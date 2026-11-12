Tecno

SpaceX anunció más de USD 74.000 millones para dos centros de supercomputación de IA en Texas y Arizona

La mayor parte irá a un campus en el condado de Cochise que aún necesita aprobación local, mientras el sitio de Starbase generará su propia electricidad con gas

SpaceX destinará más de USD 74.000 millones a dos campus de supercomputación para inteligencia artificial en Estados Unidos. (Reuters)
SpaceX destinará más de USD 74.000 millones a dos campus de supercomputación para inteligencia artificial en Estados Unidos. (Reuters)
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SpaceX, la empresa de Elon Musk, anunció que invertirá más de USD 74.000 millones en dos centros de supercomputación para inteligencia artificial: uno de unos USD 50.000 millones en el condado de Cochise, en Arizona, y otro de más de USD 24.000 millones en Starbase, Texas. La compañía publicó el plan en su sitio web el jueves 12 de noviembre.

El sitio de Texas se levantará en terrenos de SpaceX cerca del puerto de Brownsville y servirá para entrenar sistemas de IA avanzados y probar tecnologías de cómputo en el espacio. El proyecto ya generó más de 3.000 empleos de construcción y sostendrá más de 500 puestos permanentes cuando funcione. La empresa aseguró que la instalación producirá su propia electricidad y no tomará energía de la red pública.

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El campus de Arizona tendrá unos 5.500 empleos de construcción y 1.000 permanentes, de acuerdo con la compañía, aunque todavía necesita la aprobación del condado de Cochise.

SpaceX construirá una central eléctrica de gas natural junto al sitio de Starbase para abastecer de energía al proyecto. (Reuters)
SpaceX construirá una central eléctrica de gas natural junto al sitio de Starbase para abastecer de energía al proyecto. (Reuters)

Una central de gas en Texas y dudas en Arizona

Un aviso de audiencia pública de la ciudad de Starbase indica que SpaceX propone construir, poseer y operar una central eléctrica de gas natural junto al sitio de supercomputación, en un terreno de unas 180 hectáreas dentro del municipio. Las fases iniciales suman los USD 24.000 millones, según el aviso citado por Quartz.

Bloomberg informó que no está claro si el campus de Arizona también usará gas. SpaceX dijo que trabaja con cooperativas eléctricas locales, que aprovechará energía renovable ya instalada y que usará enfriamiento en seco, sin consumo industrial de agua subterránea ni pozos nuevos. La empresa sostuvo que el proyecto podría reducir hasta un 20% las facturas de electricidad de los socios de las cooperativas.

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Yahoo Finance indicó que el campus ocuparía unas 300 hectáreas, con hasta nueve edificios y una demanda estimada de 6 gigavatios, y que la cooperativa Sulphur Springs Valley aún no cerró un acuerdo de suministro. Una petición contra el proyecto reunió 2.400 firmas, según el mismo medio. The Next Web, por su parte, citó a un medio local según el cual cientos de vecinos increparon a SpaceX en una reunión la semana anterior por el agua, las facturas de luz y la fauna.

El centro de Starbase, Texas, demandará una inversión de más de USD 24.000 millones y ya generó más de 3.000 empleos de construcción. (Reuters)
El centro de Starbase, Texas, demandará una inversión de más de USD 24.000 millones y ya generó más de 3.000 empleos de construcción. (Reuters)

Agua para Brownsville y gasto en aumento

SpaceX se comprometió a aportar USD 220 millones para ampliar la red de agua y alcantarillado de Brownsville, lo que sumaría unos 76 millones de litros diarios de capacidad, y entregó USD 40 millones a la empresa pública de servicios de la ciudad para iniciar las obras, informó Quartz.

La inversión llega en medio de un gasto acelerado. Según Yahoo Finance, la compañía destinó cerca de USD 48.000 millones a bienes de capital en los primeros nueve meses de 2026, casi USD 40.000 millones de ellos a infraestructura de IA. Ese medio añadió que SpaceX espera entre USD 35.000 millones y USD 40.000 millones en el cuarto trimestre, y que la cifra de USD 74.000 millones es un plan a lo largo del tiempo que puede superponerse con compromisos previos.

El anuncio se suma al proyecto de fabricación de chips Terafab, de USD 100.000 millones, en el condado de Grimes, Texas, y a la ampliación de la fábrica de Starlink en Bastrop, que la empresa mencionó en su comunicado.

SpaceX construirá una central eléctrica de gas natural junto al sitio de Starbase para abastecer de energía al proyecto. (Reuters)
SpaceX construirá una central eléctrica de gas natural junto al sitio de Starbase para abastecer de energía al proyecto. (Reuters)

Las dos decisiones locales caen el mismo día: la comisión de la ciudad de Starbase tratará el 9 de diciembre, a las 19:00 (hora del centro de Estados Unidos), una exención de impuestos a la propiedad y un acuerdo de desarrollo económico para el proyecto, y el condado de Cochise examinará el campus de Arizona esa misma fecha, según Yahoo Finance.

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