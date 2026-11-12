Un gobernador de la Reserva Federal pidió prepararse para graves trastornos en el empleo por la IA

La participación del trabajo en el ingreso nacional de Estados Unidos cayó a un mínimo histórico de 52,8% en el segundo trimestre de 2026. (Europa Press)

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El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr dijo que Estados Unidos debe prepararse para “graves trastornos de corto plazo” en el mercado laboral por la inteligencia artificial. Lo planteó este jueves 12 de noviembre en la Universidad de Yale, en un discurso sobre IA y desigualdad.

Barr aclaró que no hace una predicción: sus palabras sugieren prepararse para tensiones sociales, no anticiparlas. El gobernador reconoció que hasta ahora hubo “relativamente poco desplazamiento” de trabajadores por la IA y que hay datos de que la tecnología mejora la productividad de algunos empleados.

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También hay señales en sentido contrario. “Ya vemos indicios de que la IA puede sustituir mano de obra en algunos sectores, en especial a los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia”, afirmó. Las tareas fáciles de automatizar, con reglas claras y resultados predecibles, podrían sufrir una sustitución rápida. En cambio, las que exigen criterio, coordinación, relaciones personales o creatividad tendrían más probabilidades de que la IA complemente al trabajador en lugar de reemplazarlo.

Michael Barr, gobernador de la Reserva Federal, durante su discurso sobre inteligencia artificial y desigualdad en la Universidad de Yale, el 12 de noviembre. (Reuters)

El trabajo recibe una parte cada vez menor del ingreso

Barr citó un dato central: la participación del trabajo en el ingreso nacional cayó a un mínimo histórico de 52,8% en el segundo trimestre de 2026. Entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 2001 se había mantenido entre el 60% y el 65%.

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La caída se aceleró después de la pandemia y fue especialmente fuerte en el último año, según el gobernador. Parte del descenso refleja problemas de medición, reconoció, pero aun después de ajustarlos persiste “una clara tendencia a la baja”.

Barr apoyó el diagnóstico en la última Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal. El 1% más rico de los hogares posee cerca de un tercio de la riqueza del país, unos USD 60 billones, mientras que la mitad inferior tiene apenas el 2%.

Según el gobernador, los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia enfrentan mayor riesgo de sustitución por la inteligencia artificial. (Europa Press)

Dos escenarios para la IA, según Barr

El gobernador describió dos caminos. En el primero, la competencia entre las empresas de IA convierte la tecnología en un producto barato y de uso masivo, con beneficios compartidos. Allí la IA podría “democratizar el acceso a habilidades e información” que necesitan los pequeños negocios para prosperar.

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En el segundo, unas pocas empresas dominan el mercado y se quedan con la mayor parte de los rendimientos. “La ventaja de los líderes de la IA podría resultar sin precedentes”, dijo Barr. En ese caso, la participación del trabajo en el ingreso bajaría, la concentración de mercado subiría y la desigualdad aumentaría.

La rapidez del cambio pesa en ambos caminos. “Si los cambios en el mercado laboral ocurren rápido, será difícil que los trabajadores se ajusten y las dislocaciones podrían ser grandes”, señaló. Una adopción gradual permitiría ajustes más ordenados.

Barr planteó dos escenarios posibles para la IA: uno de acceso democratizado a la tecnología y otro de concentración del mercado en pocas empresas. (Europa Press)

Barr dijo que el alcance del trastorno dependerá en parte de que la sociedad invierta en crear empleos, capacitar trabajadores y conectarlos con nuevos puestos. “Ahora es el momento de que la sociedad empiece a considerar cómo abordar estos posibles desafíos”, afirmó, cuando la adopción de la IA está en una etapa temprana. Barr aclaró en una nota que habla a título personal y no por sus colegas de la Reserva Federal.

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El lunes, un grupo de trabajo designado por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, realizará un foro público en San Francisco para analizar qué puede significar la IA para la economía, según Reuters.