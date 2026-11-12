Dónde nació el papa León XIV, por qué tiene dos nacionalidades y cuál es su vínculo con Perú

León XIV se convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos y el primero de la Orden de San Agustín

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Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, y acumula dos nacionalidades: la estadounidense de origen y la peruana por naturalización, fruto de más de dos décadas de trabajo pastoral en el país andino. Elegido pontífice el 8 de mayo de 2025, León XIV se convirtió en el primer Papa nacido en territorio norteamericano y en el primer miembro de la Orden de San Agustín en acceder al pontificado.

Su trayectoria reúne formación académica en Estados Unidos, misión en comunidades peruanas de Piura, Trujillo y Chiclayo, responsabilidades institucionales en el Vaticano y antecedentes familiares que conectan la tradición criolla de Luisiana con sus raíces maternas.

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Dónde nació el papa León XIV

León XIV nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. Según la biografía oficial de la Santa Sede, sus padres fueron Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez, ambos nacidos también en esa ciudad y residentes más tarde en Dolton, en el área metropolitana.

Su padre, de ascendencia francesa e italiana, fue docente y superintendente de escuelas en los suburbios del sur de Chicago, además de haber servido como teniente de la Marina en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Mildred, estudió bibliotecología en la Universidad DePaul y fue presidenta de la Sociedad del Altar y el Rosario de la parroquia familiar.

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Prevost cursó la primaria en escuelas católicas de Chicago y los estudios secundarios en Michigan. En 1977 se graduó en Matemáticas en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, e ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín ese mismo año. Completó estudios de Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago y de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, en Roma, donde fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982.

Robert Francis Prevost estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova y recibió la ordenación sacerdotal en Roma en 1982 (REUTERS/Martin Cossarini)

Los antecedentes maternos de Prevost han sido objeto de investigaciones genealógicas. Según el National Catholic Reporter, sus cuatro bisabuelos maternos fueron registrados como personas libres de color en Luisiana, lo que los inscribe en la cultura criolla, formada por influencias francesas, españolas, africanas y nativas americanas.

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La misma investigación menciona posibles conexiones con Haití y ascendencia cubana por la línea materna. Esos datos provienen de documentos históricos y reconstrucciones familiares; la Santa Sede no desarrolla el árbol genealógico extendido del Pontífice en su biografía oficial.

Por qué tiene la nacionalidad peruana

León XIV obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización el 24 de agosto de 2015, mientras ejercía como administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, en el norte del país. La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú confirmó esa fecha de forma oficial e informó que el expediente del proceso se conserva en el Archivo Central de Migraciones.

La ciudadanía fue solicitada por decisión propia, como reconocimiento de su vínculo con el país donde había trabajado durante décadas. Así, el actual Pontífice tiene dos nacionalidades activas: la estadounidense por nacimiento y la peruana por naturalización. Su vínculo con Perú es también lingüístico: habla español con fluidez, además de portugués, francés e italiano, y lee latín y alemán.

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Qué cargos ocupó mientras estuvo en Perú

La relación de Prevost con Perú comenzó en 1985, cuando la Orden de San Agustín lo destinó a la misión de Chulucanas, en la región de Piura. Allí ejerció como vicario parroquial de la catedral de la Sagrada Familia y canciller de la prelatura territorial. Tras un breve regreso a Estados Unidos, volvió en 1988 para trabajar en Trujillo, donde dirigió la formación de religiosos y enseñó Derecho Canónico, Teología Moral y Patrística.

Durante ese período fue párroco de Nuestra Señora Madre de la Iglesia, denominada posteriormente Santa Rita de Casia, y administrador de Nuestra Señora de Montserrat. Combinó esas tareas pastorales con responsabilidades dentro de su congregación y actividades académicas.

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El papa Francisco convocó al obispo a Roma en 2023 para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos (Foto: Vatican News)

En noviembre de 2014, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo, cargo que ejerció hasta ser nombrado obispo titular de esa sede el 26 de septiembre de 2015. Desde Chiclayo acompañó a las comunidades del norte peruano durante casi una década, período en que también obtuvo la ciudadanía peruana.

En enero de 2023, Francisco lo convocó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL). Desde esos cargos llegó al cónclave de mayo de 2025, que lo eligió sucesor de Bergoglio.

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En su primer mensaje desde el balcón de San Pedro, saludó en español a su antigua diócesis: “Saludo a todos y de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, y donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto y tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo”.

Cómo es la gira por Sudamérica del papa León XIV

Del 6 al 17 de noviembre de 2026, León XIV lleva adelante una visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, que sitúa a la región en el centro de su agenda pontificia.

En Argentina, el recorrido incluyó Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján, con presencia entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

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El 11 de noviembre, el Papa llegó a Perú, donde tiene previstas actividades en distintas ciudades, entre ellas Chiclayo, la diócesis que condujo durante casi una década. El regreso al país que considera su segunda patria cierra un viaje que recorre buena parte de la historia personal y eclesiástica del primer pontífice norteamericano.