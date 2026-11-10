El aeropuerto de Miami ocupa el cuarto puesto entre los peores hubs del país y encabeza el índice de severidad de disrupciones

El Aeropuerto Internacional de Miami figura como el cuarto peor centro de conexiones de Estados Unidos por la gravedad de sus disrupciones (Foto: Opy Morales)

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El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) figura como el cuarto peor hub de Estados Unidos en materia de disrupciones de vuelos. Su posición en el ranking responde a la gravedad de las disrupciones, más que a su frecuencia: MIA registró la tasa de desvíos más alta entre los cinco peores aeropuertos grandes del país y el peor puntaje de severidad de todas las grandes terminales del estudio, según un análisis del equipo de investigación de ConsumerAffairs sobre registros del Departamento de Transporte de Estados Unidos correspondientes a 2024 y 2025.

El informe evaluó 29 terminales de gran tamaño en tres categorías: severidad de las disrupciones, frecuencia y capacidad de recuperación. En la categoría de frecuencia, MIA tuvo un desempeño relativamente mejor que el resto de los aeropuertos del fondo del ranking: las demoras de menos de tres horas ocurren allí con menor asiduidad.

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Desvíos en MIA: la tasa más alta entre los cinco peores aeropuertos grandes

Los números de MIA muestran un perfil particular. La tasa de cancelaciones es de 1,49% de las salidas programadas, la más baja entre los cinco peores aeropuertos grandes. Las demoras moderadas —entre 15 minutos y tres horas— afectan al 24,45% de los vuelos, y las graves —más de tres horas— alcanzan el 1,99%. La tasa de desvíos, del 0,32%, es la que eleva el puntaje de severidad de Miami por encima de todos los demás hubs grandes del estudio.

Cuando un vuelo se cancela en MIA, hay en promedio 3,57 vuelos alternativos al mismo destino ese mismo día. El 22,99% de las cancelaciones corresponde al último vuelo del día hacia ese destino, lo que deja a casi uno de cada cuatro pasajeros afectados sin opciones de reubicación en la misma jornada.

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Disrupciones en MIA durante las festividades: hasta el 30%

La tasa de desvíos en la terminal de Miami alcanza el 0,32%, la marca más elevada entre los grandes aeropuertos del informe (Opy Morales/Archivo)

La temporada festiva agrava el panorama para quienes vuelan desde Miami. La tasa de disrupciones en MIA —que ronda el 28% durante el resto del año— sube a aproximadamente el 30% durante los períodos de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno, según WSVN, canal de televisión local de Miami. El período festivo analizado por ConsumerAffairs abarca desde el martes anterior a Acción de Gracias hasta el lunes siguiente, y del 18 de diciembre al 5 de enero.

A nivel nacional, el peor día del período estudiado fue el domingo 30 de noviembre de 2025, cuando el 49% de los vuelos sufrió algún tipo de interrupción. El propio Día de Acción de Gracias registró apenas un 7% de disrupciones, y el día de Navidad, un 11%.

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Ronald Reagan, Dallas y Newark, peores que Miami en el ranking general

MIA no es el peor aeropuerto del país. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) encabeza el listado con la tasa de cancelaciones más alta de cualquier terminal estudiada —grande, mediana o pequeña—: el 2,8% de las salidas programadas. En segundo lugar se ubica el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW), cuyo principal problema es el volumen de demoras moderadas, con un 25,18% de vuelos afectados.

El Aeropuerto Internacional Liberty de Newark (EWR) cierra el podio con la tasa más elevada de demoras graves —2,17%— y un promedio de 80 minutos de retraso; la Administración Federal de Aviación (FAA) redujo el número de vuelos permitidos por hora en esa terminal, una medida renovada hasta octubre de 2027, en parte por la escasez de controladores aéreos y trabajos de pista.

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Miami, con una tasa de cancelaciones y demoras moderadas más baja que las tres terminales que la preceden, acumula su peor desempeño en las disrupciones más extremas.

Qué hacer ante una cancelación o demora en Miami

La Administración Federal de Aviación mantiene restricciones de vuelos por hora en el aeropuerto de Newark hasta octubre de 2027 (Opy Morales)

ConsumerAffairs recomienda optar por vuelos directos con salidas tempranas y aerolíneas que operen múltiples frecuencias diarias al mismo destino, lo que amplía las posibilidades de reubicación. Contratar un seguro de viaje es otra herramienta central, en particular para cubrir gastos de hotel, comidas o reservas no reembolsables afectadas por una cancelación.

“En los primeros diez minutos, abra la aplicación de la aerolínea, verifique si ya fue reasignado y busque alternativas aceptables”, indicó Jennifer Rykaczewski, directora ejecutiva de Affordable Skies, una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor con sede en Washington D.C., en declaraciones recogidas por ConsumerAffairs. La experta sugirió guardar toda la documentación de la demora o cancelación, así como los recibos de gastos adicionales, en caso de necesitarlos para un reclamo al seguro.

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