Estados Unidos

Tiroteo en Washington: identificaron al médico que mató a una persona en un gimnasio, hirió a cuatro y se suicidó

La Policía Metropolitana atribuyó el ataque a Matt Lambert, quien escapó del establecimiento, disparó desde su apartamento y falleció por una herida autoinfligida durante el operativo

Imágenes del operativo policial tras el tiroteo en el gimnasio VIDA Fitness de Logan Circle, en Washington, que dejó un muerto y cuatro heridos. El presunto atacante, el médico Matt Lambert, murió por una herida autoinfligida (Video: X/@K4DCA)
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El médico Matt Lambert fue identificado como el presunto autor del tiroteo que dejó un muerto y cuatro heridos en un gimnasio de Washington, antes de que se quitara la vida atrincherado en el ático de su edificio, informó la Policía Metropolitana. El ataque ocurrió este jueves 12 de noviembre en el barrio de Logan Circle, cerca de la Casa Blanca.

Las autoridades señalaron que Lambert, de 55 años y médico de urgencias, abrió fuego poco antes de las 8.00 en el gimnasio VIDA Fitness, ubicado en la cuadra 1500 de la calle 15 Northwest.

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Tras el ataque inicial, huyó del establecimiento, efectuó nuevos disparos en el área y regresó al edificio donde vivía.

La identificación del presunto atacante fue difundida por fuentes policiales y judiciales consultadas por NBC News y confirmada por personas vinculadas con la investigación a The Associated Press. La Policía Metropolitana no había revelado de inmediato los nombres de las víctimas.

Hombre adulto con anteojos, saco azul, camisa blanca y corbata negra sobre fondo blanco
El médico Matt Lambert provocó un muerto y cuatro heridos tras disparar en un gimnasio de Washington (Foto: X)

Lambert habló con negociadores antes de morir por una herida autoinfligida

El jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, explicó que Lambert se encerró en su departamento del séptimo piso después de los disparos. Los negociadores establecieron contacto telefónico con él durante alrededor de una hora.

Los agentes oyeron un disparo mientras conversaban con el sospechoso y luego lo encontraron muerto por una herida autoinfligida, según Carroll.

Durante el operativo, el hombre también habría disparado en dos ocasiones desde el interior de la vivienda a través de la puerta, de acuerdo con la información policial.

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Equipos tácticos rodearon el edificio residencial y cerraron parte de la calle 15 Northwest, donde funcionan el gimnasio, una iglesia, viviendas y una tienda Whole Foods.

Los negociadores policiales mantuvieron contacto telefónico con el sospechoso antes de su fallecimiento por una herida autoinfligida (REUTERS/Aaron Schwartz)
Los negociadores policiales mantuvieron contacto telefónico con el sospechoso antes de su fallecimiento por una herida autoinfligida (REUTERS/Aaron Schwartz)

Un hombre murió y una mujer continuaba en estado crítico

La Policía informó que cinco personas fueron alcanzadas por los disparos, sin contar al presunto agresor.

Un hombre murió dentro de VIDA Fitness; una mujer permanecía en estado crítico tras ser trasladada al Hospital de la Universidad George Washington, y las otras tres víctimas presentaban lesiones que no ponían en riesgo su vida.

La concejala del Distrito de Columbia Brooke Pinto indicó que los primeros datos de la investigación apuntaban a que el tirador buscaba a una víctima concreta dentro del gimnasio. Los investigadores aún no establecieron públicamente si los demás disparos tuvieron objetivos determinados.

Una de las víctimas permaneció en estado crítico en el Hospital de la Universidad George Washington tras el ataque (REUTERS/Anna Rose Layden)
Una de las víctimas permaneció en estado crítico en el Hospital de la Universidad George Washington tras el ataque (REUTERS/Anna Rose Layden)

Los asistentes relataron una evacuación en medio de las detonaciones

El ataque sorprendió a decenas de personas que entrenaban en el gimnasio. James Spellman, uno de los asistentes, dijo a The Associated Press que había unas 50 personas en el lugar cuando comenzó el tiroteo.

Anthony Mirones, que corría en una cinta en el área cardiovascular, contó a NBC Washington que al principio creyó que se había desprendido una parte de una pared.

Luego vio que los agentes ingresaban al edificio y que los asistentes abandonaban el lugar mientras se oían más disparos.

“Todos los demás están en la entrada principal, todavía en estado de shock, llamando a gente, y la policía entra corriendo”, relató Mirones.

También afirmó que, durante la evacuación, algunos asistentes tuvieron que pasar junto a una de las víctimas mientras sonaba la alarma de incendios.

Los agentes de seguridad incautaron una pistola, una escopeta y un rifle dentro del departamento del atacante (REUTERS/Anna Rose Layden)
Los agentes de seguridad incautaron una pistola, una escopeta y un rifle dentro del departamento del atacante (REUTERS/Anna Rose Layden)

Desde un departamento cercano, Ryan Dubicki dijo que escuchó cerca de cinco detonaciones separadas entre sí. El vecino creyó inicialmente que se trataba de trabajos de construcción, hasta que advirtió el despliegue de seguridad en la zona.

La Policía investiga una disputa de Lambert con la asociación de propietarios

Carroll confirmó que Matt Lambert mantenía un conflicto con la asociación de propietarios del edificio donde residía, aunque subrayó que la investigación no había determinado un motivo para el ataque.

Los registros judiciales señalan que el médico demandó el año anterior a la administración del inmueble por presuntos problemas de moho, humedad y filtraciones de agua.

En la demanda, que seguía abierta y tenía una mediación prevista para marzo, Lambert sostuvo que no podía utilizar el ático desde 2024 por las condiciones de la vivienda.

También atribuyó los daños a trabajos ejecutados por un contratista en el exterior del edificio. Las autoridades no vincularon de forma concluyente esa disputa con la elección de las víctimas.

Cerca de cincuenta personas evacuaron las instalaciones de VIDA Fitness en medio del sonido de las alarmas y las detonaciones (REUTERS/Aaron Schwartz)
Cerca de cincuenta personas evacuaron las instalaciones de VIDA Fitness en medio del sonido de las alarmas y las detonaciones (REUTERS/Aaron Schwartz)

Los agentes encontraron tres armas en el departamento: una pistola, una escopeta y un rifle. La Policía cree que Lambert empleó la pistola en los disparos contra las cinco víctimas y no considera que las otras dos armas hayan sido utilizadas fuera de la vivienda.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, calificó el episodio como un “acto de violencia armada sin sentido”.

La investigación continúa para reconstruir la secuencia de los disparos, determinar el posible móvil y establecer el vínculo entre el sospechoso y las víctimas.

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