¿El divorcio más caro de la historia? La esposa del CEO de Nvidia podría recibir USD 75.000 millones

La revista Forbes calculó que un eventual divorcio le costaría a Jensen Huang al menos 75.000 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jensen Huang admitió el domingo que le fue infiel a su esposa. Dos días después, la pregunta que circula en los medios ya no es solo si seguirá al frente de Nvidia, sino cuánto podría costarle un eventual divorcio. Forbes hizo la cuenta: al menos USD 75.000 millones.

Conviene decirlo de entrada: es una hipótesis. No se informó ninguna demanda de divorcio ni de separación. Lori Huang no hizo declaraciones públicas ni indicó si quiere seguir casada. La propia revista titula con la palabra “especulación” y aclara que no se sabe si habrá divorcio.

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De dónde sale la cifra

Forbes estima la fortuna de Huang en unos USD 155.200 millones al cierre del lunes, lo que lo ubica entre las diez personas más ricas del mundo, un grupo del que salió por un momento ese día por la caída de la acción.

Un informe corporativo de Nvidia constató que la mayor parte de las acciones del fundador pertenece a fideicomisos compartidos con su esposa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista aplica la ley de California, donde rige el régimen de bienes gananciales: lo adquirido durante el matrimonio se divide en partes iguales, salvo que uno de los cónyuges demuestre que un bien es propio. La mitad de la fortuna serían unos USD 75.000 millones, una cifra que subiría o bajaría con el precio de la acción.

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Otros medios, como el Daily Mail, publicaron una estimación más alta, de USD 81.000 millones, a partir de un patrimonio de USD 162.000 millones.

Acá entra la fecha que explica todo. Según The Wall Street Journal, Jensen y Lori Huang están casados desde 1985. Nvidia se fundó en 1993, ocho años después de la boda.

Forbes recuerda que se conocieron cuando estudiaban en la Universidad Estatal de Oregón, y que el propio Huang dijo que Lori “fue parte de Nvidia en cada paso del camino”.

Lo que no se sabe

Lori Huang preside la fundación benéfica que creó junto a su esposo en 2007, entidad que reúne activos por 9.000 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Forbes marca el límite de su propio cálculo. No está claro si los Huang firmaron un acuerdo prenupcial o uno posterior que separe los bienes. Si existiera, la división podría ser otra. Algunos medios dieron por hecho que no lo hay; ninguna fuente lo confirmó.

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Hay, en cambio, un dato documentado. Según el documento que Nvidia envió a sus accionistas para la asamblea de 2026, citado por Forbes, la mayoría de las acciones atribuidas a Huang están en fideicomisos que los dos cónyuges administran en conjunto. Por eso, dice el documento, puede considerarse que ambos comparten el interés sobre esos títulos.

El Journal suma otro: Lori Huang preside la fundación benéfica que creó con su marido en 2007, que tiene unos USD 9.000 millones en activos, buena parte en acciones de Nvidia. Los dos hijos del matrimonio, Madison y Spencer, trabajan en la empresa.

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Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.

Superaría a los divorcios de Bezos y Gates

Si la hipótesis se cumpliera, la cifra superaría a las de dos separaciones célebres, según la comparación de Forbes. MacKenzie Scott recibió una participación en Amazon valuada en unos USD 36.000 millones cuando se separó de Jeff Bezos.

Melinda French Gates recibió al menos USD 12.500 millones de Bill Gates, según Forbes, aunque los términos completos de ese acuerdo no se conocen.

Lo único que dijo Huang

En el mensaje del domingo a sus empleados, publicado completo por Bloomberg, el CEO le habló a su esposa y a su familia: “Sé que una disculpa no puede deshacer lo que hice. Espero que nuestra familia sane y que, con el tiempo, pueda recuperar su confianza”.

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Y cerró con un pedido: “Mi familia no tiene ninguna responsabilidad por mis decisiones. Yo sí. Por favor, denles privacidad”.

Hasta ahora, esa es la única voz de la familia Huang sobre el tema. Todo lo demás es aritmética.