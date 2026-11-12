Cubano fue detenido en Florida tras usar un insólito método para robar combustible

Una empleada detectó la maniobra a través de las cámaras de seguridad que monitoreaba a distancia desde Texas. EFE/ Sergio Perez

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Una aparente carga de combustible por apenas $20 encendió las alertas en una estación de servicio de Pembroke Pines, en Florida. La cifra que aparecía en la pantalla del surtidor no coincidía con el tiempo que una camioneta permanecía conectada a la bomba. Minutos después, la intervención de un agente derivó en el arresto de un joven cubano y en el hallazgo de una modificación que, según la Policía, permitía ocultar una gran cantidad de combustible.

El método consistía en una camioneta adaptada con un tanque auxiliar de casi 200 galones, tuberías y dispositivos magnéticos. La investigación sostiene que los imanes habrían sido utilizados para alterar el funcionamiento de los surtidores y lograr que estos no registraran de forma correcta el volumen cargado.

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El detenido fue identificado como Rodolfo Molina Conde, de 24 años y residente en Hialeah. Su arresto se produjo el martes 10 de noviembre, cerca de las 19:30, en una estación de la cadena 7-Eleven situada en el condado de Broward, informó Univisión.

Un agente se presentó en el lugar tras recibir un aviso sobre un posible robo de combustible. Allí encontró una Ford negra con calcomanías distintivas en uno de sus costados y en la ventana trasera. Molina Conde se encontraba fuera del vehículo mientras el surtidor aún despachaba combustible. El policía le ordenó levantar las manos y lo detuvo.

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La irregularidad había sido detectada por una trabajadora que supervisaba las cámaras de seguridad del establecimiento desde Texas. Según el informe, observó que el surtidor apenas marcaba una operación de alrededor de $20, pese a que la camioneta llevaba un período prolongado conectada a la bomba.

Una carga de apenas 20 dólares encendió las alertas por presunto robo de combustible en una estación de Pembroke Pines. (Foto cortesía redes sociales)

Un tanque adicional conectado al sistema original

Durante la inspección, los agentes encontraron un depósito de gran capacidad instalado en la parte trasera del vehículo. El tanque auxiliar podía almacenar casi 200 galones, equivalentes a unos 757 litros, y estaba unido al sistema de combustible mediante tuberías.

Los investigadores también detectaron que la tapa del depósito original había sido alterada. Tenía una abertura adicional que permitía desviar el combustible hacia el tanque auxiliar. Esa adaptación habría hecho posible cargar una cantidad superior a la que puede almacenar habitualmente una camioneta.

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Dentro del vehículo, la Policía halló varios imanes de gran tamaño, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y equipos relacionados con las modificaciones. Los agentes indicaron que los dispositivos magnéticos eran similares a los utilizados en otros casos de presunto robo de combustible.

La camioneta fue incautada. El hallazgo generó preocupación entre algunas personas presentes en la gasolinera, debido a que el vehículo transportaba una reserva considerable de combustible mediante una instalación no convencional.

La Policía arrestó en una estación de la cadena 7-Eleven a Rodolfo Molina Conde, de 24 años y residente en Hialeah. (Foto cortesía redes sociales)

Dos incidentes y más de 1.000 litros atribuidos al detenido

La investigación relaciona a Molina Conde con dos hechos ocurridos en estaciones 7-Eleven de Pembroke Pines. En el episodio que derivó en el arresto, las autoridades estimaron la sustracción de 122 galones de diésel, unos 462 litros, con un valor de $ 705,16.

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El segundo caso habría tenido lugar el 14 de octubre en otra estación ubicada sobre Pines Boulevard. Las cámaras de seguridad habrían registrado a una persona que colocó un objeto debajo de una bomba de combustible. Después, una camioneta Dodge Ram se estacionó junto al surtidor y comenzó a cargar sin que se efectuara un pago.

En ese episodio, los investigadores calcularon la sustracción de 153 galones de combustible, equivalentes a unos 579 litros, por $ 948,60. Entre ambos casos, la Policía atribuye al acusado el robo de 275 galones, cerca de 1.041 litros, con pérdidas estimadas en $ 1.653,76.

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Molina Conde enfrenta cargos por hurto mayor, hurto menor, obtención de combustible mediante fraude, traslado ilícito de combustible y transporte de combustible sin licencia. Tras ser ingresado en la cárcel principal del condado de Broward, solicitó la asistencia de un abogado. La fianza fue fijada en $ 13.300 y recuperó la libertad después de pagarla.