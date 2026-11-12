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Estos son los correos electrónicos que recibieron los empleados de Nvidia sobre la renuncia de Jensen Huang

En los mensajes, los trabajadores se enteraron del nombramiento de Colette Kress como CEO interina

Nvidia atraviesa una etapa de tensión tras la renuncia de Jensen Huang. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Nvidia atraviesa una etapa de tensión tras la renuncia de Jensen Huang. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Nvidia atraviesa un período complejo: Jensen Huang, cofundador y ex CEO, renunció tras escándalos de infidelidad, entre ellos uno con una presunta espía china, de acuerdo con New York Times.

Los empleados de la compañía tecnológica conocieron la renuncia de Huang y el nombramiento de Colette Kress como CEO interina, así como su primer pronunciamiento a través de correo electrónicos.

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Qué dicen los correos electrónicos que recibieron los empleados de Nvidia

Según The Verge, el correo en el que confirmaron la salida de Jensen Huang como CEO fue el siguiente:

La salida de Huang ocurrió en medio de acusaciones de infidelidad. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
La salida de Huang ocurrió en medio de acusaciones de infidelidad. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

“Asunto: Comunicado del presidente de la Junta Directiva de NVIDIA

Estimados empleados de NVIDIA:

Les escribo para compartir una actualización importante. Jensen renunció como CEO y miembro de la Junta Directiva, y la Junta le pidió a nuestra directora financiera, Colette Kress, que se desempeñe como CEO interina mientras realiza la búsqueda de un sucesor permanente, considerando candidatos internos y externos. Yo asumiré como el primer presidente de la Junta Directiva en la historia de la compañía.

Como directora financiera durante más de 13 años, Colette ha sido una figura clave en la estrategia de crecimiento y capital de NVIDIA. Posee un profundo conocimiento de este negocio y de los mercados en los que operamos. La Junta tiene plena confianza en la capacidad de Colette para cumplir nuestros compromisos con los accionistas, clientes, socios y con cada uno de ustedes.

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La empresa inició la búsqueda de un sucesor definitivo para Huang. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La empresa inició la búsqueda de un sucesor definitivo para Huang. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las contribuciones de Jensen a NVIDIA son profundas. NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. Fuimos pioneros en la computación acelerada, definimos la GPU moderna y construimos la plataforma que impulsó la inteligencia artificial.

La Junta toma con seriedad su deber como administradora de esta gran compañía.

La fortaleza de esta compañía reside en sus empleados, su equipo directivo, su capacidad técnica y su ecosistema de socios. Confío en que, bajo el liderazgo de Colette y con el pleno respaldo de la Junta, continuaremos haciendo crecer nuestro negocio y liderando el avance de la industria. Gracias por su enfoque, su profesionalismo y su compromiso con NVIDIA.

Harvey Jones."

Nvidia atribuyó a Huang aportes decisivos en el desarrollo de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Nvidia atribuyó a Huang aportes decisivos en el desarrollo de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

De acuerdo con el mismo medio estadounidse, el primer correo firmado por Kress fue:

“Asunto: RE: Comunicado del presidente de la Junta Directiva de NVIDIA

Estimados integrantes de NVIDIA:

Creo profundamente en esta compañía y en su futuro. Por encima de todo, creo en cada uno de ustedes, en nuestros clientes y socios, y en el papel fundamental que desempeñamos cada día en la economía global.

La Junta Directiva, Estaff y yo reconocemos que este ha sido un período extraordinariamente difícil, y quiero que sepan cuánto agradecemos su resiliencia, profesionalismo y dedicación continua. Gracias.

Kress agradeció la resiliencia y el profesionalismo de los trabajadores. Nvidia/Handout via REUTERS
Kress agradeció la resiliencia y el profesionalismo de los trabajadores. Nvidia/Handout via REUTERS

Esta compañía ha logrado tanto gracias al trabajo que cada uno de ustedes aporta todos los días. Ustedes son nuestra mayor fortaleza. En los próximos días recibirán más información de parte del equipo directivo sobre nuestro futuro conjunto, y realizaremos una reunión de toda la compañía el 18 de noviembre a las 9.00, hora del Pacífico.

Desempeñamos un papel fundamental en la construcción de la tecnología que impulsa la revolución de la inteligencia artificial, y tenemos un trabajo importante por delante. Avancemos juntos, entonces, con la misma determinación y el compromiso que siempre han definido a esta compañía.

Gracias por todo lo que hacen.

Colette."

Nvidia afirmó que continuará enfocada en el desarrollo de tecnología para inteligencia artificial. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Nvidia afirmó que continuará enfocada en el desarrollo de tecnología para inteligencia artificial. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Qué ocurrió con Jensen Huang

Jensen Huang renunció este jueves 12 de noviembre de 2026 a la presidencia, dirección ejecutiva y junta directiva de Nvidia, cargos que ocupaba desde la fundación de la empresa.

La salida se produjo después de que la compañía abriera una investigación independiente por reportes de un posible intento de inteligencia extranjera para influir sobre él. Según AP, la renuncia ocurrió tras la difusión de denuncias sobre relaciones extramatrimoniales.

Nvidia nombró de inmediato a su directora financiera, Colette Kress, como CEO interina mientras busca un sucesor permanente entre candidatos internos y externos.

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