.

El agente inmobiliario Daniel Milstein reconoce que no hay éxodo, aunque sí percibe un desplazamiento gradual. “La percepción ha cambiado con todos estos desastres naturales”, dijo en declaraciones al diario. Milstein advierte que los problemas domésticos se magnifican en la costa: donde un propietario común enfrenta una cañería rota, uno costero puede perder el primer piso de su casa ante una ola inusual.

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Los seguros de inundación se disparan antes de que llegue El Niño

La inminente llegada del fenómeno de El Niño incrementa el riesgo de oleaje extremo e inundaciones en el litoral californiano (REUTERS/Dan Levine)

La amenaza inmediata es concreta: se espera que un El Niño de gran intensidad traiga lluvias torrenciales, oleaje extremo e inundaciones durante los próximos meses. Las tormentas de octubre ya provocaron inundaciones en varias localidades costeras del condado de Orange, entre ellas Huntington Beach y Long Beach, y los especialistas advierten que fueron apenas un anticipo.

Aaron Farmer, presidente de California Flood Insurance, aseguradora especializada en inundaciones, grafica la magnitud de la demanda. “Los teléfonos no paran con gente preocupada. Antes usábamos publicidad en Google; la desactivamos porque ya no la necesitamos”, afirmó al diario. Farmer calcula que entre el 80% y el 85% de quienes habitan cerca de la costa están subasegurados.

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Las pólizas estándar de propietarios no cubren daños por inundación, y el tope habitual de los seguros federales es de USD 250.000, un monto que queda muy por debajo de los valores de las propiedades afectadas. Ahora, muchos propietarios buscan coberturas adicionales de USD 1 millón o USD 2 millones.

La erosión avanza y el costo de frenarla se multiplicará por cinco antes de 2050

La crisis no es solo estacional. Un informe de 2024 coescrito por Essam Heggy, científico de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la University of Southern California (USC), concluyó que el desarrollo urbano deteriora aceleradamente el litoral californiano: las líneas de costa se reducen y la arena desaparece. Mantener las playas mediante proyectos de dragado y formación de dunas costará cinco veces más para 2050 debido al alza global en el precio de la arena.

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Ese mismo año, el Public Policy Institute of California, centro de investigación de políticas públicas con sede en California, publicó otro estudio que proyecta que el aumento del nivel del mar podría destruir miles de millones de dólares en edificaciones y erosionar entre un tercio y dos tercios de las playas del sur de California sin intervenciones costosas a gran escala.

Heggy advierte que el problema va más allá de las estructuras. Los jardines que muchos propietarios mantienen en zonas costeras, con céspedes y árboles que no son nativos del clima desértico de la región, bloquean el movimiento de sedimentos que de otro modo alimentarían las playas. El concreto y el paisajismo atrapan el suelo en lugar de dejarlo migrar hacia el mar. “Es como pistas de patinaje en Dubái, pero a mayor escala. La gente no entiende que Los Ángeles es un desierto; la confunde el paisaje artificial que hemos construido”, señaló en declaraciones al diario.

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Adaptación y dudas entre los propietarios costeros

El uso de concreto y vegetación ajena al clima desértico bloquea el traslado natural de sedimentos hacia las playas (REUTERS/David Swanson)

Jess Lopez, de 31 años, alquila un apartamento en planta baja a pocas cuadras del océano en Huntington Beach. Su calle sufrió inundaciones menores en octubre y, aunque su unidad no tuvo daños, sabe que su seguro de inquilino no cubre inundaciones externas. Con el contrato de arrendamiento venciendo en primavera, evalúa si renovarlo. “Es un buen precio y un barrio estupendo, pero no vale la pena arriesgar perder todo en una inundación”, dijo al diario, y agregó que agradece la flexibilidad de alquilar frente a tener una hipoteca.

La postura de Mitchell Leib, de 67 años, es distinta. En septiembre, una tormenta arrojó rocas contra su casa frente al mar en Malibu y llegó a considerar mudarse. Para noviembre, había cambiado de parecer. “Vivir en la playa es vivir en la naturaleza, y hay que estar preparado para lo que la naturaleza trae. Es como vivir en el bosque y quejarse de los osos”, le dijo al diario.

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Leib, que vivió durante 16 años frente al océano y ya reemplazó todas las ventanas de su casa tras las tormentas de 2017, traza un paralelo con otros riesgos de Los Ángeles: “Es una certeza que un gran terremoto sacudirá California. Pero la gente no se va. Es una cuestión de riesgo versus recompensa”.

Propuestas: retirada ordenada, diques e impuestos a zonas de riesgo

Heggy plantea medidas concretas: retroceder hacia el interior, reforzar las defensas costeras con diques y barreras de contención, y crear impuestos específicos a los desarrollos en zonas de riesgo para financiar sistemas de alerta temprana y monitoreo de tormentas.

También propone convertir las áreas más vulnerables en parques públicos, argumentando que el Estado tiene más recursos que los particulares para mantener entornos frágiles. “No todos los lugares pintorescos pueden tener una casa”, afirmó.

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Inquilinos y propietarios en localidades como Huntington Beach y Malibu evalúan si renovar contratos o asumir los embates del océano (REUTERS/Daniel Cole)

El científico advierte sobre precedentes cercanos: en Derna, Libia, una ciudad con un clima mediterráneo similar al de Los Ángeles, el colapso de una represa en 2023 desató una inundación que mató a miles de personas.

Y en la Alejandría moderna, en Egipto, unas 40 edificaciones colapsan cada año por la combinación de erosión y aumento del nivel del mar. “Las personas que hoy viven en la costa van a irse”, sentenció Heggy al diario.

La casa de Long Beach, dañada por las tormentas, ahora en USD 2,9 millones, sigue en el mercado con alta probabilidad de volver a inundarse.

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