Estados Unidos

El aeropuerto de Miami ocupa el cuarto puesto entre los peores hubs del país y encabeza el índice de severidad de disrupciones

Un análisis sobre datos del Departamento de Transporte ubica a MIA como la terminal grande con mayor tasa de desvíos y el peor desempeño en gravedad de interrupciones de vuelos entre los 29 aeropuertos evaluados

El Aeropuerto Internacional de Miami figura como el cuarto peor centro de conexiones de Estados Unidos por la gravedad de sus disrupciones (Foto: Opy Morales)
El Aeropuerto Internacional de Miami figura como el cuarto peor centro de conexiones de Estados Unidos por la gravedad de sus disrupciones (Foto: Opy Morales)
Guardar

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) figura como el cuarto peor hub de Estados Unidos en materia de disrupciones de vuelos. Su posición en el ranking responde a la gravedad de las disrupciones, más que a su frecuencia: MIA registró la tasa de desvíos más alta entre los cinco peores aeropuertos grandes del país y el peor puntaje de severidad de todas las grandes terminales del estudio, según un análisis del equipo de investigación de ConsumerAffairs sobre registros del Departamento de Transporte de Estados Unidos correspondientes a 2024 y 2025.

El informe evaluó 29 terminales de gran tamaño en tres categorías: severidad de las disrupciones, frecuencia y capacidad de recuperación. En la categoría de frecuencia, MIA tuvo un desempeño relativamente mejor que el resto de los aeropuertos del fondo del ranking: las demoras de menos de tres horas ocurren allí con menor asiduidad.

PUBLICIDAD

Desvíos en MIA: la tasa más alta entre los cinco peores aeropuertos grandes

Los números de MIA muestran un perfil particular. La tasa de cancelaciones es de 1,49% de las salidas programadas, la más baja entre los cinco peores aeropuertos grandes. Las demoras moderadas —entre 15 minutos y tres horas— afectan al 24,45% de los vuelos, y las graves —más de tres horas— alcanzan el 1,99%. La tasa de desvíos, del 0,32%, es la que eleva el puntaje de severidad de Miami por encima de todos los demás hubs grandes del estudio.

Cuando un vuelo se cancela en MIA, hay en promedio 3,57 vuelos alternativos al mismo destino ese mismo día. El 22,99% de las cancelaciones corresponde al último vuelo del día hacia ese destino, lo que deja a casi uno de cada cuatro pasajeros afectados sin opciones de reubicación en la misma jornada.

PUBLICIDAD

Disrupciones en MIA durante las festividades: hasta el 30%

Las colas de varios aviones de American Airlines se alinean en la plataforma del Aeropuerto de Miami. Se observan equipos de tierra y parte de la terminal
La tasa de desvíos en la terminal de Miami alcanza el 0,32%, la marca más elevada entre los grandes aeropuertos del informe (Opy Morales/Archivo)

La temporada festiva agrava el panorama para quienes vuelan desde Miami. La tasa de disrupciones en MIA —que ronda el 28% durante el resto del año— sube a aproximadamente el 30% durante los períodos de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno, según WSVN, canal de televisión local de Miami. El período festivo analizado por ConsumerAffairs abarca desde el martes anterior a Acción de Gracias hasta el lunes siguiente, y del 18 de diciembre al 5 de enero.

A nivel nacional, el peor día del período estudiado fue el domingo 30 de noviembre de 2025, cuando el 49% de los vuelos sufrió algún tipo de interrupción. El propio Día de Acción de Gracias registró apenas un 7% de disrupciones, y el día de Navidad, un 11%.

Ronald Reagan, Dallas y Newark, peores que Miami en el ranking general

MIA no es el peor aeropuerto del país. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) encabeza el listado con la tasa de cancelaciones más alta de cualquier terminal estudiada —grande, mediana o pequeña—: el 2,8% de las salidas programadas. En segundo lugar se ubica el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW), cuyo principal problema es el volumen de demoras moderadas, con un 25,18% de vuelos afectados.

El Aeropuerto Internacional Liberty de Newark (EWR) cierra el podio con la tasa más elevada de demoras graves —2,17%— y un promedio de 80 minutos de retraso; la Administración Federal de Aviación (FAA) redujo el número de vuelos permitidos por hora en esa terminal, una medida renovada hasta octubre de 2027, en parte por la escasez de controladores aéreos y trabajos de pista.

Miami, con una tasa de cancelaciones y demoras moderadas más baja que las tres terminales que la preceden, acumula su peor desempeño en las disrupciones más extremas.

Qué hacer ante una cancelación o demora en Miami

Vista de una concurrida terminal del Aeropuerto Internacional de Miami con un gran cartel de señalización. Numerosos viajeros caminan con equipaje junto a tiendas y restaurantes
La Administración Federal de Aviación mantiene restricciones de vuelos por hora en el aeropuerto de Newark hasta octubre de 2027 (Opy Morales)

ConsumerAffairs recomienda optar por vuelos directos con salidas tempranas y aerolíneas que operen múltiples frecuencias diarias al mismo destino, lo que amplía las posibilidades de reubicación. Contratar un seguro de viaje es otra herramienta central, en particular para cubrir gastos de hotel, comidas o reservas no reembolsables afectadas por una cancelación.

“En los primeros diez minutos, abra la aplicación de la aerolínea, verifique si ya fue reasignado y busque alternativas aceptables”, indicó Jennifer Rykaczewski, directora ejecutiva de Affordable Skies, una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor con sede en Washington D.C., en declaraciones recogidas por ConsumerAffairs. La experta sugirió guardar toda la documentación de la demora o cancelación, así como los recibos de gastos adicionales, en caso de necesitarlos para un reclamo al seguro.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional de MiamiMiamiVuelos canceladosEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La administración Trump propone exigir cinco búsquedas de empleo semanales para acceder al seguro de desempleo

La iniciativa federal plantea actualizar las condiciones de elegibilidad y los mecanismos de control aplicados a quienes reciben esa ayuda económica en el país

La administración Trump propone exigir cinco búsquedas de empleo semanales para acceder al seguro de desempleo

El USPS advierte que cerrará oficinas y reducirá el correo si el Congreso no actúa antes de 2027

El director del servicio postal federal, David Steiner, alertó que casi el 60% de las oficinas ya opera con déficit y que sin una reforma legislativa la agencia tendrá que recortar rutas y subir el precio del sello por encima de los 90 centavos

El USPS advierte que cerrará oficinas y reducirá el correo si el Congreso no actúa antes de 2027

Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

La iniciativa contempla garantías específicas en materia de vivienda, visitas médicas y acceso a personas detenidas, aunque no modifica las leyes estatales sobre matrimonio

Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

El gobierno de Estados Unidos demanda a Lyft por negar viajes a personas con discapacidades y reclama USD 53 millones

La acción judicial acusa a la empresa y sus conductores de rechazar pasajeros con sillas de ruedas y perros de servicio, cobrarles cargos indebidos y no adecuar sus políticas a la ley federal

El gobierno de Estados Unidos demanda a Lyft por negar viajes a personas con discapacidades y reclama USD 53 millones

Veterans Day 2026: qué cierra y qué permanece abierto este miércoles en Estados Unidos

El 11 de noviembre se conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial y es uno de los 11 feriados federales reconocidos por el gobierno de Estados Unidos

Veterans Day 2026: qué cierra y qué permanece abierto este miércoles en Estados Unidos

TECNO

Elon Musk y Jeff Bezos frente a frente: ocho gigantes privados disputarán contratos lunares con la NASA

Elon Musk y Jeff Bezos frente a frente: ocho gigantes privados disputarán contratos lunares con la NASA

El nuevo jefe de WhatsApp prometió simplificar la app y permitir pagar cuentas y pedir préstamos desde el chat

Anthropic lanzó su propia hoja de cálculo con IA y un asistente que se une a las videollamadas

Reddit lanzará reseñas de productos con IA a partir de las conversaciones de sus usuarios

Google lanzó Pixel Tag, un localizador de llaves y billeteras para teléfonos Android

ENTRETENIMIENTO

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

Johnny Depp explica cómo vive su regreso al cine tras ocho años fuera de Hollywood

La hija de Bruce Willis estalla contra quien habría filtrado información sobre su padre: “Aléjate de mi familia”

Catherine Bach, estrella de ‘Los Dukes de Hazzard’, comparte actualizaciones de su salud tras haber sufrido una embolia: “Fue muy serio”

La vez que Dustin Hoffman fumó marihuana con Paul McCartney y lo inspiró a escribir una canción

MUNDO

Las fuerzas sirias abatieron al jefe de una banda armada que respondía al régimen derrocado de Bashar al Assad

Las fuerzas sirias abatieron al jefe de una banda armada que respondía al régimen derrocado de Bashar al Assad

Zelensky calificó de “constructivas” las negociaciones con Rusia y pidió a Trump endurecer la presión sobre Putin

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

Terminó la primera jornada de reuniones en Abu Dhabi: EEUU planteó ante Rusia un nuevo marco de seguridad para Europa

Encuentran tronos tallados en roca y una jarra casi intacta durante un operativo de emergencia en una necrópolis etrusca de Italia